БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мая /ПРАЙМ/. Венесуэла рассчитывает при помощи российских и китайских технологий, в том числе Huawei, создать систему связи 4G, заявил президент страны Николас Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.

В рамках выставки инноваций он также заявил о создании корпорации по телекоммуникациям.

"Венесуэла взяла курс на развитие спутниковых технологий. Есть много вещей, о которых надо сказать. Первое – создание корпорации по телекоммуникациям… Я распорядился сделать инвестиции и вместе с технологиями Китая, технологиями Huawei, технологиями российских компаний поднять телекоммуникации (на новый уровень) и сделать реальностью в Венесуэле систему 4G на национальном уровне, чтобы Венесуэла имела быстрые коммуникации, интернет, телефонию", — сказал Мадуро.

В декабре 2018 года во время визита президента Венесуэлы в Россию Москва и Каракас договорились о приходе системы ГЛОНАСС в латиноамериканскую страну.