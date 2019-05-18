МЕХИКО, 18 мая /ПРАЙМ/. Мексика снимет ответные ограничительные меры, введенные ранее против товаров из США, в связи с отменой этой страной пошлин на сталь и алюминий, говорится в распространенном в пятницу заявлении правительства страны.

Таким образом, власти Мексики подтвердили факт достижения договоренностей с северным соседом относительно отмены пошлин на эти товары.

"После переговоров между Мексикой и США относительно пошлин на сталь и алюминий, введенных этой страной в отношении мексиканской стали, достигнуто выгодное обеим сторонам соглашение: отменяются данные пошлины, поставки стали и алюминия из нашей страны остаются без квот. Таким образом, восстанавливается свободный от пошлин торговый обмен для этих продуктов", — говорится в коммюнике правительства.

Ранее власти Канады и США в совместном заявлении также официально подтвердили достижение договоренностей о снятии в течение 48 часов американских пошлин на поставки стали и алюминия из Канады.

В марте 2018 года стало известно, что Вашингтон вводит пошлины в отношении ввозимых в США стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В отношении ЕС, Мексики и Канады данное решение было введено в действие с 1 июня. В ответ в начале июня Мексика официально объявила о введении ответных пошлин в 15-25% на некоторые виды продукции из стали, свинины, сельскохозяйственные товары и виски из США.