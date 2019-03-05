НОВОСИБИРСК, 5 мар /ПРАЙМ/. Сибирские регионы на крупнейших российских форумах – Российском инвестиционном форуме в Сочи и ПМЭФ-2020 — будут представлять свой потенциал на едином сибирском стенде, сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Травников отметил, что такая договоренность была достигнута в ходе работы на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале этого года между ним, губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным и полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.

"На нашем стенде в Сочи мы обсудили, а почему бы сибирским регионам не организовать единый стенд на крупных событиях, таких как Сочинский инвестиционный форум и Петербургский международный экономический форум. С одной стороны это будет дешевле, а с другой стороны позволит сделать эту площадку более яркой, лучше представить наши инвестпроекты, получить синергический эффект", — сказал Травников.

Глава региона отметил, что по планам это будет реализовано уже в 2020 году на площадках Сочинского форума и ПМЭФ — регионы Сибири будут представлены общим стендом.

Российский инвестиционный форум прошел в Сочи 14-15 февраля. МИА "Россия сегодня" выступало генеральным информационным партнером форума. ПМЭФ в этом году пройдет с 6 по 8 июня.