МЕХИКО, 21 мая /ПРАЙМ/. Центробанк Венесуэлы и управление институтов банковского сектора страны (SUDEBAN) приняли решение о развитии собственной платежной системы и отказе к концу января от соглашений с франшизами Visa, Mastercard и Maestro, сообщил портал Banca y Negocios.

C 30 ноября 2019 года должны быть прекращены операции по дебетовым картам этих систем, с 30 января 2020 года – по кредитным.

SUDEBAN поручил финансовым учреждениям заняться созданием независимой платежной системы с учетом недавних санкций США в отношении Венесуэлы и новых угроз. Банки должны развивать "суверенную" систему обработки дебетовых и кредитных операций клиентов путем использования биометрической идентификации.

Между тем, опрошенные порталом эксперты считают маловероятной возможность создания такой системы в сжатые сроки.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна освобождается от доллара, хотя финансовые власти Венесуэлы недавно, наоборот, практически полностью либерализовали его обращение. Фактически долларизация экономики Венесуэлы происходила все последние месяцы — с момента официального разрешения на оборот иностранной валюты.

Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании PDVSA.