ПЕКИН, 11 мая /ПРАЙМ/. Китай не может идти на уступки по наиболее важным для себя принципиальным вопросам в ходе консультаций по торговле, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявший китайскую делегацию на торговых переговорах с США.

"В настоящее время у сторон есть общее понимание по многим вопросам, но, честно говоря, остаются и разногласия. Мы считаем, что они в основном по наиболее важным принципиальным вопросам. У каждой страны есть важные принципиальные вопросы, в этих вопросах мы ни в коем случае не можем делать уступок", — заявил Лю Хэ в интервью Центральному телевидению Китая.

При этом он подчеркнул, что не считает, что переговоры с США были подорваны.

"В первую очередь стороны прояснили позиции по многим вопросам, обсудили содержание дальнейших консультаций. Поэтому я вовсе не считаю, что переговоры были подорваны. Это обычные небольшие разногласия, которые возникают в ходе переговоров. Это неизбежно", — сказал Лю Хэ.

Очередной 11-й раунд китайско-американских торговых переговоров проходил 9-10 мая в Вашингтоне.