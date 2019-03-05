ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Власти Китая в 2019 году намерены активно продвигать либерализацию торговли и инвестиций, а также облегчать соответствующие процедуры, говорится в докладе о работе правительства, с которым выступает премьер КНР Ли Кэцян на открытии сессии высшего законодательного органа страны — Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

"Китай привержен обеспечению и осуществлению экономической глобализации и свободной торговли, активно вовлечен в процесс реформирования ВТО. Мы намерены ускорить создание сети зон свободной торговли, способствовать интенсификации переговоров по Всестороннему региональному экономическому партнерство, соглашению о свободной торговле между Китаем, Японией и Южной Кореей, по инвестиционной соглашению Китая и ЕС", — говорится в документе.

Отмечается также, что Китай продолжит продвигать процесс торговых переговоров с США.

"Китай привержен взаимовыгодному сотрудничеству и развитию, а также решению торговых разногласий путем консультаций на основе равенства сторон", — отмечено в документе.

Подчеркивается, что Китай будет продвигать "либерализацию в сфере инвестиций и торговли".