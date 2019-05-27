МОСКВА, 27 мая /ПРАЙМ/. Вице-президент Парагвая Уго Веласкес примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне, сообщили РИА Новости источники в посольстве южноамериканской страны в Москве.

"Вице-президент Парагвая Уго Веласкес в сопровождении парагвайских предпринимателей примет участие в Петербургском форуме", — сообщили собеседники агентства.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.