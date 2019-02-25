ПЕКИН, 25 фев /ПРАЙМ/. Китай и США достигли значительного прогресса на состоявших в Вашингтоне торговых переговорах, сообщает Минкоммерции КНР.

Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. Китайскую делегацию возглавлял спецпосланник председателя КНР, вице-премьер Госсовета Лю Хэ. Переговорщиками от американской стороны выступали министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.

"Стороны достигли значительного прогресса в вопросах передачи технологий, защиты интеллектуальной собственности, нетарифных барьеров, сферы услуг, сельского хозяйства, валютного курса и в других специфических вопросах", — говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что стороны договорились продолжить работу в соответствии с указаниями руководителей двух стран.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что по итогам состоявшихся переговоров принял решение отложить запланированное на 1 марта повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов долларов. Американский президент также отметил существенный прогресс на переговорах. Кроме того, Трамп завявил, что планирует принять на своей вилле во Флориде председателя КНР Си Цзиньпина и выработать с ним договоренности по торговле. Сроки этой встречи Трамп не обозначил.

В начале декабря 2018 года на полях саммита G20 в Аргентине лидеры Китая и США договорились о "перемирии" в торговой войне. Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США. Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.