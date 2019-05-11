ПЕКИН, 11 мая /ПРАЙМ/. Китай вынужден принимать ответные меры на повышение пошлин со стороны США, но надеется на сдержанность Вашингтона, заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, возглавлявший китайскую делегацию на торговых переговорах с США.

"Если США повышают пошлины, то мы должны ответить. Конечно, мы надеемся на то, что США будут придерживаться сдержанной позиции, тогда и Китай будет придерживаться сдержанной позиции. Нельзя беспредельно демонстрировать гнев", — заявил Лю Хэ в интервью Центральному телевидению Китая.

Он подчеркнул, что Китай выступает решительно против повышения пошлин.

"Мы считаем, что не выгодно ни США, ни Китаю, ни всему остальному. Это также не способствует и решению двусторонних торгово-экономических вопросов", — добавил Лю Хэ.

Очередной 11-й раунд китайско-американских торговых переговоров проходил 9-10 мая в Вашингтоне.