ПЕКИН, 10 мая /ПРАЙМ/. Переговоры Китая и США по устранению торговых противоречий постоянно испытывают то взлеты, то падения, и в этот раз ждать так давно прогнозируемую катастрофу не стоит, заявил РИА Новости в пятницу региональный представитель Торгово-промышленной палаты России в Восточной Азии (город Пекин) Павел Кудрявцев.

Ситуация в торговом конфликте Китая и США в последнее время развивается крайне стремительно, еще 10 дней назад стороны говорили о "существенном прогрессе", но уже в пятницу США, как и обещали, повысили пошлины на китайский экспорт объемом в 200 миллиардов долларов, объяснив это нарушением Китаем своих обязательств. Пекин выразил сожаление и заявил об ответных мерах. Одновременно с этим в Вашингтоне ведутся переговоры. Несмотря на явное обострение, вице-премьер КНР Лю Хэ приехал на 11 раунд консультаций и откровенно заявил, что пошлины – не решение проблемы. Президент США Дональд Трамп в свою очередь отметил, что китайский лидер Си Цзиньпин передал ему "красивое письмо", и не исключил возможность телефонной беседы. В полночь по Вашингтону новые пошлины вступили в силу, а утром переговорщики продолжат консультации, за результатом которых пристально следит весь мир.

"С 2017 года Китай и США пытаются разрешить экономические споры, за это время неоднократно вводились торговые пошлины, регулярно объявлялось то о скором достижении окончательных договорённостей, то о полном провале переговоров. Разумеется, что такие новости всегда будоражат рынки и вызывают массовые дискуссии. Правда вот часто прогнозируемой в последнее время катастрофы так и не случилось, сомневаюсь, что это произойдет и сейчас", — заявил Кудрявцев.

Он отметил, что "практическое экономическое сотрудничество традиционно строится на долговременных торговых и инвестиционных связях, разрушить которые не так просто".

Собеседник агентства также прокомментировал негативную реакцию бирж на последнее повышение пошлин — по его словам, "что касается колебания биржевых индексов КНР, то, как представляется, финансовая система Китая намного устойчивее, чем иногда ее пытаются охарактеризовать отдельные западные эксперты".

ВЛИЯНИЕ НА РФ

Торговые трения США и Китая негативно сказываются на всей мировой экономике, при этом эксперт полагает, что бизнес-сотрудничество России и Китая вне зависимости от итогов так называемой "торговой войны" имеет все шансы сохранить устойчивость.

По его словам, "было бы по меньшей мере странно, если бы российско-китайские отношения строились "с оглядкой" на результаты споров между Вашингтоном и Пекином".

"Сотрудничество по линии деловых кругов наших стран в последние годы развивается устойчиво и динамично, в его основе лежат взаимная выгода и общность интересов, позиций представительств ТПП России в Пекине и Шанхае, уже несколько лет мы наблюдаем рост интереса китайских компаний к импорту отечественной сельскохозяйственной продукции, фиксируются подвижки в области привлечения инвестиций из КНР в российские проекты", — добавил Кудрявцев.

Вместе с тем он напомнил и о до сих пор не разрешенных проблемах для российского бизнеса, работающего на китайском рынке, которые, по сути, обусловлены именно американским влиянием.

"Есть, конечно, и проблемы, как, например, участившиеся случаи задержки китайскими банками трансграничных платежей и отказ отдельных из них от осуществления операций на российском направлении. Это явная их перестраховка в условиях антироссийских санкций США", — сказал представитель ТПП.

При этом эксперт выразил убежденность в том, что "данный вопрос, а также любые другие потенциальные проблемы в российско-китайских отношениях являются решаемыми".