БУЭНОС-АЙРЕС, 4 мар /ПРАЙМ/. МИД Кубы подтвердил действующие гарантии иностранным партнерам в части инвестиций и реализации совместных проектов после решения США разрешить подачу судебных исков против кубинских компаний, связанных с армией и разведкой, заявил глава министерства Бруно Родригес.

"Куба подтверждает своим экономическим партнерам и иностранным компаниям, которые работают в стране, все гарантии для зарубежных инвестиций и совместных проектов. В качестве поддержки у них есть кубинские законы и законы их собственных стран", — написал министр в Twitter.

По его словам, "решение госдепартамента США – это враждебный и безответственный акт".

"Эта мера имеет противников в мире и в самих США, чьи бизнесмены против блокировки (сотрудничества с Кубой – ред.) и за торговлю со страной", — добавил Родригес.

Администрация президента США Дональда Трампа разрешит подачу судебных исков в США против кубинских компаний, которые пользуются собственностью, конфискованной у американцев с кубинским происхождением и других граждан США. Как говорится в сообщении пресс-службы госдепартамента, с 19 марта прекращают действия ограничения, связанные с возможностью подачи исков в отношении организаций, которые входят в список запрещенных организаций и подразделений госдепартамента, связанных с Кубой.

Возможность защиты имущества граждан США на Кубе предусмотрена разделом III Закона о свободе Кубы и демократической солидарности, принятом в 1996 году. Однако администрация США в последнее время приостанавливала действие этой нормы.

Возможность судебного преследования фактически является одной из форм санкционного давления на Кубу. Решение США принято на фоне обострения ситуации в Венесуэле, где лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. США и ряд их союзников признали Гуаидо главой государства. Россия, Китай, Куба и некоторые другие страны признают президентом страны Николаса Мадуро.

Отношения США и Кубы были прекращены после победы кубинской революции в 1959 году и последовавшей национализации имущества, в том числе собственности американских граждан и компаний. В 2016 году при президенте Бараке Обаме дипломатические отношения были восстановлены, а часть санкций против Кубы отменена. Администрация Трампа проводит гораздо более жесткий курс в отношении Кубы. Отношения между двумя странами фактически заморожены.