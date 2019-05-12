МОСКВА, 12 мая /ПРАЙМ/. Россияне любят долгие праздники, но каждый раз ближе к окончанию всеобщих каникул более трети наших соотечественников впадают в депрессию от перспективы снова выходить на работу. Врач-психотерапевт Константин Ольховой поделился с РИА Новости советами, которые помогут избежать отчаяния после репетиции лета и вернуться к рабочему режиму с минимальными психологическими потерями.

"Вернуться в рабочее состояние к середине мая гораздо легче, чем к середине января: каникулы заканчиваются, а весна еще продолжается. Мало того, совсем скоро наступит лето, от которого многие ждут не только хорошей погоды, но и очередных отпусков", — заявил он. Ольховой посоветовал сразу после праздников начать планировать новые поездки – это ожидание новых перспектив быстрее уведет человека от страданий по тому, что прошло безвозвратно.

При этом просмотру отчетов друзей в социальных сетях о проведенных выходных стоит уделять как можно меньше времени, уверен врач. "Так уж устроен человек, что в сравнении с достижениями других, его собственные кажутся более скромными, что вызывает естественную досаду. Более того, если вам так важно "а как у других", подумайте: а не обесцениваете ли вы свой отдых? Не перечеркиваете ли его?", — пояснил он.

Доктор также советует не увлекаться виртуальным общением, а чаще встречаться с реальными друзьями: это добавит оптимизма и повысит жизненный тонус. Наибольшим терапевтическим эффектом, по его словам, обладают совместные выезды на дачу или просто на природу.

На рабочем месте тоже можно устроить себе небольшую антистрессовую профилактику – например, сходить в летнее кафе в обеденный перерыв или просто перекусить принесенным бутербродом на свежем воздухе. "Это напомнит, что отдых — не только отпуск и праздники, что каждый день можно устраивать себе маленький праздник", — сказал Ольховой.

Стрессом для человека может стать не только завершение весенних каникул, но и избыток положительных эмоций во время самих праздников, поэтому эксперт советует заранее подготовиться к их завершению. "Очень важно, как это ни странно звучит, делать "выдох" между праздниками и работой. Дать себе время выспаться, спокойно привести себя в порядок", — заявил он. А если ни один совет не помогает разогнать тоску трудовых будней – стоит подумать о смене работы.