ЛОНДОН, 17 мая /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Китайская Huawei представила в четверг в Лондоне первый коммерческий смартфон с поддержкой сетей пятого поколения Huawei Mate 20 X (5G) и намерена начать в июне его продажи в Британии, несмотря на скандал вокруг компании, сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации.

Цена телефона составит 999 фунтов стерлингов.

Новый 7,2-дюймовый телефон оснащен флагманским чипом Kirin 980 и 5G-модемом Balong 5000, позволяющим передавать сотовые данные скоростью до 6,5 гигабит в секунду. Устройство имеет матричную камеру из трех объективов Leica, установленных на широкоугольную камеру 40 мегапикселей, сверхширокую камеру 20 мегапикселей и телеобъектив 8 мегапикселей. Емкость аккумулятора составляет 4200 миллиампер-час.

Ожидается, что сотовая сеть пятого поколения появится в Великобритании 3 июля. Сеть будет запущена оператором Vodafone сначала в семи городах: Лондоне, Бирмингеме, Бристоле, Кардиффе, Глазго, Манчестере и Ливерпуле. До конца года охват городов планируется увеличить.

Huawei отметил, что за последнее десятилетие компания приложила немалые усилия для разработки 5G, собрав значительное количество патентов для своих чипсетов, устройств и облачных решений.

"На сегодняшний день Huawei создала более десяти научно-исследовательских центров 5G по всему миру с командой экспертов из более чем 2 тысяч инженеров. Создавая решение с двумя чипсетами вместе с протестированным на рынке Kirin 980, чипсет Balong 5000 представляет собой кульминацию усилий Huawei в области исследования и разработки технологий мобильных сетей", — подчеркнул разработчик.

Ранее о своих планах представить 5G-смартфоны на британском рынке также заявили компании Samsung, Xiaomi и OnePlus.

Скандал вокруг Huawei развернулся после того, как Центральное разведывательное управление США обвинило компанию в получении спонсирования от властей Китая. До этого США и Австралия обвиняли Huawei в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования. Американские официальные лица неоднократно призывали своих европейских коллег подумать о целесообразности участия китайских компаний в развитии в Европе сетей 5G.

Министерство торговли США намерено внести Huawei и 70 ее подразделений в черный список за деятельность, противоречащую национальной безопасности США. Компания ответила, что готова заключить соглашения с рядом стран, в том числе с Британией, о недопущении шпионажа, чтобы получить доступ к контрактам, связанным с развитием сетей 5G.