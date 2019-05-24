БРЮССЕЛЬ, 24 мая /ПРАЙМ/, Мария Князева. Достижение торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем возможно, однако это вряд ли произойдёт в июне, считает старший международный экономист ING Джеймс Найтли (James Knightley).

"Мы все еще считаем, что сделка по торговле будет заключена. Президент (США Дональд) Трамп продолжает произносить слова ободрения, говоря вчера о "хорошей возможности" торговой сделки, которая могла бы включать в себя соглашение относительно "очень опасного" Huawei", — написал он в своём обзоре.

"Однако мы скептически относимся к тому, что соглашение с Китаем будет подписано на саммите G20 в Осаке в конце июня, как полагают некоторые аналитики", — добавил эксперт.

Как отметил Международный валютный фонд (МВФ) в своем исследовании, опубликованном в четверг, напряженность в торговых отношениях между США и Китаем негативно сказывается на потребителях и многих производителях в обеих странах.

Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары.

Глава минфина США Стивен Мнучин выразил надежду на то, что стороны вновь вернутся за стол переговоров, а руководители двух стран проведут встречу в конце июня. Китайская сторона в свою очередь выразила надежду на то, что желание США вернуться за стол переговоров по торгово-экономическим вопросам является искренним.

Что же касается Huawei, то ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNBC заявил, что Huawei тесно связана не только с государством, но и с Коммунистической партией Китая. По его словам, существование этих связей ставит под угрозу информацию о США, проходящую через компанию. Помпео также заявил, что госдепартамент работает над тем, чтобы все больше компаний осознали эти риски и прекратили сотрудничество с Huawei.

В середине мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает китайской компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.

Затем министерство торговли США опубликовало информацию о предоставлении временных разрешений, которые будут действовать 90 дней — до 19 августа.

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай не понимает, в чем заключается смысл предложения американской стороны включить вопрос компании Huawei в возможную торговую сделку между двумя странами.