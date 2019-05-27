БЕЛГРАД, 27 мая /ПРАЙМ/. Компромиссного решения по вопросу Косово можно достичь лишь после того, как косовско-албанские власти в Приштине отменят таможенные пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Кабмин самопровозглашенной республики Косово в конце ноября 2018 года ввел таможенные пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии и Боснии и Герцеговины.

Обращение Вучича к парламенту и нации о положении в Косово и Метохии продлилось свыше двух часов, после чего началось обсуждение с парламентариями. Присутствуют спикер Майя Гойкович, члены правительства во главе с премьером Аной Брнабич и представители дипкорпуса. Специальное заседание Скупщины бойкотируют представители нескольких оппозиционных партий, объединенных в "Союз за Сербию", собрались 156 из 250 депутатов.

"Хотим ли мы согласиться на замороженный конфликт или будем пробовать найти решение. Пока я президент — еще три года — сделаю все возможное, если они отменят таможенные пошлины, чтобы найти какое-то компромиссное решение, в котором будут учтены интересы нашего народа, безопасность наших людей, церквей и монастырей, как и интересы Сербии", — заявил Вучич. Трансляцию ведет пресс-служба парламента.

Он отметил, что предположительное компромиссное решение будет вынесено на референдум.

"Продолжения существенных переговоров без отмены пошлин не будет. Точка. Если отменят пошлины, мы будем разговаривать, пытаться найти компромиссное решение. Если это случайно все-таки произойдет, а я скептичен в этом вопросе, мы выйдем к народу и парламенту, чтобы об этом высказались. И в отличие от других стран, членов и нечленов ЕС, у нас воля народа будет обязывающей", — подчеркнул президент Сербии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. В настоящее время диалог приостановлен.