ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 фев /ПРАЙМ/. "Ростелеком" во вторник запустит подводную волоконно-оптическую линию связи (ПВОЛС) между Сахалином и Курильскими островами, благодаря чему жители островов получат скоростной доступ в интернет по тем же тарифам, что и на Сахалине, сообщили РИА Новости в компании.

"Ростелеком" в 2017 году приступил к реализации проекта, который входит в ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 годы". Линия свяжет Южно-Сахалинск с городами Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир) и селом Крабозаводское (остров Шикотан).

Общая протяженность линии составит около 831 километра, часть ее проложена по дну Охотского моря.

Пропускная способность линии связи – 40 Гбит/с на каждом из указанных направлений с возможностью расширения до максимальной пропускной способности – 80х100 Гбит/с.

Прокладка ВОЛС на Курилы финансируется из федерального бюджета (2,7 миллиарда рублей) и за счет "Ростелекома" (600 миллионов рублей). Ранее доступ в интернет обеспечивался на Курилах через спутники или проводные медные линии связи по технологии DSL, по которым доступ в интернет был медленнее и дороже.

В 2016 году "Ростелеком" построил подводную ВОЛС по маршруту Сахалин-Магадан-Камчатка, часть которой также прошла по дну Охотского моря.