МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Московская биржа в субботу и воскресенье (2 и 3 марта) проведет плановые профилактические работы на сайте, следует из материалов торговой площадки.

Как отмечается в сообщении, в этот период времени возможна нестабильная работа интернет-сервисов Московской биржи.

"Второго и третьего марта Московская биржа проводит плановые технические работы. В это время возможна нестабильная работа сайта и других интернет сервисов Московской биржи, приносим наши извинения за возможные неудобства", — говорится в сообщении.