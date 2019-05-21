ПЕКИН, 21 мая /ПРАЙМ/. Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что США своими действиями недооценивают мощь компании.

"Мы почувствовали реальный контроль со стороны США еще год назад. Американские политиканы своими нынешними действиями недооценили мощь компании Huawei", — заявил во вторник Жэнь Чжэнфэй в интервью китайским СМИ.

В середине мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

По данным агентства Рейтер, Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.

В понедельник министерство торговли США сообщило о предоставлении Huawei временных разрешений, которые позволят ей поддерживать имеющиеся коммуникационные сети и предоставлять программные обновления существующим клиентам. Временные разрешения будут действовать до 19 августа.