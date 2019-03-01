МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Участники совещания по регулированию эквайринга у вице-премьера Дмитрия Козака договорились подписать совместную декларацию о новых принципах ценообразования на этом рынке, сообщил РИА Новости источник, принимавший участие во встрече.

Козак в пятницу провел совещание по вопросам регулирования эквайринга. Как сообщил представитель вице-премьера Илья Джус, власти до конца марта ждут предложений ведомств и отраслевых союзов по тарифам эквайринга. Предприятия торговли и банки, которые принимали участие в этой встрече, высказались против прямого госрегулирования ставок за обслуживание безналичных расчетов в магазинах.

По словам собеседника агентства, в ходе встречи директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что ЦБ выступает против государственного ценового регулирования этого рынка. Однако, она отметила, что регулятор готов взять на себя модерирование выработки единого решения.

"В итоге решили, что нужно подписать некий документ: формой исполнения этого поручения может быть декларация или соглашение между банками, платежными системами. Тут встал вопрос, кто будет представлять ритейлеров. Но тут решили, что представлять их может Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ)", — сказал источник.

"Пока понятно, что существуют коммерческие условия ценообразования, все высказались, что установление какой-то одной ставки — это тоже не правильно: это как раз уход от конкуренции. В этом соглашении нужно как раз прописать принципы ценообразования, обратить внимание на, возможно, установление иных принципов для платежей на крупные суммы", — добавил источник.

Вместе с тем, участник встречи рассказал, что основными докладчиками на совещании были глава Сбербанка Герман Греф и руководитель банка "Открытие" Михаил Задорнов. При этом затрагивался вопрос установления специальных тарифов эквайринга для малого бизнеса. Эта идея не была поддержана участниками, однако вопрос остался открытым.

Президент РФ Владимир Путин в феврале раскритиковал высокие комиссии за эквайринг, назвав их "квазиналогом". Тема и до этого активно обсуждалась в последние месяцы, и все профильные ведомства — Минфин, Минпромторг, ФАС и ЦБ — выступили против прямого госрегулирования комиссий. При этом ЦБ заявил о возможности рассмотреть их снижение по социально значимым товарам и услугам.