ВАШИНГТОН, 22 фев /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Китай выдал Венесуэле межгосударственных кредитов на 62 миллиарда долларов и в результате попал в "ловушку кредитора", то есть вынужден давать стране все новые кредиты ради возврата старых, считают авторы исследования, опубликованного Институтом Киссинджера по изучению Китая и США при Центре Вудро Вильсона в Вашингтоне.

Авторы исследования — профессор политологии и иностранных дел в Университете Джорджа Вашингтона Стивен Каплан и профессор бизнес-школы IESA в Каракасе, научный сотрудник Вильсоновского центра Майкл Пенфолд.

Согласно исследованию, в 2007-2017 годах Венесуэла получила от Китая 33,3 миллиарда долларов в виде исходных кредитов, 17 миллиардов долларов на рефинансирование, 6,2 миллиарда на совместные проекты и 5,7 миллиарда в виде других двусторонних кредитов. Максимум кредитования пришелся на 2011 год, когда Китай вложил в Венесуэлу 32,3 миллиарда долларов. Доля Венесуэлы в структуре китайских кредитов Латинской Америке в тот же год достигла почти 88%. Однако впоследствии кредитование неуклонно снижалось, и сейчас на Венесуэлу приходится лишь 41% кредитов КНР в регионе.

"Китай — крупнейший двусторонний партнер Венесуэлы, но он сокращает финансовые связи со страной с тех пор, как президент (Николас) Мадуро стал наследником Уго Чавеса в 2013 году", — считают авторы. По их данным, несмотря на политическую поддержку нынешних властей, экономические связи постепенно сокращаются. "У Китая оборонительная тактика выдачи кредитов — он предоставляет Венесуэле ограниченные новые средства, чтобы удерживать страну на плаву и давать ей возможность выплачивать свои долги", — считают ученые.

"Однако в случае с Венесуэлой Китай оказался в "ловушке кредитора" еще больше, чем Венесуэла — в долговой зависимости у Китая", — считают авторы.

По их данным, с приходом Мадуро к власти Китай ограничил новые кредиты Каракасу, хотя и возобновил кредит на 9 миллиардов долларов, чтобы помочь стране справиться с коррекцией цен на нефть. К 2016 году Китай стал предоставлять Венесуэле временные послабления, договорившись о двухлетнем моратории на выплату двустороннего долга. "Китай давал Венесуэле новые деньги, такие как кредит на 5 миллиардов долларов летом 2018 года, лишь в связи с прямым финансированием совместных проектов в нефтяной индустрии — это могло бы повысить производство и, следовательно, восстановить нефтяной залог, который Китай получал под кредиты", — пишут Каплан и Пенфолд.

Они считают, что эти усилия все равно не дают пользы на фоне общей катастрофической ситуации в экономике. Не будучи способна финансировать свой долг, Венесуэла решила не проводить реформы в экономике, сократить импорт, номинированный в иностранной валюте, говорится в докладах. Так, в 2013-2017 годах импорт уменьшился вчетверо, до 13 миллиардов долларов в год. Однако экспорт также продолжал падать из-за кризиса в производстве нефти, так что никакого профицита текущего баланса так и не материализовалось. В результате страна практически потеряла способность выплачивать долги, а Китай и Россия потеряли аппетит к дальнейшему кредитованию, отмечают ученые.

По их данным, Китай пытается хеджировать риски, завязывая отношения со всем спектром политических сил в Венесуэле. Однако все больше венесуэльцев, согласно опросам, считают Китай ненадежным партнером — если в 2012 году так считали 30% опрошенных, то сейчас почти две трети.

По мнению авторов, Китай продолжит финансировать Венесуэлу в той степени, насколько это позволит спасать собственные прежние кредиты, однако их судьба все равно остается под вопросом.