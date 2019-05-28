МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Мадридский "Реал" является самым дорогим футбольным клубом Европы по состоянию на 2019 год, это следует из данных исследования консалтинговой компании KPMG, которые опубликованы на сайте "Реала".

Стоимость клуба составляет 3 миллиарда 224 миллиона евро. Отмечается, что за год она выросла на 10%.

В топ-3 самых дорогих европейских клубов также вошли английский "Манчестер Юнайтед" (3,207 миллиарда евро) и немецкая "Бавария" (2,696 млрд). Испанская "Барселона", которую оценили в 2,676 миллиарда, расположилась в рейтинге на 4-м месте.

Также в первую десятку вошли: 5. "Манчестер Сити" (Англия, 2,460 млрд), 6. "Челси" (Англия, 2,227), 7. "Ливерпуль" (Англия, 2,095), 8. "Арсенал" (Англия, 2,008), 9. "Тоттенхэм" (Англия, 1,679), 10. "Ювентус" (Италия, 1,548).