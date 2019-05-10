ВАШИНГТОН, 10 мая /ПРАЙМ/. "Business Roundtable" — ассоциация глав ведущих компаний в США — заявила, что обеспокоена введением новых пошлин и эскалацией ситуации между США и Китаем.

"Управляющие директора в "Business Roundtable" крайне обеспокоены, что возврат к эскалации ситуации и введение пошлин против Китая нанесет удар по экономике США и американским рабочим, бизнесу и фермерам", — следует из опубликованного заявления.

Отмечается, что главы компаний выступают против повышения пошлин, поскольку за них приходится платить налогоплательщикам, потребителям и производителям в США.

"Business Roundtable" поддерживает усилия администрации по переговорам и выработке соглашения, которое бы решило структурные проблемы в Китае. Окончательное соглашение должно упразднить пошлины", — заявили бизнесмены.