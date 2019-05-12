ВАШИНГТОН, 12 мая /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп посоветовал Китаю не дожидаться президентских выборов 2020 года в США и поскорее заключить торговую сделку.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на этой неделе в Вашингтоне безрезультатно на фоне очередного повышения пошлин на китайские товары. Новые пошлины затронут импорт в США на 300 миллиардов долларов в год.

"Думаю, что Китай посчитал, что их так жестко побили на недавних переговорах, что они вполне могут подождать до следующих выборов в 2020 году и посмотреть — вдруг им повезёт, и победит демократ", — поделился президент США в Twitter.

"В этом случае они (КНР — ред.) продолжали бы обирать США на 500 миллиардов долларов в год", — добавил Трамп, имея в виду размер торгового дефицита США с КНР.

"Единственная проблема в том, что они знают, что я одержу победу (лучшие цифры по экономике и занятости в истории США и многое другое), и, если сделку заключить на моем втором сроке, она будет для них гораздо хуже", — считает Трамп.

Трамп заключил, что для властей Китая "было бы мудро действовать сейчас", хотя ему "нравится собирать большие пошлины".