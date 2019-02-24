ЛОНДОН, 24 фев /ПРАЙМ/, Денис Ворошилов. Британский бизнес утратил веру в политический процесс в Великобритании из-за действий правительства в ситуации вокруг Brexit, заявил глава Института директоров (IOD), который объединяет порядка 30 тысяч глав бизнес-компаний, Эдвин Морган, таким образом он прокомментировал заявление британского премьера Терезы Мэй о том, что новое голосование по соглашению с ЕС о Brexit пройдет в парламенте страны до 12 марта.

Соглашение с ЕС по Brexit в его нынешнем виде британские парламентарии отвергли в январе существенным большинством голосов. Депутаты требуют внесения в текст изменений, касающихся договоренностей по границе между Северной Ирландией и республикой Ирландия. Евросоюз пока отказывается вносить в соглашение изменения. Великобритания, между тем, должна покинуть ЕС уже 29 марта. Мэй, однако, заявляет, что у Британии еще есть шансы выйти из Евросоюза со "сделкой".

"Сегодняшнее заявление говорит о неминуемости проблем. Похоже, что существует лишь малый шанс того, что сделка будет согласована и необходимые законодательные акты приняты до 29 марта. Бизнес не хочет растягивать период неопределенности и предпочел бы, если сделка была бы заключена до конца следующего месяца. Но сейчас трудно представить выход из ЕС без какого-либо технического продления (членства в ЕС) необходимого для того, чтобы дать парламенту время завершить процедуру Brexit", — говорится в полученном РИА Новости письменном комментарии главы IOD.

По словам Моргана, в игре, когда правительство затягивает время и ставит страну перед перспективой выхода из ЕС без соглашения, слишком многое поставлено на карту.

"Премьер-министр должна как можно быстрее дать абсолютно четко понять всем, каковы будут дальнейшие шаги правительства, если парламент вновь не утвердит текст соглашения. Компании утратили веру в политический процесс, и как те, кто первым почувствует на себе последствия Brexit без сделки, они хотят знать больше (о планах правительства)", — заявил глава IOD.

Ранее британские депутаты отклонили поправку лидера лейбористов Джереми Корбина, требовавшую от правительства провести повторное голосование по соглашению с ЕС до 27 февраля либо же в противном случае объявить, что соглашения больше нет, и тогда представить вниманию парламента дальнейшие планы.