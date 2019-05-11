Китай и США договорились продолжить торговые переговоры в Пекине – вице-премьер КНР
ПЕКИН, 11 мая /ПРАЙМ/. Китай и США провели искренние и конструктивные торговые переговоры, заявил в интервью Центральному телевидению Китая вице-премьер КНР Лю Хэ, возглавлявший делегацию Китая на торговых переговорах с США.
"Стороны провели откровенные, конструктивные переговоры. Обе стороны считают, что нужно поддерживать эту хорошую тенденцию. Стороны договорились в дальнейшем встретиться в Пекине и продолжить консультации", — сказал Лю Хэ.
Очередной 11-й раунд китайско-американских торговых переговоров проходил 9-10 мая в Вашингтоне.
https://1prime.ru/News/20190511/829964758.html