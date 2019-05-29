МОСКВА, 29 мая /ПРАЙМ/. Около 4 миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.

Проект предполагает увеличение финансирования государственной программы "Социальная поддержка граждан" в 2019 году на 4,765 миллиарда рублей — до 1,380 триллиона рублей.

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", — следует из документа.

Кроме того, бюджет программы увеличен для выплаты пособий детям погибших сотрудников МВД, в том числе на летний оздоровительный отдых (362,3 миллиона рублей), для выдачи субсидий на господдержку фонда "Центр защиты прав граждан" (70 миллионов), на оплату пенсионерам-таможенникам проезда в санаторно-курортные учреждения ФТС и обратно (42,9 миллиона) и на членский взнос в Международную ассоциацию социального обеспечения (0,4 миллиона).