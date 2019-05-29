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КОММЕРСАНТ

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— Коды берут свое — Борьба с подменой банковских номеров пошла по длинному пути — Попытка Банка России оперативно решить проблему подмены номеров банков потерпела фиаско. Операторы связи оказались не готовы предоставлять необходимую для ее реализации информацию, да и Минкомсвязь видит решение проблемы не в технических мерах, а в разъяснительной работе с гражданами. В то же время мошеннические звонки с действующих номеров банков стали массовыми, и проблема требует решения.

— Дивиденды не погрузились в вагоны — Минфин заблокировал попытку ОАО РЖД заплатить бюджету натурой — Как стало известно "Ъ", решение о выплате дивидендов ОАО РЖД имуществом, в том числе вагонами для Крыма, вызвало серьезные споры в правительстве. Резко против этой идеи выступает Минфин, поскольку Бюджетный кодекс не позволяет рассматривать неденежные выплаты как доходы бюджета.

— "Роснефть" нашла истину в воде — Белый дом одобрил льготы для Приобского месторождения — "Роснефть" получит льготы для своего крупнейшего по добыче Приобского месторождения. Как стало известно "Ъ", Белый дом, несмотря на противодействие Минфина, решил одобрить просьбу "Роснефти", которая хотела получить для высокообводненного месторождения налоговый вычет по НДПИ на десять лет.

— Интиму предложили e-шопы — Торговля товарами "для укрепления семьи" уходит в онлайн — На российском рынке товаров для взрослых происходят серьезные изменения: за последние несколько лет число специализированных торговых точек в крупнейших городах страны сократилось на треть. В то же время онлайн-ритейлеры фиксируют рост спроса на такую продукцию в 1,5–2 раза. Продажи через интернет в сегменте уже превысили 35%.

— Водителей отодвигают от судов — Служба финомбудсмена готовится принять страховые споры — Через три дня институт финансового уполномоченного начнет уже в обязательном порядке рассматривать все споры клиентов с компаниями по каско и ОСАГО. Старт работы нового механизма будет обеспечен за счет взноса ЦБ в 3 млрд рублей, остальные расходы должны покрыть утвержденные ставки рассмотрения споров — от 15 тыс до 45 тыс рублей за каждый конфликт. Служба финомбудсмена рассчитывает нанести серьезный удар по бизнесу автоюристов, зарабатывающих на судах со страховщиками.

— Технологическая инициатива поделится грантами — РВК упростит их получение в рамках новых программ поддержки — Российская венчурная компания (РВК) запустит новые программы поддержки проектов в рамках Национальной технологической инициативы и объединит доступ к ним через единую цифровую платформу, сообщил вчера глава института развития Александр Повалко. В 2019 году на такую поддержку будет выделено 2,4 млрд руб.

— Интеграция переходит на цифру — Глава Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян о новых ориентирах ЕАЭС — Сегодня исполняется пять лет со дня подписания Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Все эти годы наднациональные органы союза, правительства государств-членов работали над обеспечением свободного движения товаров, услуг, рабочей силы и капитала в рамках единого экономического пространства, улучшали институциональную и правовую основу ЕАЭС. О том, почему новым ориентиром союза должна стать равноправная цифровая интеграция его участников, открытая для присоединения новых стран, в статье для "Ъ" рассказывает глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

— Конкурентоспособность не угналась за ВВП — Мониторинг делового климата — Россия осталась на 45-м месте в ежегодном рейтинге конкурентоспособности крупных экономик швейцарской бизнес-школы IMD.

— Наградные нашли своих героев — Вдовы доказали свое право на выплаты за ордена погибших в Сирии — Как стало известно "Ъ", военные финансисты отказали родственникам трех военнослужащих из Читинской области, погибших в одном бою в Сирии, в выплатах поощрений за награждение их орденами. Один из погибших, старший лейтенант Сергей Елин, был удостоен ордена Кутузова — награды, которую до него получили всего несколько офицеров и воинских частей, а двое других — орденов Мужества. Отказы мотивировались тем, что премии за госнаграды могут получить только живые солдаты и офицеры. Военный суд, признав данное положение дискриминирующим, удовлетворил требования истцов фактически в полном объеме.

— Вместо Вячеслава Платона арестовали его сестру — Полиция России расследует молдавскую схему вывода средств — В Москве арестована бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон — сестра скандально известного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, который вместе с лидером правящей в этой стране Демократической партии Владимиром Плахотнюком заочно обвиняется МВД в организации преступного сообщества и выводе более $1 млрд из России.

— Пирамида ювелирной работы — По делу о хищении кредитных средств вынесен первый приговор — Как стало известно "Ъ", Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам колонии Татьяну Филатову — совладельца и гендиректора некогда одного из крупнейших ювелирных холдингов страны "РегионЮвелир".

— Экс-главу Росграницы вернули из колонии в СИЗО — Дмитрию Безделову предъявили новое обвинение в мошенничестве — Вчера Тверской райсуд арестовал экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, ранее осужденного за хищения около полумиллиарда рублей при обустройстве госграницы.

— ГИБДД испытывает трудности перевода — Большая часть нарушителей из других государств дорожных штрафов не получает — Властям не удается наладить действенную систему наказания водителей автомобилей с иностранными номерами, нарушающих правила дорожного движения в России.

— КС попросили разобраться с безопасностью митингов — Требования к организаторам акций обеспечивать общественный порядок проверяют на соответствие Конституции — Конституционный суд РФ рассмотрел жалобу жителя Иркутска Валерия Тетерина на нормы закона "О митингах", обязывающие организаторов публичных мероприятий обеспечивать на них общественный порядок и медпомощь.

— Онлайн-образование протестировали на школьниках — Эксперимент показал эффективность совмещения интернет-платформ с классическим преподаванием — Российские исследователи пришли к выводу, что при обучении с помощью онлайн-платформ темп прироста знаний учеников увеличивается в среднем в два раза. В эксперименте приняло участие более полутора тысяч учащихся начальной школы.

— Главу ВАК просят защищаться — Владимира Филиппова обвинили в нарушении положения об организации — Правительство утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), отвечающей за научную аттестацию, присвоение и лишение ученых степеней в России. Председателем ВАК вновь стал ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов. Это назначение вызвало возмущение сетевого сообщества "Диссернет" — его активисты утверждают, что для господина Филиппова это будет уже третий подряд срок в составе ВАК, тогда как закон допускает только два срока. Активисты заявили, что намерены оспаривать каждое решение нового главы ВАК в Верховном суде.

— Приштинно-следственные явления — Действия спецназа Косово вызвали новый конфликт с Сербией и вовлекли в него Россию — Сербия и Косово вновь оказались на грани вооруженного конфликта. В ответ на операцию косовской полиции на севере этого бывшего сербского края и арест около 30 человек армия и силы безопасности Сербии были приведены в состояние полной боеготовности. В инцидент оказалась косвенно вовлечена и Россия: среди задержанных косовской полицией был гражданин РФ, сотрудник миссии ООН.

— Новый Кнессет готовится к роспуску — У Биньямина Нетаньяху истекает срок формирования правительства — В ночь на четверг у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху истекает срок, отведенный ему на формирование правительственной коалиции. Если он не найдет компромисса с Авигдором Либерманом, возглавляющим партию "Наш дом Израиль", в стране впервые в ее истории могут состояться повторные выборы в Кнессет. А это означает, что Биньямин Нетаньяху может не успеть добиться принятия законов, которые гарантируют ему судебную неприкосновенность.

— Владимира Зеленского ведут дорогами Петра Порошенко — Госдепартамент США предложил новому президенту придерживаться в Донбассе старого курса — Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер во вторник ответил на вопросы мировых СМИ, разъяснив политику Вашингтона по отношению к Украине после прошедших там президентских выборов и американское видение урегулирования в Донбассе. Высказывания дипломата, прозвучавшие в ходе видеоконференции, стали наиболее подробным изложением позиции администрации США по ситуации на Украине после смены власти в Киеве.

— Peugeot-Citroen равняют на ГАЗ — Власти требуют от альянса более глубокой локализации — Альянс Peugeot и Citroen (PSA) может остаться без специнвестконтракта (СПИК), дающего доступ к промсубсидиям. Как узнал "Ъ", правительство предлагает PSA либо отказаться в рамках контракта от производства легких коммерческих автомобилей (LCV), которые составляют до 80% от всех продаж концерна в РФ, либо углубить их локализацию до уровня ГАЗа и "Соллерса".

— Брокеров поставят за кассу — Для профучастников рынка ценных бумаг исключения не сделают — С 1 июля почти все юрлица будут обязаны при расчетах с физлицами применять онлайн-кассы. Согласно разъяснениям Минфина, такое требование не будет применяться в отношении продажи и покупки ценных бумаг. Однако кроме этой деятельности профучастники проводят еще множество операций (сотни тысяч в день), связанных с расчетами с клиентами. И для этого, вопреки ожиданиям игроков, кассы потребуются, уточнили "Ъ" в Минфине.

— Классовое расслоение металлов — ОАО РЖД начало правку грузовых тарифов — ОАО РЖД предложило изменить структуру тарифов на перевозку металлургического сырья и готовой продукции. Речь идет о резком повышении цен для кокса, железорудного концентрата и металлических руд с их переводом из первого тарифного класса во второй, и номинальном снижении для черных металлов.

— Банкам не хватает "Юнистрима" — Партнеры системы жалуются на трудности переводов — В понедельник (27 мая), традиционно активный день с точки зрения проведения денежных переводов, банки—партнеры системы "Юнистрим" столкнулись с невозможностью отправки средств в связи с дневными лимитами, установленными для нее предписанием ЦБ. Некоторые банки в результате даже приостановили работу с системой. В ее собственной сети отправка переводов в вечернее время также по-прежнему ограничена, хотя в самом "Юнистриме" наличие проблем отрицают.

— Комиссия не подарок — "Золотая корона" тестирует новый сервис для владельцев карт MyGift — Платежная система "Золотая корона" изучает спрос на новый сервис. Пользователи могут получить возможность выводить денежные средства с неидентифицированных платежных карт на свои банковские карты с возможностью дальнейшего снятия наличных. Сейчас сервис тестируется с комиссией в 20%.

— "Русэнергосбыт" переводят на новый путь — Минэкономики хочет урезать его маржу по контракту с ОАО РЖД — По данным "Ъ", Минэкономики предлагает кардинально скорректировать условия долгосрочного контракта ОАО РЖД с основным поставщиком электроэнергии "Русэнергосбытом" (РЭС) Григория Березкина. В частности, речь идет о снижении маржи РЭС на 30%. В результате, по оценке министерства, ОАО РЖД может сэкономить до 5,5 млрд руб. в год.

— Меньше одного не подключать — Операторам связи и УК предложили работать по правилам — Рабочая группа экспертного совета при правительстве подготовила правила взаимодействия, которые в теории должны положить конец многолетним конфликтам операторов связи и управляющих многоквартирными домами компаний (УК). Документ закрепляет бездоговорную основу взаимоотношений, против чего ранее выступали Минстрой и Минкомсвязь.

— Лекарства от ВИЧ не прошли по цене — Тендеры на их поставку вновь сорвались — Впервые с момента централизации в 2017 году госзакупок препаратов против ВИЧ поставщики не стали участвовать в повторных тендерах Минздрава.

— Mail.ru Group отправит облака за рубеж — Компания запустит сервис "Диск-О" в США и других странах — Mail.ru Group выходит на международный рынок облачных сервисов, на котором планирует за год привлечь 1 млн пользователей. Объем инвестиций в продвижение компания не называет, но, по оценкам экспертов, он может составить не менее $10 млн.

— Инвесторы проявят рентгеновские снимки — Digital Evolution Ventures и RBV Capital вложились в медицинскую платформу — Проект Botkin.AI, развивающий систему для поиска патологий на рентгеновских снимках с помощью искусственного интеллекта (ИИ), привлек 100 млн руб. Среди инвесторов — фонды, созданные при участии "Росатома" и фармацевтической компании "Р-Фарм" Алексея Репика.

— "Вкусвилл" подаст еду — Ритейлер может открыть сеть кулинарий — Продуктовый ритейлер "Вкусвилл" может начать новый бизнес. Сеть стала соучредителем ООО "Парим-варим", созданного для открытия сети кулинарий в Москве.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Алросе" потребуется до 10 лет на восстановление рудника "Мир" — Добыча на нем не ведется уже два года после затопления, случившегося 4 августа 2017 года — О возможных сроках восстановления рудника "Мир" "Ведомостям" рассказал губернатор Якутии Айсен Николаев.

— Конституционный суд проверил закон о митингах — Представители органов власти выступили противоречиво в его защиту — Закон о митингах, обязывающий организаторов массовых мероприятий обеспечивать "в пределах своей компетенции" общественный порядок при их проведении, а также уведомлять власти о формах и методах его обеспечения, не противоречит Основному закону страны, об этом заявили в Конституционном суде представители президента, Госдумы и Совета Федерации.

— В новом составе Мосгордумы будет более 80% лояльных власти депутатов — При этом фракция "Единая Россия" обновится более чем наполовину — Только 12 из 27 действующих депутатов Мосгордумы от "Единой России" приняли участие в воскресных праймериз, и они же заняли первые 12 мест.

— Отставленный канцлер Австрии может вернуться к власти уже в сентябре — Вынесение Себастьяну Курцу вотума недоверия повышает его шансы на досрочных выборах, считает эксперт — Президент Австрии Александр Ван дер Беллен во вторник отправил в отставку правительство Себастьяна Курца. Временно исполняющим обязанности канцлера назначен коллега Курца по Австрийской народной партии (АНП) вице-канцлер Хартвиг Лёгер.

— Мэрия обнародовала проект техзадания по организации онлайн-голосования в Москве — Сомнения в надежности контроля за выборами и соблюдении тайны голосования у экспертов остаются — Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы представил экспертам проект технических требований к работам по обеспечению дистанционного голосования на выборах в Мосгордуму.

— Концессий в сфере ЖКХ может стать меньше — Инвесторам мешают нефинансовые риски — В России 246 действующих концессий стоимостью более 100 млн руб., из них 146 – в ЖКХ, подсчитала Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) по запросу "Ведомостей".

— Депутаты согласились изменить правила специальных инвестконтрактов — Инвесторы смогут получить больше льгот, но сделать им это будет сложнее — Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, меняющий правила заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0).

— Применит ли Китай финансовое ядерное оружие против США — В его распоряжении более $1,1 трлн американских казначейских облигаций — Китай – крупнейший в мире иностранный держатель казначейских облигаций США.

— Борис Йордан создает цифрового страховщика — Инвестиции в проект составят 3,6 млрд рублей — Владелец "Ренессанс страхования" Борис Йордан создает цифровую компанию медицинского страхования "Ренессанс здоровье", инвестиции составят 3,6 млрд руб до 2023 г, сообщил во вторник представитель компании.

— Интернет догоняет телевизор по охвату аудитории — В день рунетом уже пользуется 75% жителей крупных городов — В день в интернет заходит в среднем 75% жителей крупных городов России, телевизор в день смотрит в среднем 70,4% горожан, следует из данных аналитической компании Mediascope за I квартал этого года (здесь и далее данные по россиянам старше 12 лет в городах с населением более 100 000 человек).

— В России появился телефон с квантовым шифрованием — Он обещает безопасную связь, но стоит 30 млн рублей — Компания "Инфотекс" и Центр квантовых технологий МГУ представили первый в России телефон с квантовой защитой связи ViPNet QSS Phone, сообщил корреспондент "Ведомостей" с презентации.

— РЖД предложила изменить тарифы для металлургов — Монополия хочет повысить стоимость перевозки сырья и снизить – готовой продукции — Российские железные дороги (РЖД) попросили Федеральную антимонопольную службу (ФАС) скорректировать тарифы Прейскуранта 10-01, чтобы защититься от рисков, связанных с высокой долей перевозок низкодоходных грузов.

— UC Rusal просит проверить, оправданна ли цена модернизации ТЭС — Без конкурса работа стоит почти в девять раз дороже, чем по конкурсу — UC Rusal попросила зампреда правительства Дмитрия Козака проверить стоимость наиболее дорогих проектов модернизации ТЭС, которые правительство предложило одобрить без конкурса: удельные капитальные затраты в этих проектах значительно выше, чем максимум, достигнутый на конкурсе.

— Владелец "Муз-ТВ" Таврин купил сервис ремонта квартир — Проект "Сделано" Ильи Осколкова-Ценципера искал инвесторов последние полгода — Компания Таврина Kismet Capital Group (KCG) приобрела 99,9% сервиса ремонта квартир "Сделано", который создали в 2015 г основатель журнала "Афиша" и института дизайна "Стрелка" Илья Осколков-Ценципер и архитектор Илья Шаргаев (он гендиректор).

— Как крупнейший независимый НПЗ загнал себя в большие долги — К концу 2018 года долговая нагрузка Антипинского завода превысила 20 EBITDA — Финансовые проблемы Антипинского НПЗ начались в прошлом году из-за снижения выручки и роста себестоимости продаж, следует из отчета компании по РСБУ за 2018 г, который был подписан 29 марта – за месяц до того, как она инициировала собственное банкротство.

— Сколько стоят полезные идеи для бизнеса — Как производителям использовать креативный потенциал клиентов — Производители пытаются использовать креативный потенциал клиентов для разработки новых продуктов.

— Как бизнесу уменьшить кадастровую стоимость — Если она необоснованно завышена из-за ошибок государства и самих компаний — С января 2019 г. в Москве установлена новая кадастровая стоимость недвижимости, которая будет действовать до декабря 2020 г.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Новости с купюрами — Банк России отлакирует сторублевки и упростит оборот монеты — Банк России решил применять на других банкнотах технологии, опробованные на недавно введенных купюрах. Он также продолжил открывать монетные площадки с прицелом на создание в будущем единого агрегатора наличных, к которому помимо банков могут получить доступ торговые сети. Сейчас ЦБ приходится выпускать слишком много мелочи: лишь треть монет от 10 копеек и выше находится в активном обращении, остальные осели в копилках или безвозвратно утеряны.

— Бокалы наполнят домашним вином — Чиновникам и их гостям подадут российские напитки — В России перестанут закупать для государственных и муниципальных нужд импортные вина. Постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Оно вступит в силу с 1 июля этого года.

— Карточные игры — Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате — Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров. Об этом "Российской газете" рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) после очередной рабочей встречи по эквайрингу в Ассоциации банков России.

— Опасный рейс — За аварии автобусов накажут начальство автопарков — Пленум Верховного суда России подготовил проект постановления, разъясняющего, когда некачественные услуги приводят на скамью подсудимых. Одно из резонансных положений: если рейсовый автобус попал в аварию из-за того, что водитель был пьян, не подготовлен или переутомлен, обвинения надо предъявить и руководителям транспортной компании.

— Союз и орден — Владимир Путин прибыл в Нур-Султан на саммит ЕАЭС — Накануне саммита Евразийского экономического союза, президент России в Нур-Султане встретился с первым президентом Казахстана и получил орден. Нурсултан Назарбаев станет почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета.

— В сетевом формате — Дмитрий Медведев призвал установить единые стандарты качества электронных госуслуг — Регионы и муниципалитеты должны пересматривать те нормативно-правовые акты, которые вынуждают людей идти за госуслугами своими ногами, а не пользоваться электронной формой. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил во вторник на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию.

— Обман и обсчет в облаке — Минюст предлагает создать онлайн-площадку для рассмотрения жалоб на интернет-торговлю — Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, создающего механизм рассмотрения споров в интернете.

— Взнос из бюджета — Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации многодетным семьям по ипотеке. Сумму в размере 450 тысяч рублей на эти цели получат те заемщики, у которых после 1 января нынешнего года родится третий или последующий ребенок — Инициатива была подготовлена по поручению президента РФ и поддержана представителями всех думских фракций. Законопроект внесли спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

— Танки зноя не боятся — Сергей Шойгу проверил 201-ю военную базу РФ — Таджикистанский воинский контингент примет участие в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019", которые пройдут в сентябре на территории России и стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности. Об этом во вторник в Душанбе сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

— На детях не заработают — В России создадут реестр лишенных прав родителей — Госдума приняла в первом чтении законопроект, который помешает недобросовестным гражданам зарабатывать на опекунстве и усыновлении детей. В России создадут реестр лиц, которые не имеют право взять в семью ребенка.

— Готовьте сети — Разработаны требования к операторам для защиты Рунета — Минкомсвязь разработала требования, которым должны будут соответствовать системы управления сетями связи операторов для обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета и его защиты от угроз. Проект приказа опубликован на портале нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.

— Добычей нужно делиться — КС РФ защитил права малых коренных народов — Конституционный суд РФ разрешил охотникам из числа малых коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока добывать зверя на всех членов общины. Положения ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", оспоренного этническим долганом Геннадием Щукиным, признаны не противоречащими Конституции РФ: норма об "объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления" распространяется на всех членов общины, а не только на тех, кто имеет статус охотника.

— Не лезет бутылка — Пока по закону магазины не имеют права принимать от населения стеклянную и пластиковую тару — На инициативу депутатов Госдумы снова наладить в стране прием стеклотары в магазинах отреагировали Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба.

— Защита прав работников — 29 мая в Государственной Думе состоится "правительственный час" с участием Генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Основной темой "правительственного часа" станет вопрос соблюдения трудовых прав граждан. Речь пойдет, в частности, о тех нарушениях, которые обсуждались на недавнем Съезде Федерации независимых профсоюзов России — Напомню, что в Съезде ФНПР приняли участие около семисот делегатов, которые представляли все регионы и все отрасли отечественной экономики. Среди гостей были президент Владимир Путин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, представители правительства.

— В Дагестан и обратно — Юрий Чайка попросил назначить нового прокурора Москвы — Генпрокурор России Юрий Чайка внес на согласование в Мосгордуму кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора Москвы.

— Выйти из зоны риска — Что мешает исполнению нацпроектов в Сибири — Первый вице-премьер — глава минфина Антон Силуанов на встрече в Новокузнецке обсудил с представителями сибирского бизнес-сообщества и руководителями органов власти риски, связанные с реализацией нацпроектов по предпринимательству и занятости.

— Поиск баланса — Куда качнет цену нефти этим летом — Средняя мировая цена нефти грядущим летом имеет все шансы сохраниться на том же уровне, что и сейчас — около 70 долларов или даже подрасти. Однако перед этим котировки могут ожидать "американские горки". Торговый конфликт между США и Китаем, противостояние США и Ирана, изменение прогнозов мировой экономической активности — все эти факторы успешно уравновешивают цену нефти, но биржи не застрахованы от периодических провалов, как случившийся на прошлой неделе. Однако править бал будет сделка ОПЕК+.

— Так себе сеяли — В Подмосковье изъяты более 300 га неиспользуемых пашен — Еще 234 гектара неиспользуемых по назначению подмосковных сельхозземель обретут новых хозяев. "Заросшие кустарником и древесной растительностью земли были изъяты у нерадивого собственника в сельском поселении Ядроминское городского округа Истра и в скором времени будут выставлены на торги", — сообщил министр имущественных отношений Подмосковья Владислав Коган.

— Парковка ушла под стену — Мэрия Владивостока заплатит за машины, на которые рухнула подпорная стенка — Напора проливного дождя со штормовым ветром не выдержала подпорная стенка в одном из спальных районов Владивостока на улице Ладыгина, 11. Ночью бетонные блоки рухнули на припаркованные автомобили.

— Вопрос к сервису — ЕЭК рекомендовала защитить пожилых и детей от продавцов — За умышленное введение в заблуждение и дискриминацию пожилых людей и инвалидов Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала государствам Евразийского экономического союза ввести особую ответственность для торгово-сервисных предприятий.

— Определяя границы дозволенного — Эксперты считают, что законопроект об ограничении перечня событий для пари с букмекерами требует доработки — Госдума недавно приняла в первом чтении очередные поправки в закон N244-ФЗ о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Законодатели считают, что перечень событий, доступных для ставок в букмекерских компаниях и на тотализаторах, может быть ограничен спортивными соревнованиями, скачками, выборами и референдумами, а также зрелищно-развлекательными мероприятиями, которые транслируют телеканалы. Законопроект призван противодействовать нелегальному игорному бизнесу — в частности, организаторам игровых автоматов, действующим под видом букмекерских контор.

— Рыбу ждем — Бизнес хочет увеличить потребление рыбы в стране, но хватит ли ее?— Рыбы надо есть больше, россияне ее явно недоедают, уверены рыбопромышленники. Они написали письмо в правительство с настоятельной просьбой внести рыбу и рыбопродукты в Стратегию формирования здорового образа жизни на период до 2025 года. Минздрав сейчас готовит проект этого документа.

— Экстрим не обещают — В Гидрометцентре рассказали, каким в этом году будет лето — Наступающее лето ожидается теплым, но не аномально жарким, рассказал на пресс-конференции и.о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

— Учиться со вкусом — В мае в Москве официально начал работу первый в Восточной Европе Университет гамбургерологии "Макдоналдс". Он позволит воспитывать будущих руководителей российского подразделения корпорации, которые к тому же получат дипломы международного образца — 89 процентов директоров предприятий "Макдоналдс" начинали свою карьеру в компании с позиции обычного члена бригады, совмещая при этом работу с учебой. С открытием корпоративного университета внутренняя "кузница кадров" должна выйти на следующий уровень.

— Санкции должны пугать — ГИБДД предлагает увеличить штрафы за повторные нарушения — Госавтоинспекция предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.

— Вербовали в террористы — Активистов тайной организации ждет суд — Московский окружной военный суд принял к рассмотрению материалы уголовного дела обвиняемых в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

— Первый пошел — За лидерство в ОПГ в России впервые арестован "вор в законе" — Во вторник было впервые возбуждено уголовное дело по недавно введенной статье Уголовного кодекса о занятии высшего положения в преступной иерархии.

— Храмы переходят на безнал — В итальянских церквях можно сделать пожертвование через терминал — Впервые в итальянских храмах для того, чтобы зажечь свечу, заказать службу либо сделать пожертвование, прихожанам позволят оплатить предоставляемые услуги с помощью кредитной карты.

— С автоматами у трапа — В Париже самолеты "Аэрофлота" проверили из-за письма с угрозами — О "горячем приеме", который оказали в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль прибывавшим из России рейсам "Аэрофлота", в понедельник вечером с возмущением делились в соцсетях очевидцы. Прибывшие в столицу Франции лайнеры российской авиакомпании сразу же отгоняли на спецстоянку.

— Ударят по сайтам-двойникам — 28 мая стало известно, что при участии Росреестра министерство экономического развития разработало проект важного федерального закона — Новый законопроект должен поставить заслон, как объяснили в ведомстве, "незаконному предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)".

— Ударный "Аллигатор" — Минобороны в 2020 году планирует заключить контракт на закупку 114 модернизированных боевых вертолетов Ка-52М, сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко — По его словам, модернизация вертолета прямо связана с опытом его боевого применения в Сирии. Ка-52М получит новые системы электроснабжения и обнаружения целей, повысится его защищенность, увеличится дальность применения авиационных средств поражения.

— Ракета для "Авангарда" — Срок эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н УТТХ, которые планируется использовать в качестве носителя гиперзвукового боевого блока "Авангард", удалось продлить. Теперь они могут стоять на боевом дежурстве в РВСН более 36 лет. Об этом сообщил Герой Труда РФ, гендиректор и генеральный конструктор "НПО машиностроения" Александр Леонов — "Задача по обеспечению столь длительной эксплуатации комплекса при сохранении боевых и технических характеристик была решена впервые в мире", — заявил он в интервью ТАСС.

— Паспортный стол — в камеру — Минюст хочет выдавать в СИЗО паспорта заключенным — Разрешить выдачу общегражданских российских паспортов обитателям следственных изоляторов предложили правоведы Министерства юстиции России. Ими были подготовлены соответствующие изменения в Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

— Повестка в кошелек — Правительство поддержало увеличение штрафов за неявку в военкомат — Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект о повышении штрафов за нарушения порядка постановки на воинский учет. В частности, в одобренном документе речь идет о денежном наказании за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины. За это планируется установить штраф в размере от 500 до 3 тысяч руб­лей. В настоящее время уклонистам от похода в военкомат грозит расставание лишь с суммой от 100 до 500 рублей.

— Вучич сжег мосты?— Президент Сербии предложил принять "горькую правду" в отношении Косова — Президент Сербии Александр Вучич готов приложить все силы для поиска компромиссного решения по вопросу Косова и Метохии, но только после того, как Приштина отменит 100-процентные пошлины на товары из центральной Сербии, введенные в ноябре 2018 года. Свою позицию по этому вопросу глава государства изложил во время обращения к парламенту и нации на специальном заседании скупщины.

— Убил на эмоциях — В Японии мужчина напал с ножами на группу школьников — В Японии мужчина с ножами напал на школьников с родителями. Погибли двое — девочка одиннадцати лет и 39-летний чиновник министерства иностранных дел. Ранения получили еще семнадцать человек, четверо из которых в тяжелом состоянии были госпитализированы.

— Притопы и прихлопы — Зеленский раздает на Донбассе обещания — В то время, как бизнесмен Коломойский под телекамеры озвучивает будущий экономический курс Украины, ее президент продолжает вести себя так, словно, предвыборная кампания еще не завершилась, а значит, надо и дальше нравиться публике. Его визит на так называемую передовую Донбасса — образец пиара, который, безусловно, был бы уместен в борьбе за высший государственный пост, но выглядит как минимум странным в ситуации, когда инаугурация уже завершилась.

— Чем измеряется счастье?— Тема с социологом Эдуардом Понариным — Уровень счастья российских граждан достиг максимальной отметки за последние 24 года. Об этом недавно сообщил ВЦИОМ, обнародовав результаты проведенного им исследования. На вопрос "вы счастливы?" 35 процентов респондентов ответили "определенно да", 51 процент — "скорее да", 7 процентов — "скорее нет". Затруднились с ответом 3 процента опрошенных.

— Доктор будет рядом — Профилактика помогает лучше лечить — Ориентир на профилактику помогает лучше справляться с болезнями и обеспечивает рост продолжительности жизни. О том, как развивается это направление здравоохранения в нашей стране, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова в рамках 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая завершилась во вторник в Женеве.

— Трагедия на дороге — Под Уссурийском перевернулся автобус с китайскими туристами — В страшной дорожной аварии, произошедшей 28 мая недалеко от Уссурийска, погибли два туриста из Китая, еще 19 получили травмы различной степени тяжести. Автобус, в котором находились 43 человека, ехал во Владивосток, где туристов ждали развлечения, экскурсия — словом, разнообразный отдых.

— А ну-ка, подними — На портале "Наш город" появился график работ по замене лифтов — В этом году в жилых домах Москвы заменят 1,8 тысячи лифтов. Работы начнутся уже в июне.

— Есть контракт! — В Коми вводят соцконтракты, на которые смогут рассчитывать тысячи семей — Социальные контракты в качестве эксперимента вводят в тестовом режиме. Определили и два пилотных муниципальных района — Корткеросский и Сосногорский. Из регионального бюджета будет выделено более 95 миллионов рублей.

— Звонок другу — Для сельских таксофонов обнулят тариф на междугородние звонки — С июня жители сел смогут бесплатно звонить на стационарные телефоны по всей России — от Крыма до Камчатки. Сделать это они смогут с таксофонов, появившихся еще лет десять назад. Тогда на них были потрачены немалые средства — телефонизировали села за счет бюджетных денег, но пользовались таксофонами в основном только в экстренных случаях. На долю бесплатных вызовов спасательных служб приходилось большинство исходящих звонков. Теперь ситуация должна измениться.

— Дело тут нечисто — Пенсионерку наняли мыть полы в здании мировых судей и не заплатили за работу — Людмила Якимова, жительница Советского района Новосибирска, через знакомых нашла себе подработку — техничкой в здании мировых судей по адресу: ул. Мусы Джалиля, 3/1. За мытье 560 квадратных метров с двумя туалетами ей пообещали 6550 рублей в месяц. 68-летняя пенсионерка согласилась — уж очень деньги были нужны. О том, что ее могут обмануть, и не думала — ведь это все-таки суд!

— Лучше поздно, чем никогда — Уральский бизнесмен, скрывавшийся в Лондоне, легализовался в России — Два года условно получил бизнесмен Сергей Капчук, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Он стал первым уральцем из списка скрывавшихся от правосудия в Лондоне предпринимателей, кто легализовался в России. Он вернулся на родину в июне прошлого года и до решения суда находился под подпиской о невыезде.

— Кликни – услышат — Кто выберет депутатов Мосгордумы со смартфонов?— Жители столицы сами определят, в каких районах проведут эксперимент по электронному голосованию на выборах Мосгордумы. Пользователи сервиса "Активный гражданин" выберут три территории из девяти предложенных, заявил глава городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

— Пляж-Москва — В этом летнем сезоне откроется восемь купальных зон — Сегодня на заседании президиума правительства Москвы было объявлено, что открыты для купания будет восемь зон отдыха. Где, не уезжая из города, открыть купальный сезон, выяснял корреспондент "РГ".

— Мозг все может — Она учится, занимается наукой, преподает, танцует, рисует, пишет стихи — Среди выступавших на недавней встрече президента России с молодыми учеными и обладателями мегагрантов была и Полина Шлапакова, которая учится на факультете фундаментальной медицины МГУ. С ней беседовал корреспондент "РГ".

— Вечно живая — Зачем природа создала бессмертную медузу — Жить, не старея, а еще лучше вечно — мечта всего живого. Поэтому сегодня ученые так дотошно изучают различные феномены долгожительства. В центре внимания уже ставший знаменитым грызун голый землекоп. Он живет, фактически не болея и не старея. Разгадать его поразительный организм пытаются в ведущих лабораториях мира.

— Трюк-машина — Робот прошел по жердочке — Трюки, которые вытворяют роботы, не перестают удивлять. Скажем, один из самых совершенных на сегодня гуманоидных роботов Atlas, созданный компанией Boston Dynamics, запрыгивает на большую высоту, а затем соскакивает вниз.

— Выбило из океана — Как Земля обзавелась спутником — Среди многих загадок космоса одна совсем рядом. Многие годы ученые спорят, как образовалась Луна. Среди десятка гипотез есть самая популярная: примерно 4,5 млрд лет назад в Землю врезалось небесное тело размером с Марс (условное название этой гипотетической протопланеты Тейя) и "выбило" Луну. Гипотеза многое объясняет в системе Земля-Луна, но имеет одно слабое место. Расчеты показывают, что удар пришелся по касательной, но тогда наш спутник должен на 60 процентов состоять из материала Тейи.

— Где пули плывут точно в цель — Каспийская флотилия меняет места базирования — Спецназ в иллюминаторе — именно такие несколько странные слова приходят на язык, когда видишь проплывающих на 6-метровой глубине вооруженных до зубов боевых пловцов.

ИЗВЕСТИЯ

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— Непорочная связь — Тестирование 5G в России может стартовать в конце лета — Операторам позволят испытать мобильный стандарт нового поколения.

— Закупка о двух концах — Кабмин ограничил импорт товаров для госструктур — В перечень приоритетной отечественной продукции попали 5,8 тыс позиций.

— Отцы и деньги — В России могут ввести семейные выплаты для многодетных пап — Размер субсидии при появлении третьего ребенка будет соответствовать объему материнского капитала.

— Первоклассные скидки — Младшим школьникам расширят льготы на проезд в поездах — В правительстве обсуждают возможность введения 50-процентной скидки на проезд в поездах для детей от семи до 10 лет на летний период. Сейчас льгота есть только у школьников старше этого возраста, причем предоставляется она за счет ОАО "РЖД", а не государства. В Минпросвещения и Минтрансе прорабатывают возможность возложить эти траты на федеральный бюджет.

— В степях саммита — Главы РФ и Белоруссии пообщаются в Нур-Султане — На двусторонней встрече будут обсуждаться вопросы транзита нефти и международная повестка, полагают эксперты.

— Гражданское осознание — ДНР принимает 300 заявок на паспорт РФ в день — Очередь на подачу документов жители Донбасса занимают с четырех часов утра.

— Косово смотрят — Приштина пытается выдавить сербов из северных районов — В Белграде пообещали не идти на безответственные шаги и обвинили албанцев в отказе от компромисса.

— Курц на осень — Экс-канцлер Австрии может вновь возглавить кабмин — Победа на общеевропейском голосовании укрепила позиции правящей Народной партии.

— Завернуть отвертку — В России предложили запретить псевдопивные напитки — Это может привести к подорожанию слабоалкогольных коктейлей на 40%.

— Угостят сушу — Обновленные противолодочные корабли смогут вести огонь по наземным целям — Военно-морской флот до конца 2019 года получит модернизированные большие противолодочные корабли (БПК) проекта 1155 "Удалой".

— В бой идут "старики" — Истребители вооружат ракетами для дуэлей — Превосходство российских самолетов в воздухе обеспечат модернизированные Р-27.

— Камчатский улов — На полуострове установят суперлокаторы — На Камчатке появятся специальные радиолокаторы и разведывательные системы для слежения за морскими целями.

РБК daily

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— Дальний Восток все дальше от власти — Социологи ФОМа выявили регионы с самым низким рейтингом президента и "Единой России".

— Благосостояние отстает от плана — Эксперты ВШЭ и РАНХиГС прогнозируют падение реальных доходов россиян в 2019 году — Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены экономисты РАНХиГС и ВШЭ.

— Правосудие с заносом — Мировые автопроизводители обвинили российские суды в коррупции — Mercedes, Hyundai, Kia и Jaguar заявили о мошеннических схемах взыскания компенсаций в пользу автовладельцев через суды Краснодара. Иски о защите прав потребителей — это прикрытие, утверждают они и просят ФСБ принять меры.

— Армейский ответ на полицейский рейд — Три вопроса об очередном кризисе в отношениях Сербии и Косово — Полицейские рейды в Республике Косово стали причиной того, что соседняя Сербия привела армию в полную боевую готовность. Что вызвало обострение напряженности и чем все завершится, разбирался РБК.

— Melon Fashion Group присмотрела обновку — Группа Михаила Уржумцева начала переговоры о приобретении сети Sela — На российском фешен — рынке готовится крупная сделка: Melon Fashion Group, владелец брендов befree и Love Republic, ведет переговоры о покупке сети Sela. Ее основатель ранее анонсировал поиск инвестора в обмен на долю в бизнесе.

— Борис Йордан ставит на "цифру" — "Ренессанс Страхование" инвестирует 3,6 млрд руб. в иншуртех-услуги — Борис Йордан запустил на базе "Ренессанс Страхования" цифровую площадку медицинских услуг.

— Под один ковш — Структура Владимира Евтушенкова намерена самостоятельно застроить 100 га в промзоне ЗИЛа — Связанный с АФК "Система" девелопер "Лидер-Инвест" намерен стать единственным застройщиком южной части столичной промзоны ЗИЛа. Он планирует выкупить долю "Группы ЛСР", вместе с которой обещал построить 1,1 млн кв. м жилья.

— Стартующие с нуля заслужили нулевой налог — Госдума смягчила условия специальных инвестиционных контрактов — Для участников специнвестконтрактов снизят налог на прибыль на все время реализации проектов, а требование к минимальному объему инвестиций отменят. Претендентов ждет жесткий отбор. Такие поправки приняла Госдума.

— Дача в придачу — Mediascope начал измерять телесмотрение на пригородных участках — При подсчете телезрителей исследовательская компания Mediascope будет учитывать не только тех, кто смотрит телевизор дома, но и на даче. Это позволит увеличить аудиторию ТВ и предложение рекламодателям.

— СМС-уведомления выталкиваются из оборота — Российские банки переходят на новый формат информирования клиентов — У крупнейших российских банков доля Push-уведомлений при информировании клиентов о транзакциях уже достигает 15–30%. Банкирам нужна альтернатива СМС-рассылкам, цены на которые постоянно растут.