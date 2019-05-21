МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Коллектив журналистов, покидающих "Коммерсант", пока не планирует создавать свое собственное СМИ, заявил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Глеб Черкасов.

Во вторник в Telegram-канале "Методичка" появилась новость о том, что увольняющиеся журналисты "Коммерсанта" запустят собственное интернет-СМИ, которое будет заниматься освещением российской политики, деятельности финансово-промышленных группировок, расследованиями и публицистикой.

"Мы не планируем создавать собственные издание. Я вам говорю совершенно точно. Это Telegram-каналы распространяют, я им не особо верю. Все что появилось в Telegram-каналах про новое медиа, это все несколько преувеличено. На данный момент об этом разговора нет", — сообщил Черкасов.

Ранее ряд журналистов "Коммерсанта" объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы СФ Валентины Матвиенко. По словам главреда Владимира Желонкина, это связано с нарушением редакционных стандартов. Коллектив газеты заявил, что считает давлением на свободу слова увольнение коллег, которое им объяснили требованием акционера. Представитель акционера ИД "Коммерсантъ" Алишера Усманова заявил, что тот не вмешивается в редакционную политику и не принимает решений об увольнении.