МОСКВА, 20 мая /ПРАЙМ/. Страховщики "РЕСО-Гарантия" и "Согласие" подали иски к компании-собственнику кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" — ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" — на 42 и 23,2 миллиона рублей соответственно, следует из данных в картотеке судебных дел.

Иски были поданы в арбитражный суд Кемеровской области. Иск "Согласия" поступил еще 15 апреля, а "РЕСО-Гарантии" — 16 мая. Рассмотрение по иску "Согласия" намечено на 23 мая.

Как пояснил заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов, основанием для иска стала статья 965 Гражданского кодекса РФ — о переходе к страховщику, выплатившему возмещение, права требования к лицу, ответственному за убытки (о суброгации).

"Иск связан с суброгацией после выплаты страхового возмещения одному из арендаторов торгового центра "Зимняя вишня" — ПАО "Детский мир". За утраченные при пожаре товары, пострадавшую отделку помещения и оборудование магазина "РЕСО-Гарантия" выплатила страхователю 42 067 711,53 рубля", — прокомментировал Иванов.

Компания "Согласие" от комментария воздержалась.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети. Фигурантами четырех уголовных дел по пожару в "Зимней вишне" являются 15 человек, все они арестованы.