ПАРИЖ, 4 мая — ПРАЙМ. Евросоюз, главы МИД Франции, Германии и Великобритании сожалеют о решении США не продевать действие послаблений, касающихся торговли нефтью с Ираном, сказано в заявлении французского МИД.

"Мы – верховный представитель Европейского союза и министры иностранных дел Франции, Германии и Соединенного Королевства – с сожалением и озабоченностью отмечаем решение Соединенных Штатов не продлевать действие отступлений, касающихся торговли нефтью с Ираном", — говорится в коммюнике, которое было распространено пресс-службой МИД Франции.

"Мы также с обеспокоенностью отмечаем решение не продлевать в полном объеме исключения, касающиеся некоторых проектов ядерного нераспространения в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий", — отмечается в заявлении.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.