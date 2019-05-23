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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Веселящий статистиков газ — Росстат зафиксировал заметное улучшение динамики промышленного производства в апреле 2019 года, хотя предпосылок к этому не наблюдалось. Основная причина — резкий, на 16%, рост цифр статистики добычи природного газа.

— Диво только для членов профсоюза — 22 мая президент России Владимир Путин принял участие в работе юбилейного, Х съезда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), на котором дал понять, что их лидер является бесценным для него собеседником. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников, слушая председателя ФНПР, пытался отделить профсоюзные лозунги, из которых наполовину состоит Михаил Шмаков, от реальных предложений по защите трудового народа, из которых он тоже все-таки состоит. И отделил.

— Квантоискатели — Как выяснил "Ъ", подготовлен план развития в России квантовых технологий, по которому к 2024 году должно быть сокращено отставание страны в этой области: предполагается создать профильную организацию и выделить более 43 млрд руб. инвестиций.

— Переводы взяли выходной — Как стало известно "Ъ" платежная система "Юнистрим" столкнулась со сложностями в проведении переводов вечером будних дней. Причина в дневных лимитах, установленных по предписанию ЦБ, следует из внутреннего письма "Юнистрим". В самой системе официально факт ограничений отрицают, объясняя происходящее "акцией "Выходного дня"". По словам экспертов, для отправителей переводов важна срочность и невозможность отправить перевод в запланированный час может привести к оттоку клиентов.

— Минздрав закодировал рецепты — Минздрав подготовил поправки к ведомственному приказу, разрешающие медучреждениям оформлять льготные рецепты с использованием штрих-кода. Это возвращает регионам ранее утраченную возможность вести учет рецептов в виде бумажных бланков до их полноценного перевода в электронный вид.

— Финтех без контролера не включать — Использование технологий машинного обучения для составления кредитных рейтингов может сократить сроки выдачи кредитов и повысить финансовую инклюзию в развивающихся странах, констатирует доклад Международного валютного фонда, излагающий особенности новых финансовых технологий для неспециалистов.

— Инвестиции возвращаются по месту жительства — Банк России вчера опубликовал страновую и отраслевую статистику прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из России и в Россию по итогам 2018 года. Она показывает, как существенно, несмотря на отсутствие больших новостей в консолидированных цифрах, меняются трансграничные потоки, генерируемые крупным бизнесом в РФ в сравнении с 2013 годом, когда крупные кампании "деофшоризации" и в РФ, и в странах ОЭСР не начались.

— Меньшинство подчинилось большинству — После публикации результатов опроса ВЦИОМа об отношении жителей Екатеринбурга к строительству храма Святой Екатерины в сквере у Театра драмы глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что есть основания исключить сквер из списка возможных площадок для строительства.

— Ректор ушел, степень осталась — Глава Курганского госуниверситета (КГУ) Константин Прокофьев уволился из вуза по собственному желанию, сообщили "Ъ" в Минобрнауки. Решение принято на фоне скандала вокруг его кандидатской диссертации, который длится уже два года: сетевое сообщество "Диссернет" требует лишить господина Прокофьева ученой степени, утверждая о "многочисленных некорректных заимствованиях" из чужих научных работ.

— Тахографы сослужат новую службу — Компании, занимающиеся грузовыми и пассажирскими перевозками, будут обязаны передавать данные о предрейсовых осмотрах транспортных средств в новую информационную систему, следует из законопроекта Минтранса.

— Неразменная зарплата — После участия в съезде ФНПР Владимир Путин провел рабочее совещание с правительством, которое начал с предложения обратить внимание на профсоюзный съезд. Но обещанная президентом активизация взаимодействия в трехсторонней комиссии "власть—работодатели—профсоюзы" вряд ли будет очень эффективна. И программная речь главы ФНПР Михаила Шмакова на съезде, и его инициативы, среди которых самая взрывоопасная — обязательная индексация зарплат по Трудовому кодексу на уровень инфляции для всех работодателей,— и резолюции съезда ФНПР сейчас много ближе к взглядам Партии роста и КПРФ, чем к идеям правительства.

— Преступное сообщество растянулось до пляжа — Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении группы бывших чиновников мэрии Махачкалы, занимавшихся незаконным переводом земли из федеральной и муниципальной собственности в частную. По данным СКР, все они входили в преступное сообщество, действовавшее в интересах бывшего мэра столицы республики Саида Амирова, отбывающего пожизненный срок.

— Чекистам ищут финансистов — Вчера стало известно о том, что Следственный комитет России (СКР) может объединить уголовные дела о мошенничестве и взяточничестве, по которым обвиняемыми проходят бывший замначальника управления "К" ФСБ Дмитрий Фролов, его экс-подчиненный Андрей Васильев и действующий начальник финансового отдела спецслужбы Кирилл Черкалин. При этом было объявлено, что следствие разыскивает бывших топ-менеджеров ОАО "АКБ "Еврофинанс Моснарбанк"" Владимира Столяренко и Александра Бондаренко, давно проживающих за границей. По версии источников "Ъ", финансисты больше интересуют СКР как свидетели, нежели обвиняемые.

— Растрата, к гадалке не ходи — Останкинский райсуд Москвы вынес приговор бывшему финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой. За растрату ей в особом порядке назначили три года и четыре месяца заключения. Небольшой срок связан с досудебным соглашением о сотрудничестве, в рамках которого она дала показания на участников хищения из Нота-банка 25 млрд руб., а также в отношении бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции.

— Осужденного за пытки отпустили по здоровью — Как стало известно "Ъ", адвокаты потерпевшей стороны по резонансному делу о пытках в Центре по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) в МВД Ингушетии намерены добиться отмены судебных решений, на основании которых бывшие силовики досрочно один за другим стали покидать места заключения.

— НАТО предложили консультации — Министры иностранных дел государств—членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обратились к коллегам из стран НАТО с предложением о сотрудничестве. Соответствующее обращение было принято в Бишкеке на министерском заседании курируемого Москвой военно-политического блока.

— Вокруг Сирии снова что-то химичат — Российская авиабаза Хмеймим 22 мая вновь подверглась обстрелу боевиков, базирующихся в сирийской провинции Идлиб. Именно оттуда, как сообщает Минобороны РФ, во вторник началось наступление террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) на позиции сирийской армии. Одновременно с этим США и сирийская оппозиция утверждают, что правительственные войска применили химическое оружие в зоне деэскалации Идлиб. В Москве же уверены: речь идет о провокации со стороны террористов.

— За ракеты ответит — Турция готовится к санкциям за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400, сообщил министр обороны страны Хулуси Акар. Так он прокомментировал новость об ультиматуме Вашингтона: Анкаре дали две недели на то, чтобы она передумала и вместо российских систем приобрела американские Patriot. В противном случае из Турции будет выведено производство комплектующих для истребителя F-35, а поставки готовых машин будут свернуты.

— Роспуск за свой счет — Желание президента Украины Владимира Зеленского провести досрочные выборы Верховной рады по новым правилам, чтобы избрать депутатов не по смешанной избирательной системе, а целиком по партийным спискам, столкнулось с сопротивлением. Парламент на заседании попросту отказался рассматривать соответствующий президентский законопроект. Это значит, что новый глава государства в противостоянии с Радой "недопобедил". Досрочные выборы, скорее всего, будут. Но они вряд ли приведут к формированию в парламенте максимально комфортного для господина Зеленского большинства.

— 5G предлагают разделить на всех — ФАС выступила против создания единого оператора — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскритиковала проект концепции развития в России сетей 5G. По мнению ведомства, создание единого оператора в этой сфере может привести к монополизму, стагнации и потере государством выручки от потенциальных аукционов на частоты. Операторы, как и ФАС, обеспокоены выбором частот для 5G: использование иной полосы, чем в большинстве стран, грозит проблемами со связью на границах России и дефицитом ассортимента смартфонов.

— Банки отдали на усмотрение работодателей — Проблема так называемого зарплатного рабства, несмотря на пять лет действия законодательного запрета работодателям безальтернативно определять для сотрудников зарплатный банк, существует до сих пор. Большинство работников, опрошенных "Левада-центром", признались, что работодатель просто поставил их перед фактом получения зарплаты через определенный банк. При этом почти половина опрошенных даже не знают, что у них есть право выбора.

— Судовладельцы скинутся на причалы — Правительство утвердило правила взимания нового вида портового сбора — инвестиционного, введенного еще в 2017 году. Точный размер и перечень морских портов, где он будет применяться, пока не определен. Облагаться сбором будут направляющиеся в заграничное плавание грузовые суда, а также, в ряде случаев, паромы, пассажирский и рыбопромысловый флот. В Росморпорте говорят, что стоимость захода увеличится на 2–4%. По данным "Ъ", ежегодно от сбора Минтранс рассчитывает получать 6–8 млрд руб. Участники рынка полагают, что дополнительные затраты компании могут внести в стоимость фрахта, переложив их на экспортеров.

— На фондовый рынок придут быстрые деньги — Система быстрых платежей (СБП), уже запущенная для банковских переводов между физлицами, станет доступной для клиентов профучастников, не являющихся банками. По мнению организаторов проекта, это позволит во много раз сократить время фондирования брокерских счетов частных инвесторов, увеличить конверсию сайтов профучастников и удешевить переводы. Однако доступной такая система станет только для брокеров и их клиентов, имеющих счета в банках, подключенных к СБП.

— НПФ поделились сохранностью и доходностью — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), которые с прошлого года по закону отвечают перед клиентами за сохранность их средств и доходность инвестиций, начали перекладывать эту (фидуциарную) ответственность на управляющие компании (УК), отметили в ЦБ. Впрочем, от этих действий рыночные управляющие, которые готовы брать на себя риски ради перетока активов из кэптивных компаний, могут даже выиграть, указывают эксперты.

— Антипинский НПЗ ушел в банк — Как стало известно "Ъ", основной кредитор завода, Сбербанк, воспользовавшись правом взыскания залога, забрал 80% акций Антипинского НПЗ, которые паритетно принадлежали Дмитрию Мазурову и Владимиру Калашникову. Оставшийся пакет — у однокурсника президента РФ Николая Егорова.

— "Трансойл" разбавит нефть углем — По данным источников "Ъ", один из крупнейших операторов нефтеналивных цистерн — "Трансойл" Геннадия Тимченко — собирается диверсифицировать бизнес и купить у УГМК его железнодорожного оператора "Уголь-Транс", владеющего 7,3 тыс. полувагонов.

— Экспорт "Газпрома" получил толчок — Новое сильное землетрясение в голландской провинции Гронинген может заставить власти Нидерландов ускорить сокращение добычи на одноименном газовом месторождении — крупнейшем в Европе. Это хороший знак для "Газпрома", экспорт которого в этом году серьезно пострадал из-за теплой погоды. Однако при текущих ценах компании придется выдержать борьбу за рыночную нишу с поставщиками СПГ.

— "Зарубежнефть" расширяется во Вьетнаме — "Зарубежнефть" продолжает наращивать свое самостоятельное присутствие на шельфе Вьетнама, где компания много лет работает в рамках СП "Вьетсовпетро". Теперь компания договорилась с Petrovietnam о получении 30% в блоке 09–2/09. По данным "Ъ", сделка будет безденежной, но Petrovietnam получит компенсацию исторических затрат. Эксперты считают, что, несмотря на небольшие объемы добычи, присутствие в перспективном азиатском регионе важно для российских компаний.

— В офисах запахло "Яндекс.Едой" — "Яндекс" выводит свой сервис доставки еды в корпоративный сегмент по аналогии с "Яндекс.Такси": сотрудники компаний-партнеров смогут заказывать еду из ресторанов за счет работодателя. Его основной конкурент Delivery Club тестировал такую услугу около пяти лет назад, но повторять эксперимент не планирует. Эксперты прогнозируют, что этот сегмент через пару лет сможет обеспечивать 15–20% выручки "Яндекс.Еды".

— Инвесторов потянуло в коворкинги — Резкий рост популярности коворкингов среди арендаторов вызвал интерес к этому формату недвижимости у инвесторов. За год средняя стоимость продажи таких площадок в России выросла почти в полтора раза. Стоимость сдачи в краткосрочную аренду офисов может в два раза превосходить ставку, по которой объекты снимают операторы.

— Франчайзи обставят интерьеры — Усиление крупных розничных сетей по продаже стройматериалов вынуждает небольших ритейлеров, торгующих товарами для дома, адаптироваться к условиям перераспределения рынка. Сеть "Евродом", чья выручка в 2018 году сократилась на 10%, объявила о старте продаж региональной франшизы с минимальным паушальным взносом и отсутствием роялти. Но эксперты сомневаются, что бренд компании сможет заинтересовать инвесторов в регионах.

— Hackett не побоялся кризиса — На российском рынке появился новый ритейлер, развивающий люксовые бренды. Казахстанская Cider House открыла в Москве первый магазин британской марки мужской одежды Hackett. Этот бренд принадлежит структуре LVMH. Как отмечают эксперты, люксовый сегмент более устойчив к спаду покупательной способности.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Saudi Aramco прекратила переговоры об участии в СПГ-проекте "Новатэка" — длившиеся более полутора лет переговоры о вхождении Saudi Aramco в новый СПГ-проект "Новатэка" "Арктик СПГ – 2" прекращены, сообщили "Ведомостям" четыре близких к разным сторонам потенциальной сделки человека. "Сделки больше нет, потому что "Новатэк" отдал ее [долю] Китаю", – объясняет один из них. Saudi Aramco не устроили предлагаемые "Новатэком" условия сделки, также саудитов беспокоили потенциальные санкционные риски, добавляет другой собеседник "Ведомостей".

— У Беглова на выборах не будет реальных конкурентов — парламент Санкт-Петербурга назначит выборы губернатора 31 мая, заявил в среду его председатель Вячеслав Макаров. Врио губернатора Александр Беглов пока не объявлял о выдвижении, но в среду представители общественной палаты города сообщили, что попросят его это сделать. "Уверен, что такой же позиции придерживается большинство жителей нашего города. И уверен, что Александр Дмитриевич не сможет отказать общественной палате", – сказал член палаты Александр Ватагин (цитата по "Интерфаксу").

— В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге — Житель Екатеринбурга Даниил Пугин, задержанный в ночь на 14 мая в сквере, где предполагалось строительство собора Святой Екатерины, пожаловался в ЕСПЧ на задержание и арест. Об этом сообщил Алексей Глухов – руководитель юридической службы "Апология протеста" и адвокат Международной "Агоры", юристы которой представляют Пугина в Страсбурге. По мнению заявителя, власти Екатеринбурга нарушили его право на свободу собраний, задействовав силовой сценарий для разгона мирной акции.

— Парламент Украины отказался рассматривать первую инициативу нового президента — Верховная рада Украины в среду отказалась включить в повестку своего внеочередного заседания внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, меняющий систему выборов в парламент. За рассмотрение документа проголосовало лишь 92 депутата из 450.

— Чиновники установят квоты на выбросы компаний, транспорта и ЖКХ — Снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу должен помочь законопроект Минприроды, который на этой неделе был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности. "Ведомости" ознакомились с текстом, подлинность подтвердил представитель Минприроды.

— Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума — Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат. Это максимум с мая 2017 г., когда производство увеличилось на 6,9% в годовом сопоставлении, и в разы выше консенсус-прогноза опрошенных Bloomberg аналитиков (2%).

— ЦБ проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты — Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин (его цитирует "Интерфакс"). С начала года ЦБ получил право проводить контрольные закупки в банках, в других компаниях регулятор может проводить их вместе с другими контролирующими органами.

— Операционный директор "Магнита" Артем Смоленский уйдет из компании — Операционный директор и член правления "Магнита" Артем Смоленский уходит из компании, сообщили "Ведомостям" два его знакомых и два человека, близких к торговой сети. Смоленский сказал "Ведомостям": "Я не комментирую слухи". Пресс-служба "Магнита" не ответила на запрос.

— Работа омбудсмена ЦБ дорого обойдется страховщикам — На следующей неделе в России радикально изменится порядок рассмотрения имущественных споров по ОСАГО. С 1 июня все их в обязательном порядке начнет рассматривать омбудсмен – этот институт создан ЦБ.

— Госхолдинг ОСК не успевает построить новые паромы для связи Сахалина с материком — Амурский судостроительный завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), очень сильно сорвет сроки строительства двух паромов для связи Сахалина с материком, рассказали два человека, близких к Минтрансу, и человек, знающий об этом от менеджеров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

— Компания Вексельберга подала иск к Абызову на 33,63 млрд рублей — В понедельник, 20 мая, компания "Т плюс" (входит в группу "Ренова" Виктора Вексельберга) подала иск в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности на 33,63 млрд руб.

"Фосагро" заменит североафриканские удобрения на европейском рынке — Еврокомиссия решила ограничить оборот фосфорных удобрений с высоким содержанием тяжелых металлов (кадмия, мышьяка, свинца, ртути и никеля) на территории Европейского союза с 2022 г. Для удобрений с содержанием кадмия менее 20 мг/кг будет введена особая зеленая маркировка.

— ЦБ обнаружил в Челябинске группу манипуляторов ценными бумагами — ЦБ сообщил о двух случаях манипулирования ценными бумагами на Московской бирже: сделки проходили с акциями компаний второго и третьего эшелона в 2015–2018 гг. Это бумаги челябинского страховщика "Аско-страхование", группы "Разгуляй", компаний "ЧЗПСН-профнастил", "ОГК-2", "Ашинский метзавод" и "Тучковский КСМ". Все сделки проводили участники торгов из Челябинска.

— Как ритейлеры адаптируются к высокой текучести кадров — Ринат Сулейманов, владелец розничной продуктовой сети "Темле" в Татарстане, рассказывает, что платит кассирам и продавцам зарплаты чуть выше средних по рынку. По данным HeadHunter, кассирам в Татарстане в среднем предлагают оклады в 19 000–25 000 руб. в месяц.

— На рынок легальной марихуаны выходят бизнесмены из России — Смягчение законодательства во многих странах мира создало рынок на десятки миллиардов долларов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Валютная операция — 24 мая в России вступает в силу запрет на уличные табло с курсами обмена валют — непременную деталь городского пейзажа с 1990-х годов. Как считают в Центробанке, этот шаг поможет бороться с нелегальными обменниками. По крайней мере, теперь их будет точно сложнее заметить с улицы. Курсы, по которым банки продают и покупают валюту, можно будет узнать на табло непосредственно в их отделениях, увидеть с улицы в стеклянной витрине или окне, а также отыскать в интернете.

— Пострадали — Работавшая гидом 40-летняя россиянка погибла в ДТП с перевернувшимся туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена (область Тоскана). От двух до трех десятков человек госпитализированы в местные больницы. Детей среди них нет. Всего в автобусе находилось около 60 туристов из стран Восточной Европы, в том числе из России.

— Судимся заодно — Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о групповых исках. Пострадавшие граждане смогут объединяться и подавать один иск на всех.

— Сколько стоит дача?— Дачные участки в 46 регионах страны стали доступнее для покупки. По сравнению с маем прошлого года загородная недвижимость подешевела в среднем на восемь процентов. К такому выводу пришли специалисты портала "Мир квартир". Корреспонденты "РГ" провели собственный анализ и выяснили реальную картину на местах. Показания совпали не везде.

— Доктор Смартфон — У каждого россиянина появится доступ к своим электронным медицинским документам, рецепты станут цифровыми, информационные системы начнут помогать врачам лечить пациентов. О том, как изменят нашу медицину цифровые технологии, рассказала "Российской газете" заместитель министра здравоохранения Елена Бойко.

— Партнеры и союзники — Президент Владимир Путин, выступая 22 мая X съезде Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), потребовал от представителей власти вести постоянный диалог с работодателями и профсоюзами.

— Медали для всех — О реализации национального проекта "Демография" в его спортивной части вчера рассказал на "правительственном часе" в Совете Федерации министр спорта Павел Колобков.

— Банк по желанию — Первое чтение в Госдуме прошли внесенные правительством поправки о борьбе с "зарплатным рабством". Работодателям, которые препятствуют сотрудникам в самостоятельном выборе зарплатного банка, будут грозить штрафы.

— Проход разрешен — Ограниченные возможности у человека или пожилой возраст не могут быть причиной для отказа в обслуживании. Так решили депутаты Госдумы, проголосовав в первом чтении за законопроект о штрафах для тех, кто сознательно ущемляет права пенсионеров и инвалидов.

— Сбить невозможно — В ракетные войска стратегического назначения (РВСН) взамен советских ракетных установок, которые выводятся из боевого состава, впервые начали поступать новейшие ракетные комплексы "Авангард". Такое заявление 22 мая сделал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

— В донгах и рублях — 22 мая в Москве состоялись межправительственные переговоры России и Вьетнама — премьер-министры Дмитрий Медведев и Нгуен Суан Фук в деталях обсудили сотрудничество между странами. Закрепили его большим пакетом новых соглашений.

— Рынок с оборотной стороной — За изготовление и продажу фальсифицированной промышленной продукции, включая автокомпоненты, трубы и кабели, решено ввести штрафы с оборота, уже зарекомендовавшие себя в борьбе с некачественным бензином и дизтопливом, заявил глава минпромторга Денис Мантуров на коллегии Росстандарта.

— Строго и по закону — В среду Совет Федерации начал пленарное заседание с кадровых вопросов. Одним из первых решений сенаторы поставили точку в парламентской карьере Рауфа Арашукова, арестованного 30 января по обвинению в причастности к нескольким серьезным преступлениям.

— С ЦРУ контакт возможен — Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин не исключил восстановления прежнего уровня контактов между руководством разведок России и США. Об этом он сообщил журналистам в среду в Душанбе, где принимал участие в заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. "Не исключаю, что мы возобновим это взаимодействие на самом высоком уровне", — сказал Нарышкин. На вопрос, идет ли речь о вероятных контактах глав разведок двух стран, он ответил, что "да, это возможно".

— Долги не сгорают — Крупнейшим должником за поставленный газ в России остается население: по итогам 2018 года его просроченный долг составил более 77 миллиардов рублей против 71 миллиарда годом ранее. На втором месте — теплоснабжающие организации (60,5 миллиарда рублей). Наименее дисциплинированными остаются республики Северного Кавказа, которые формируют 89 процентов долга населения (68,6 миллиарда рублей), при том что они потребляют всего семь процентов газа.

— Ввели в строй — Требования к банкам, которые имеют право работать с деньгами дольщиков и кредитовать застройщиков в рамках новой системы финансирования жилищного строительства, смягчили. Эту информацию "РГ" подтвердили в минфине.

— Вызов принят — Операторы сотовой связи начинают отменять национальный роуминг. Такой вид роуминга действует, когда у оператора нет своей сети в "гостевом" регионе, и абонент автоматически подключается к сети другого оператора, с которым у его компании заключено соответствующее соглашение.

— Открыты миру — Москва вошла в международный рейтинг городов, которые в ближайшее время могут стать новыми точками притяжения на мировой карте туризма. Аналитики назвали российскую столицу "восходящей звездой", отметив современную туристическую инфраструктуру и пока небольшое число иностранных гостей, говорится в международном рейтинге "Destination 2030: готовность городов мира к росту туризма". Его подготовили Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) и компания JLL.

— На собрание не ходи — Союз садоводов России совместно с правительством прорабатывает идею внедрения интернет-голосования членов садоводческих и огороднических товариществ.

— Место храма изменить можно — Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса в Екатеринбурге, где ранее разгорелся конфликт в связи с идеей восстановления храма Святой великомученицы Екатерины. Опрос показал, что против возведения храма выступают лишь 18% горожан, при этом изначально выбранное для этого место — сквер у театра драмы — большинство опрошенных назвали неудачным.

— Гаджет вычислит преступника — Совместная разработка российских и китайских производителей — мини-камера с функцией распознавания лиц может вскоре поступить в правоохранительные органы и службы безопасности.

— Санкции 14+ — В ближайшее время специальная правительственная группа должна представить концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Как сообщил советник председателя Госдумы, заслуженный юрист России Владимир Плигин, к работе подключилось широкое научное сообщество, в том числе ведущие юридические вузы страны. Представители науки выдвинули предложение сократить до 14 лет возраст привлечения к административной ответственности за некоторые нарушения, например, мелкое хулиганство и побои.

— Сироты на экспорт?— Информационное пространство всколыхнула новость: все детские дома Магаданской области предлагают перевести в другие регионы — туда, где, как поется в песне, климат иной.

— Пианиста вызвали на бис — В российском духовно-культурном центре на парижской набережной Бранли, что рядом с Эйфелевой башней, состоялся концерт-презентация международного музыкального проекта "Российские музы — миру". Он прошел под патронатом Министерства иностранных дел и Министерства культуры Российской Федерации.

— Цель – предотвратить — В ночь на 22 мая на улицах города Кольчугино Владимирской области появился спецназ. С 00.35 власти ввели в населенном пункте особый режим проведения контртеррористической операции (КТО). Поводом для появления силовиков в райцентре стала полученная оперативниками информация о том, что в одном из частных домов скрываются вооруженные люди, которые задумали совершить террористический акт.

— "Бал" на Каспии — Каспийская флотилия к 2020 году будет переведена из Астрахани в Махачкалу и Каспийск. Сейчас в Дагестане завершается строительство всей необходимой инфраструктуры. Пополняется группировка и новейшими образцами вооружений и техники. Сейчас флотилия является самой мощной группировкой на Каспии. В ее состав входят несколько бригад и дивизионов кораблей, авиация, береговые войска. Как рассказал РИА Новости командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук, группировка постоянно пополняется новыми видами вооружений и техники.

— Героин прятали в дыни и алычу — Верховный суд РФ 22 мая рассмотрел жалобы на приговор банде наркоторговцев и признал сроки наказания всем осужденным законными.

— Украли и сбежали — Мещанский районный суд столицы 22 мая приступил к процессу по делу о крупных хищениях в ОАО "Банк Москвы".

— Тревога перед обыском — Останкинский райсуд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему директору департамента финансового анализа "Нота-банка" Галине Марчуковой за присвоение 350 миллионов рублей. Ближайшие 3 года и 4 месяца она проведет в колонии общего режима. Кроме того, по приговору суда ей назначен штраф в размере 700 тысяч рублей. Дело Марчуковой было рассмотрено в особом порядке — без исследования доказательств, поскольку она полностью признала вину и заключила соглашение о сотрудничестве со следствием.

— Без вопросов — Президент Украины Владимир Зеленский считает нужным провести общенациональный референдум по вопросу о переговорах с Россией. По крайней мере такую идею от его имени озвучил новоназначенный глава президентской администрации Андрей Богдан — уроженец Львова, давний сотрудник олигарха Коломойского. Смысл и цели такого опроса, как представляется, имеют исключительно прикладное, внутриполитическое свойство.

— Надежен как "Калашников" — Министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что направил в Россию группу военнослужащих, которые под руководством наших инструкторов пройдут курс обучения для работы на зенитных ракетных системах С-400. Об этом написало издание Yeni Safak. В разговоре с журналистами Хулуси Акар также сказал, что в ближайшие месяцы Анкара командирует в Россию еще военных, а наш армейский персонал, быть может, прибудет в Турцию.

— Отсидел на новый дом — Американец Ричард Филипс добился компенсации в 1,5 миллиона долларов от властей штата Мичиган за то, что по ошибке провел в тюрьме более 45 лет. Ни один заключенный в США не просидел за решеткой больше лет из-за ошибки Фемиды, чем Филипс.

— Готовят провокацию — Руководитель нашего миротворческого Центра в Сирии генерал Виктор Купчишин сообщил новые сведения о том, как террористы из окопавшейся в Идлибе группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена на территории РФ) готовятся использовать против мирного населения химоружие и обвинить в этом армию Асада и ВКС РФ.

— Мэй открывает торги — Премьер Британии Тереза Мэй обещала парламентариям, что позволит им проголосовать по вопросу о возможности проведения нового референдума по "брекзиту", если те одобрят в первом чтении новый план сделки по выходу Лондона из Евросоюза, представленный 21 мая. Уже четвертое по счету голосование должно предположительно состояться в начале июня.

— Евро-распутица — В ближайшее воскресенье французам предстоит проголосовать на выборах в Европарламент, однако, как показывают опросы, свыше 60 процентов избирателей, скорее всего, проведут выходной вдали от избирательных участков. Примерно такая же картина и в соседних странах. Идея "объединенной Европы", реализованная в виде целого ряда евроструктур, давно утратила в глазах большинства жителей Старого Света свою привлекательность. О причинах разочарования и тупиковой ситуации, в которой оказался Евросоюз, "Российская газета" расспросила директора Парижской высшей школы социальных наук, известного французского экономиста Жака Сапира.

— Поднять паруса! — В Петербурге продолжается подготовка к празднику "Алые паруса", который в этом году состоится в ночь на 24 июня. Впервые за много лет роль парусника капитана Грея исполнит корабль под российским флагом.

— Инаугурация на линейке — В пермском лицее N 2 состоялась инаугурация нового президента. На линейке, посвященной последнему звонку, десятиклассник Захар Цидвинцев дал клятву служить народу и соблюдать традиции лицея. После инаугурации ему предстоит сформировать свой "кабинет министров", состоящий из 25 человек, которые будут отвечать за разные направления школьной жизни, а также утвердить планы на предстоящий учебный год.

— Витамин роста — 22 мая Таганрог раскрасился афишами, книжными развалами, а главное — читающей публикой, которая, можно сказать, разрывается между массой интересных встреч. Город принимает Международный Чеховский книжный фестиваль, в рамках которого в течение трех дней на 26 площадках пройдут более 60 мероприятий.

— Двести км на зарядке — В этом году в Тольятти стартует производство электромобилей. Региональная инжиниринговая компания ZETTA заявила о выходе новинки на рынок уже в декабре.

— Старая Табага волнуется — Проект моста через реку Лена в Якутии, реализация которого неоднократно откладывалась из-за отсутствия финансирования и споров об экономической целесообразности, натолкнулся еще на одно препятствие. Против стройки в предлагаемом варианте выступили жители села Старая Табага, по чьим подворьям пройдет будущая подъездная автомагистраль к мосту.

— Памятник сестричке — В карельском городе Сегежа полным ходом идет работа по установке монумента, посвященного подвигам медицинских работников во время Великой Отечественной войны. Замсекретаря Совета безопасности РФ, член государственной комиссии по подготовке празднования 100-летия республики Рашид Нургалиев осмотрел и сам памятник, и место, где он будет установлен.

— Земля для своих — 22 мая Следственный комитет сообщил, что его подразделение по Дагестану возбудило уголовное дело об афере с государственной землей в регионе.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Нет оснований обвинять нас в манипулировании валютным курсом" — Центробанк готовит иски к владельцам и менеджерам негосударственных пенсионных фондов, которые довели бизнес до плачевного состояния. Изменения планируется внести и в механизм санации банков. Они коснутся правил продажи кредитных организаций после оздоровления, а также ответственности собственников и контролирующих лиц проблемных банков — арест на их активы предлагают накладывать до суда. Об этом, а также о судьбе программы индивидуального пенсионного капитала, возможности продажи доли в Национальной платежной системе, смягчении валютного контроля и многом другом в интервью "Известиям" рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

— Держи кружок шире: всё больше детских секций в РФ становятся платными — В России всё больше кружков становятся платными, и это не позволяет детям получать дополнительное образование. Причем бесплатно занимается лишь каждый пятый ребенок в стране. А в сельской местности больше трети школьников вообще не ходят ни в какие секции. Таковы результаты опроса ОНФ, с которыми ознакомились "Известия".

— "Отношение к инвалидам — показатель зрелости общества" — Отношение к инвалидам — важнейший показатель зрелости общества. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства, посвященном социальной поддержке граждан с ограниченными возможностями здоровья. По словам главы государства, власть должна заниматься решением этой проблемы на постоянной основе. Стоит задача сократить бюрократические процедуры и повысить интеграцию инвалидов в повседневную жизнь, добавил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

— Оперативная забота: МВД предложили разгрузить сотрудников угрозыска — Оперативников могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел, а право принятия процессуальных решений по преступлениям передать следователям. Такую рекомендацию для учета в оперативно-служебной деятельности первый замначальника ГУУР МВД РФ генерал-майор полиции Александр Фролов направил руководителям всех региональных отделений УУР и ГУ (У) МВД (документ есть в распоряжении "Известий"). Актуальность своей инициативы он объясняет тем, что 85% оперативников ежедневно тратят до 70% рабочего времени на доследственную проверку, что мешает их основной работе — раскрытию преступлений. К тому же частые нарушения при отказе в возбуждении дел снижают доверие общества к полиции. Такой вывод был сделан по итогам внутриведомственного исследования. О его результатах уже доложено министру внутренних дел РФ генералу полиции Владимиру Колокольцеву.

— Не выприватизировали: продажа госсобственности провалилась на 75% — Приватизация госсобственности в 2018 году сорвалась. Доходы от продажи предприятий составили лишь 2,9 млрд рублей вместо 13 млрд, запланированных в рамках федерального бюджета. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития об итогах работы в 2018 году и планах на 2019-й (есть у "Известий"). На слишком низкие темпы приватизации федерального имущества ранее обращали внимание и в Счетной палате. Там в этом обвинили Росимущество — оно не в полной мере контролирует процесс. Эксперты уверены, что приватизация тормозит, поскольку региональные и местные власти не заинтересованы в реализации принадлежащей им собственности. Эти активы генерируют стабильный доход для субъектов, а в случае их продажи деньги получит федеральный центр.

— Научить ученых: РАН определила школы для подготовки будущих академиков — РАН составила предварительный список опорных школ, в которых будут искать учеников со способностями к науке и готовить их к поступлению в конкретные вузы. Перечень есть в распоряжении "Известий". Такие школы создадут на базе уже существующих учебных заведений. На первом этапе выбрано 110 учреждений в 32 регионах, в том числе в Татарстане, Якутии, Мордовии. Проект позволит поднять уровень школьного образования в субъектах. Как пояснили "Известиям" в РАН, муниципальные учебные заведения превратят в региональные, при них будут созданы интернаты, чтобы поступить туда смогли дети из небольших городов и сел.

— Китайская контрреволюция: Huawei активизирует связи с Россией — Руководство Huawei приняло решение перейти к глобальному взаимодействию с вузами России — оно предусматривает различные формы коллаборации, включая совместные компании, НИОКР и грантовую поддержку. 10 мая была запущена программа по исследованиям и инновациям HIRP, в рамках которой учебные заведения получили от Huawei 140 технологических запросов по разным направлениям научного сотрудничества. В трех ведущих вузах России "Известиям" подтвердили, что вплотную начали работать с китайской компанией над совместными проектами.

— Голосуй, пока горячо: от досрочных выборов выигрывает "Слуга народа" — Досрочные выборы в Верховную раду, которые должны состояться 21 июля, сыграют на руку партии "Слуга народа" Владимира Зеленского. "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука на данный момент идет в рейтинге второй, однако ее популярность может вырасти, если президент Украины продолжит антироссийский курс предшественника. Об этом рассказали опрошенные "Известиями" эксперты. В Верховной раде "Известиям" пояснили, что изменение расклада сил в парламенте в любом случае позволит пересмотреть многочисленные одиозные инициативы и законы прежних властей.

— Забрать по "Дружбе": "грязная" нефть возвращается домой — Белоруссия предложила России забрать обратно "грязную" нефть, которая в течение нескольких дней поступала на ее НПЗ по трубопроводу "Дружба". Об этом "Известиям" рассказали в компании "Белнефтехим".

— "Липа" цветет: продажи поддельных документов выросли почти впятеро — В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельным документами, рассказали "Известиям" в Роскомнадзоре.

— Гонка поражений: европейские выборы поменяют расклад сил в ЕС — Грядущие выборы в Европейский парламент (ЕП) существенно изменят расклад сил в Европейском союзе (ЕС). К такому выводу пришли опрошенные "Известиями" эксперты.

— Естественная альтернатива: может ли российский газ помочь природе Арктики — Использование сжиженного природного газа (СПГ) в качестве топлива для судов позволит существенно сократить вредные выбросы в атмосферу в Арктике, говорится в докладе, опубликованном в начале мая рабочей группой по защите морской среды (PAME), которая действует при Международном арктическом совете. Выводы исследования могут быть особенно актуальны на фоне увеличения интенсивности судоходства и нарастающих темпов потепления в этом регионе, о которых ранее сообщил Росгидрометцентр. Может ли переход на более безопасное топливо предоставить России преимущества на фоне обостряющейся международной конкуренции в Арктике, как об этом говорят экологи, и реально ли сегодня "перестроить" северную транспортную инфраструктуру, разбирались "Известия".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Фонды cработают на публику — Минтруд предложил преобразовать Пенсионный фонд, Фонд ОМС и Фонд социального страхования в публично- правовые компании. Смена правового статуса может стать началом масштабной реформы с целью создания социального мегарегулятора.

— Радужный настрой – Опрос Левада –центра показал рост толерантности по отношению к ЛГБТ – 47% россиян выступили за равные права для геев и лесбиянок. Эксперты объяснили это снижением эффекта от информационной кампании вокруг закона о гей-пропаганде.

— Суд связал спецсвязь со взятками в РВСН – Гражданин Израиля и совладелец предприятия "каскад" Чингиз Агаронов объявлен Россией в международный розыск по обвинению во взятках военной приемке РВСН. НПО "Каскад" — поставщик оборудования спецсвязи для Минобороны и Кремля.

— В новую Раду – по старым правилам – Верховная рада отказалась рассматривать законопроекты Владимира Зеленского, направленные на изменение выборной системы. РБК разбирался, почему они нужны новому президенту Украины и не подошли старому парламенту.

— Бонды возвращаются на родину – Статистика ЦБ показала малую долю иностранных вложений в российские бонды, номинированные в евро. На начало года иностранцы держали 19% бумаг. Это не соответствует ранее раскрывавшейся структуре спроса на российский госдолг.

— Сбербанк рассылает наличные сообщениями – Сбербанк начал предоставлять некоторым клиентам сервис, позволяющий отправлять онлайн?переводы людям без карт: получатель сможет снимать наличные в банкоматах или отделениях, воспользовавшись кодом. Комиссия за перевод составит 1,5%.

— Антипинский НПЗ лишился независимости – Как выяснил РБК, Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ, который ранее контролировали бизнесмен Дмитрий Мазуров и экс-коллега мэра Москвы Владимир Калашников. Завод задолжал банку $2,9 млрд и подал на банкротство.

— S7 исчерпал доступность — Гендиректор крупнейшей в России частной авиакомпании S 7 заявил о необходимости увеличения государственной поддержки авиаотрасли. По его словам, в противном случае придется повышать цены, отказавшись от "доступных" тарифов.

— В российский шифр включат корейский элемент — сим-карты с отечественным шифрованием, переход на которое может начаться уже в декабре, будут работать на импортных чипах. Разработчик уже тестирует чипы от samsung, хотя сначала планировалось использовать отечественный аналог.