ПЕКИН, 5 мар /ПРАЙМ/. Правительство Китая в проекта бюджета на 2019 год заявило о необходимости "затянуть пояса" и сократить расходы чиновников, чтобы снизить нагрузку на бизнес, документ был распространен во вторник.

"Чтобы помочь снизить нагрузку на бизнес, правительства на всех уровнях должны затянуть пояса, приложить все усилия для увеличения притока денежных средств, активизировать усилия по сокращению основных расходов, строго контролировать бюджетные траты на официальные заграничные визиты, автомобили чиновников, ликвидировать неэффективные расходы, пересмотреть и отозвать финансирование, которое долгое время растрачивалось впустую", — говорится в проекте.

Отмечается, что контроль расходов необходимо строго реализовывать как в центральном правительстве, так и на местах.