С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая /ПРАЙМ/. Монди Сыктывкарский ЛПК (республика Коми), один из крупнейших производителей бумаги в России, остановил производство на плановый капитальный ремонт ориентировочно на 5-6 недель, сообщает компания.

"Восемнадцатого мая Монди Сыктывкарский ЛПК в плановом порядке остановил производство для проведения ежегодного капитального ремонта технологического оборудования, который продлится ориентировочно 5-6 недель", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время остановки на комбинате будет реализовано 27 инвестиционных проектов. Плановые ремонтные работы пройдут на участке содорегенерационного котла ТЭЦ, бумагоделательных машинах, производстве целлюлозы и в древесно-подготовительном цехе.

"От успешной реализации этих проектов напрямую зависит достижение стратегических целей компании по устойчивому развитию и увеличению производительности. Капитальный ремонт является гарантией стабильной и безаварийной работы всего комбината в целом", — отметил генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме сотрудников предприятия, в капитальном ремонте принимают участие более 70 подрядных организаций.

АО "Монди Сыктывкарский ЛПК" входит в подразделение Mondi Uncoated Fine Paper и является крупнейшим производителем бумаги в России. Сыктывкарский комбинат специализируется на выпуске офисной и офсетной бумаги, также производит газетную бумагу, тарный картон и товарную целлюлозу. Самый известный бренд компании – офисная бумага "Снегурочка".