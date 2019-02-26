МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Тверской суд Москвы во вторник заслушает по существу иск Олега Дерипаски на 1 миллион рублей к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, назвавшему бизнес миллиардера "крупнейшей аферой", следует из официальной базы суда.

Заседание назначено на 9.30.

Тверской суд Москвы 17 января зарегистрировал иск бизнесмена Дерипаски к Зюганову, а в начале февраля провел предварительную беседу. Ранее СМИ сообщили, что Дерипаска будет настаивать также на проведении проверки в отношении доходов Зюганова. Политик считает, что проверку его доходов бизнесмен инициировал "от нечего делать".

Зюганов на своих страницах в социальных сетях в начале января назвал алюминиевый бизнес Дерипаски крупнейшей аферой. Политик был возмущен, что заводы "Русала" "сначала украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам". Высказывания лидера КПРФ позже были опубликованы и на официальном сайте партии.