ПЕКИН, 5 мар — ПРАЙМ. Поставленные правительством Китая цели по социально-экономическому развитию амбициозные, но выполнимые, заявил премьер Ли Кэцян, выступая с докладом на ежегодной сессии парламента страны – Всекитайского собрания народных представителей.

Власти Китая установили планку роста ВВП на 2019 год на уровне 6-6,5%. Правительство также прогнозирует, что инфляция составит 3% против 2,1% в 2018 году. Ожидается, что в Китае будут созданы 11 миллионов новых рабочих мест, а уровень зарегистрированной безработицы в городах составит 4,5%.

"Эти цели амбициозные, но реалистичные. Они представляют нашу цель по продвижению высококачественного развития, соответствуют реалиям развития Китая и совпадают с целью по строительству общества со средним достатком", — заявил Ли Кэцян.