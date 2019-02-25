ВАШИНГТОН, 25 фев /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что отложит запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов, отметив существенный прогресс в переговорах с Пекином.

"Рад сообщить, что США достигли существенного прогресса в переговорах по торговле с Китаем… Как результат этих продуктивных переговоров я отложу увеличение пошлин, которое сейчас запланировано на 1 марта", — написал он в воскресенье в своем Twitter.

В частности, по словам Трампа, прогресс достигнут по таким темам, как "защита интеллектуальной собственности, передача технологий, сельское хозяйство, услуги, валюта" и другие.

В начале декабря 2018 года на полях саммита G20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о "перемирии" в торговой войне. Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.