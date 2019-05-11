МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудили торговые переговоры США с Китаем, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте пресс-службы премьера.

"Премьер-министр поговорил сегодня (в пятницу — ред.) с президентом США Дональдом Трампом. Два лидера обсудили последние события в отношениях с Китаем. Президент предоставил последнюю информацию по торговым переговорам США с Китаем. Премьер-министр и президент договорились постоянно оставаться на связи по этому и другим важным вопросам", — говорится в заявлении.

Очередной 11-й раунд китайско-американских торговых переговоров проходил 9-10 мая в Вашингтоне.