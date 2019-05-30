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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Хлор-мажор — Поставки кондиционной нефти потребителям южной ветки нефтепровода "Дружба" полностью восстановлены 29 мая, северная нитка должна заработать 10 июня. Таким образом, самый масштабный кризис за всю историю экспортных поставок российской нефти близится к завершению. "Ъ" разбирался, почему подобная ситуация стала возможной, как ее планируется урегулировать и кто заплатит за причиненный ущерб.

— Государство собирается с базами — Белый дом завершил согласование концепции национальной системы управления данными (НСУД) — документ, предполагающий консолидацию госинформсистем, одобрен на заседании правительства.

— Правительству прибавят искусственного интеллекта — Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в России предлагается поддержать административно, путем создания позиций профильных заместителей федеральных и региональных министров, следует из проекта стратегии отрасли.

— С квартирами вышел номер — Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги. Минэкономики может инициировать поправки к законодательству, которые обяжут собственников таких квартир получать специальные идентификаторы.

— Онкологию вписывают в нацпроект — Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) фиксирует значительный рост числа онкологических пациентов, проходящих лечение в системе ОМС. В фонде это увязывают с ростом финансирования и считают результатом улучшения качества медпомощи в стране.

— Европа слабых банков — Возможное снижение темпов мирового экономического роста может надолго зафиксировать возникшее после 2008 года отставание банковской системы еврозоны от США, Японии, Швейцарии и Великобритании — это следует из последнего обзора финстабильности ЕЦБ. ЕЦБ также снизил до 1,1% ВВП прогноз роста в зоне евро в 2019 году.

— Рост зарплат бюджетников не остановить — По данным "Ъ", одна из основных причин повышения Росстатом годовых темпов роста реальной зарплаты в марте 2019 года с нуля до 2,3% (см. "Ъ" от 27 мая) — ускорившееся в первом квартале повышение зарплат бюджетников, на которых распространялось действие майских указов президента 2012 года.

— Государство собирается с базами — Белый дом завершил согласование концепции национальной системы управления данными (НСУД) — документ, предполагающий консолидацию госинформсистем, одобрен на заседании правительства.

— Владимиру Путину предъявили его документы — 28 и 29 мая Владимир Путин провел в Казахстане, на родине первого президента этой страны Нурсултана Назарбаева. Здесь российский президент принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, на котором Нурсултан Назарбаев стал почетным президентом Союза, про который он думает как про Советский, считает специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников.

— Континентальный самоконтроль — Главы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 29 мая на заседании в Нур-Султане подписали соглашение о механизме прослеживаемости движения товаров, ввезенных на таможенную территорию союза. Предполагается, что страны будут собирать данные на основе сопроводительных документов и обмениваться ими для контроля за движением отдельных групп товаров.

— Киловатт у границ — Власти Евразийского экономического союза подписали протокол о внесении изменений в союзный договор 2014 года — он меняет содержание раздела, посвященного общему энергетическому рынку.

— Аванс вернули уголовным делом – Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России (СКР) закончил расследование уголовного дела бывшего заместителя директора упраздненного Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой) Александра Мордовца.

— Субсидии не стали станками — Липецкая полиция возбудила уголовное дело о мошенническом хищении 119 млн руб. липецкими станкостроителями. По предварительным данным, компания "Интермаш", которой владеют браться Владимир и Кирилл Петровы, получила федеральные деньги на производство фрезерных станков с ЧПУ, однако на деле, по версии следствия, даже не имела такой возможности.

— Бомба не сработала в личных целях — Как стало известно "Ъ", появился первый обвиняемый в уголовном деле о недавнем взрыве в санкт-петербургской Военно-космической академии (ВКА) имени Можайского. Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.

— ОПС сдает ФТС — Вчера Басманный райсуд заключил под стражу бывшего замглавы Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) — начальника Дальневосточной оперативной таможни Павла Фомина.

— "Дело может закончиться трупом" — Главу карельского отделения "Мемориал" Юрия Дмитриева, обвиняемого в растлении несовершеннолетней, принуждали угрозами в СИЗО Петрозаводска написать явку с повинной. Об этом сообщил его адвокат Виктор Ануфриев.

— Подземка не выйдет за пределы Москвы — Метро из Москвы в Мытищи, Красногорск и Балашиху не придет — такое решение принято по итогам консультаций с участием Минтранса РФ, правительств Москвы и Московской области, а также РЖД. Подмосковные власти ранее предлагали такой вариант для решения транспортных проблем городов, расположенных вдоль МКАД, и просили помочь президента Владимира Путина.

— Отставка прямого действия — Заявление об увольнении по собственному желанию 29 мая подал министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин, проработавший на этом посту около полутора лет. В областном правительстве и минздраве о причинах его ухода не сообщают. Напомним, в Амурской областной детской клинической больнице (АОДКБ) в Благовещенске развивается ситуация с инфицированием гепатитом С более 150 детей с онкодиагнозами, которое происходило, как выяснил "Ъ", на протяжении более десяти лет.

— Братья-словене — Глава МИД РФ Сергей Лавров 29 мая открыл в Словении памятник филологу-русисту Даворину Хостнику и обсудил с руководством страны подходы к международным конфликтам и ситуации на Балканах.

— Перезагрузия Украины — Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 29 мая триумфально вернулся в Киев, откуда его депортировали в феврале 2018 года по решению тогдашнего главы государства Петра Порошенко.

— Прокурор выступил с последним словом — Специальный прокурор, в прошлом глава ФБР Роберт Мюллер в среду впервые публично прокомментировал результаты продолжавшегося почти два года расследования о "российском вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года". По его словам, выводы следствия "не оправдывают" президента США Дональда Трампа.

— Приказано выдать — Взыскание долгов в упрощенном порядке — через судебные приказы — почти достигло пика, свидетельствуют данные Верховного суда. Кредиторы и коллекторы за 2018 год получили через суд более 90% решений о взыскании долга именно в рамках упрощенного производства.

— Забайкалье может присоединиться к тарифным заповедникам — Как выяснил "Ъ", помощник президента Андрей Белоусов поддерживает планы властей Забайкалья перевести региональных потребителей с рыночных оптовых энергоцен обратно на тариф. Соответствующее письмо он направил Владимиру Путину, тот отправил предложения на дальнейшую проработку.

— Госдолг сбавил обороты — Минфин 29 мая на аукционах ОФЗ привлек минимальный объем за последние три месяца. По двум выпускам он составил всего 45 млрд руб. На фоне снизившегося спроса на российский суверенный долг министерство стало активнее отсекать не устроившие его по уровню цены заявки инвесторов.

— Терминал как по маслу — Крупный российский производитель пищевых продуктов НМЖК рассматривает проект по строительству терминала для экспорта масла в порту Астрахань. Актив может стать первым для группы и позволит ей увеличить поставки в Иран, который становится перспективным рынком. Других явных импортеров на этом направлении нет.

— Кобальт и никель добыли инвестора — Как стало известно "Ъ", Fincraft Resources основного акционера золотодобывающей Petropavlovsk Кенеса Ракишева инвестирует в запуск рудников на Горностаевском, одном из крупнейших месторождений кобальта и никеля в Казахстане, $200–300 млн.

— ВТБ вспомнил про Вьетнам — ВТБ намерен развивать розничное кредитование во Вьетнаме через дочерний Вьетнамо-Российский банк (ВРБ). Ликвидность для этого он планирует привлекать от физических лиц в местной валюте.

— Ноутбуки загружаются на склады — Поставки в Россию персональных компьютеров впервые за последние годы вернулись к снижению. Падение затронуло в первую очередь продажи ноутбуков, которые, по словам участников рынка, уже начали скапливаться на складах ритейлеров. Производители считают, что потребители просто решили закупиться электроникой до повышения НДС, и предупреждают, что вскоре им придется обновлять компьютеры, приобретенные в 2012–2014 годах.

— Госструктурированные сделки — Во втором квартале на рынке офисной недвижимости могут закрыться сразу две крупные сделки: Газпромбанк договорился об аренде 10 тыс. кв. м в бизнес-центре "Ина Хаус" у Даниловского монастыря в Москве. Еще одна неназванная госструктура может снять 9 тыс. кв. м в офисном комплексе "Кругозор" на юго-западе столицы.

— "Яндекс.Такси" поймает вертолеты — "Вертолеты России" и "Яндекс.Такси" рассматривают возможность интегрировать вертолетные перевозки в приложение агрегатора. На первом этапе полеты предлагается осуществлять в Подмосковье с МКАД, а затем — и от Садового кольца. Эксперты и участники рынка предупреждают об отсутствии массового спроса на услугу.

— "Процесс вытеснения начался" — Где находится сейчас загрязненная хлорорганикой нефть, о сроках возобновления работы трубопровода "Дружба" и вариантах компенсации потерь покупателям "Ъ" рассказал вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Иностранные инвесторы дали РФПИ $2 млрд на искусственный интеллект — Иностранные инвесторы дали Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ) $2 млрд на вложения в российские компании в сфере искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI), говорится в предложениях РФПИ о стратегии развития искусственного интеллекта в России – фонд подготовил их к совещанию с президентом Владимиром Путиным, назначенному на 30 мая.

— Социологи сообщили о росте рейтингов идущих на выборы губернаторов — Руководитель Вологодской области Олег Кувшинников и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пока не гарантировали себе победу в первом туре сентябрьских губернаторских выборов. Это следует из свежих данных ВЦИОМа и ФОМа, обнародованных в среду на круглом столе в Экспертном институте социальных исследований.

— Главному кандидату на пост премьера Британии грозит суд за должностное преступление — Борис Джонсон, который считается главным кандидатом на пост лидера консервативной партии и премьер-министра Великобритании, должен явиться на судебные слушания, чтобы ответить на обвинения в должностном преступлении. Такое решение в среду вынесла судья мирового суда Вестминстера Марго Коулман, сообщает Financial Times.

— Страсбургский суд впервые признал государство злостным неисполнителем своих решений — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду признал, что Азербайджан не исполнил решение суда, отказавшись освободить лидера партии "Республиканская альтернатива" Ильгара Мамедова.

— Доходности гособлигаций развитых стран упали до многолетних минимумов — Участники рынка теперь ожидают, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в этом году два раза, а не один. На этой неделе вероятность первого варианта превысила вероятность однократного снижения, преодолев уровень 40%, а в среду достигла 49%, свидетельствует рынок процентных фьючерсов.

— "Ромир" предложил оценивать уровень жизни россиян по расходам на еду — На продукты питания приходится 32% расходов россиян в 2019 г., показал разработанный исследовательским холдингом "Ромир" показатель Food Index. Он исследует изменение доли затрат домохозяйств на продукты питания, включая расходы на общественное питание.

— Президент АФК "Система": "Телеком – лучшая из всех основ для бизнеса будущего" — Перед тем как занять пост президента АФК "Система", Андрей Дубовсков с 2011 по 2018 г. возглавлял МТС. Сейчас, управляя многопрофильным инвестиционным холдингом, именно в бизнесе сотового оператора он видит наилучшую платформу для создания бизнесов будущего.

— Бывший банкир Александр Смоленский продал последнюю недвижимость в Москве — Структура Александра Смоленского, бывшего владельца нескольких банков, в том числе одного из крупнейших – "СБС-агро", продала последнюю коммерческую недвижимость в центре Москвы, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к разным сторонам сделки.

— Продажи пива продолжают расти и после чемпионата мира по футболу — Продажи пива в России в I квартале, по данным Nielsen, выросли на 5,8% до 100,1 млрд руб., а в натуральном выражении – на 3,4% до 102,5 млн дал. Эти данные учитывают розничные продажи в городах. Официальная статистика подтверждает тенденцию: по данным Росалкогольрегулирования (РАР), розничные продажи пива выросли на 6,4% до 132,5 млн дал.

— Минпромторг ищет 10 млрд рублей на поддержку автопрома — Минпромторг прорабатывает вопрос продления программ господдержки спроса на автомобили, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

— "Северсталь" начинает работать по-новому — "Северсталь" Алексея Мордашова начала трансформацию производственных, торговых и маркетинговых подразделений, рассказал ее представитель.

— Искусственному интеллекту нужны налоговые льготы — 30 мая президент России Владимир Путин проведет совещание по развитию технологий в области искусственного интеллекта, сообщается на сайте Кремля. Центральной темой встречи станет обсуждение разработанной Сбербанком национальной стратегии развития искусственного интеллекта, рассказывают федеральный чиновник и приглашенный на совещание человек.

— После ареста Арашукова "Газпром" почти полностью обновил топ-менеджмент в своей "дочке" — Восемь из девяти заместителей гендиректора головной структуры "Газпром межрегионгаза" (отвечает за сбыт продукции "Газпрома" на российском рынке) ушли из компании, следует из его сайта.

— Почему растут зарплаты операторов call-центров — Сервис подбора персонала Worki провел исследование зарплат линейных специалистов в России. Сайт проанализировал 1 млн вакансий водителей, администраторов кафе, разнорабочих, менеджеров по продажам и прочих линейных сотрудников.

— Как заставить банк вернуть комиссию или штраф — Предприниматели часто сталкиваются с тем, что банки, заподозрившие их в сомнительных операциях, не только блокируют счета, но и взимают внушительные штрафы или комиссии при закрытии этих счетов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— С июня вступают в силу новые виды завещаний по наследству — Вековые коллизии развития наследственных отношений проследил в своей книге председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников.

— Путешествие из Новотроицка в Радищево — Если бы не левая галоша — быть большой беде. Именно она, растоптанная до невозможности, потрескавшаяся, старая и облезлая, спасла жизнь 56-летней Нине Завьяловой. Вот спасительница, уже чистенькая и сияющая, стоит в коридоре как памятник самой себе. Нина Федоровна ее иначе как "галошенька" и не называет.

— В частном пожарном порядке — Глава МЧС Евгений Зиничев предложил обязать владельцев платных скоростных автотрасс помогать пострадавшим в ДТП. Министр признал, что сейчас у ведомства имеются определенные сложности по реагированию на происшествия, которые происходят на скоростных платных участках дорог.

— Без отчества — В очереди на получение жилья стоят 275 тысяч детей-сирот, более 80 процентов из них не могут в положенный срок — в течение года — его получить, выяснила Счетная палата. Как оказалось, главная проблема не в деньгах, а в организации процесса.

— Пять лет пятерке — В среду в Казахстане "евразийская пятерка" провела юбилейный саммит. Почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) лидеры единодушно выбрали первого президента Казахстана. Присвоить Нурсултану Назарбаеву такое звание предложил российский президент. На заседании Владимир Путин также сообщил о подготовке соглашения, по которому при начислении пенсий будет учтен стаж за весь период трудовой деятельности на территории государств Союза.

— Бюллетень на сентябрь — В четверг в России стартуют избирательные кампании по выборам в Единый день голосования. Выборы разного уровня пройдут в 85 субъектах РФ. Об этом вчера на заседании ЦИК рассказала глава ведомства Элла Памфилова.

— Цифры на контроле — Счетная палата начала мониторить исполнение национальных целей развития. Об этом сообщил в среду в Совете Федерации глава Счетной палаты Алексей Кудрин. На пленарном заседании верхней палаты парламента он выступил с ежегодным отчетом.

— Живой экран — В среду в Совете Федерации в рамках "правительственного часа" министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков рассказал о переходе на цифровое вещание и поддержке региональных телеканалов.

— Реестр для граждан — Правительство автоматизирует сбор сведений для федерального регистра избирателей. Электронное волеизъявление в ближайший Единый день голосования может стать частью этого эксперимента.

— Еще одна попытка — Правительство внесло в Госдуму свой вариант дачной амнистии — упрощенного порядка регистрации домов и дач.

— Ставки без риска — Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который поможет защитить деньги россиян от необдуманных поступков на финансовом рынке.

— Добавят умысел — Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за гибель людей в аварии по вине пьяного водителя прошел второе чтение в Госдуме.

— Час прокурора — Выступая во вторник перед парламентариями в рамках "правительственного часа" Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что наиболее острой проблемой для граждан остается несоблюдение их трудовых прав.

— Обучение как лекарство от старости — ПАО "Тольяттиазот" реализует бесплатную программу развития навыков для людей старшего возраста.

— Баварское пиво Сибири — В немецком Мюнхене подписано Коммюнике Межправительственной российско-германской комиссии по вопросам российских немцев. Документ выделяет очередной транш для строительства школ, больниц, пекарен и пивоварен, домостроительных комбинатов и иных объектов малого бизнеса в местах проживания российских немцев.

— Азия обошла Америку — Сингапур потеснил США с первого места в рейтинге конкурентоспособности, который ежегодно представляет щвейцарская бизнес-школа IMD. Гонконг сохранил второе место, крупнейшие экономики Европы из-за растущей неопределенности растеряли часть своих позиций, даже Скандинавские страны не смогли добиться существенного прогресса в этом году. Россия осталась на прежней позиции.

— Кассир и повар — шаг вперед — Продавец-кассир, повар и педагог профессионального и дополнительного образования возглавили рейтинг наиболее востребованных работодателями профессий, которые можно получить в системе среднего профессионального образования.

— Метр престижа — В километре от Кремля вернут к жизни бывший доходный дом виноторговца Леве. После реставрации он станет первым жилым комплексом в Столешниковом переулке — его по-прежнему называют самой дорогой улицей страны.

— Дворовые перевороты — Как должны выглядеть скверы, улицы и дворы родного города? Ответ попытались найти не чиновники, а дети — участники конкурса "Мой город — моя Москва". Не исключено, что лучшие идеи будут воплощены в жизнь. Что хотят изменить под своим окном начинающие архитекторы, узнал корреспондент "РГ".

— Папа может — В минтруд России не поступали предложения ввести "отцовский капитал". Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

— Узнала почерк — В помещении Главного архитектурно-планировочного учреждения Якутска сотрудники ФСБ провели обыски. Один чиновник задержан. По неофициальной информации, он за взятки вносил изменения в градостроительную документацию.

— На одном языке — Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскрыл некоторые подробности своей недавней поездки в Таджикистан, встречи с президентом республики Эмомали Рахмоном и главой военного ведомства Ширали Мирзо.

— Сигнал для своих — 29 мая Совет Федерации одобрил ряд законов, касающихся развития инфраструктуры регионов. Прежде всего это закон о закреплении 22-й кнопки за муниципальными телеканалами, внесенный в Госдуму группой сенаторов и депутатов в марте этого года.

— Хамон оставят в чемодане — Полного запрета на ввоз мясных и молочных продуктов для личных нужд не будет, да он и не нужен, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Запрещать колбасу, сало, сыр и прочую снедь будут только из стран, где бушует африканская чума свиней (АЧС).

— Зеленое сокровище — Минерал обнаружили на "Мариинском прииске" — единственном в России месторождении изумрудов. Считается, что это самая большая находка за последние 30 лет.

— Не друзья человека — МВД России опубликовало для общественного обсуждения новый доработанный проект постановления правительства "Об утверждении Перечня потенциально опасных собак". Соответствующий документ был опубликован в среду вечером на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

— Трижды похищенный — В Подмосковье предпринимателя в течение недели похитили трижды. Каждый раз он отдавал своим похитителям крупную сумму денег, а также имеющиеся ценности, но преступникам все было мало.

— И храм, и гостиница — Старинные башни и стена Донского монастыря в Москве будут отреставрированы. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин, осмотрев архитектурный ансамбль обители.

— Пути неисповедимы — О путях России, особенно в трудные времена, можно рассуждать бесконечно долго. И такого рода размышления не чужды ни диванным философам, строчащим едкие комментарии в интернете, ни почетным докторам европейских университетов, которые в своих трудах с горечью подмечают глубокие истоки кризиса современности. Порой их вновь открывают спустя полвека.

— Дважды лихач — Госавтоинспекция предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение Правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации. Об этом накануне на слушаниях в Общественной палате сообщил замначальника ГИБДД России Александр Быков.

— Помогут советом — Всероссийский день бесплатной юридической помощи "Адвокаты — гражданам" пройдет 31 мая.

— Предъявите машину — Чтобы получить диагностическую карту, автовладельцам придется пригнать машину на пункт техосмотра. На такой эффект рассчитывают законодатели после принятия поправок в закон о техосмотре. 29 мая эти поправки одобрил Совет Федерации.

— Диагноз – тюрьма — Правительство России подготовило новую редакцию законопроекта, вводящего наказание за препятствия медикам в работе. Если кто-то помешал медикам вовремя прибыть к больному, то придется отвечать по закону. Возможно — даже сесть в тюрьму.

— Сергей Левкин: Капитализация квартир участников реновации вырастет на треть — Стоимость квартир участников реновации вырастает примерно на треть — это происходит за счет того, что жилье в комфортных новостройках ценится гораздо выше, чем в хрущевках. Кроме того, новые квартиры оказываются больше старых в среднем на 30 процентов, что тоже увеличивает их капитализацию.

— Улыбка дьявола — Алжирец Мохамед Хишем и был тем самым террористом на велосипеде, что в прошлую пятницу взорвал бомбу на пешеходной улице Виктора Гюго в Лионе. А компоненты для своей "адской машинки" он закупал в одном из самых известных мировых онлайн-магазинов.

— Дома хорошо — в Брюсселе лучше — От известного телевизионного шеф-повара и комика до заключенного и жены убитого в январе мэра Гданьска — кого только не встретишь в новом списке членов Европарламента. Австрийские "Зеленые" направят в Европарламент известного немецкоязычной аудитории шеф-повара, ведущую нескольких кулинарных шоу Сару Винер.

— Десять деревьев за диплом — Филиппинские власти нашли свой способ стимулировать граждан к более активному участию в решении экологических проблем. В стране вступил в силу закон, обязывающий учащихся образовательных учреждений посадить 10 деревьев до окончания обучения.

— Больше тысячи процентов — После четырех лет полного молчания Центральный банк Венесуэлы опубликовал официальную экономическую статистику страны. Цифры подтверждают бедственное положение экономики Боливарианской Республики.

— Все могут короли — Король Альберт II, отрекшийся от бельгийского престола шесть лет назад, после колебаний все же сдал тест на ДНК, чтобы опровергнуть утверждения, что он стал отцом Дельфины Боэль, появившейся на свет в период его внебрачной связи почти 60 лет назад.

— Министр обзавелся словарем — Во вторник Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Словению. Последний раз главу российского МИД принимали здесь в феврале прошлого года. В небольшой республике на северо-западе Балкан, в предгорье Альп, с населением чуть более двух миллионов человек министр — частый гость.

— Виновные должны ответить — Посол России в Сербии Александр Чепурин выразил возмущение провокацией властей Приштины в отношении российского гражданина, сотрудника МООНК Михаила Краснощекова, потребовав привлечения к ответственности всех виновных в этом вопиющем инциденте.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Диагноз — ОЭЗ — Особые экономические зоны (ОЭЗ) так и не стали драйверами роста российской экономики, как предполагалось при их создании, следует из бюллетеня Счетной палаты за май (есть у "Известий"). Резиденты производят типовую продукцию, которая и так выпускается на российском рынке.

— Союз полетел — Совокупный ВВП государств Евразийского экономического союза (ЕВРАЗЭС) по итогам прошлого года достиг $2,2 трлн, при этом рынок, сформированный в рамках объединения, охватывает более 180 млн потребителей. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Казахстане.

— Отпускник платит дважды — Билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%. Такие данные представило в ФАС Общероссийское объединение пассажиров, с письмом ознакомились "Известия". Организация попросила антимонопольную службу проверить обоснованность роста цен.

— Соль на дроны — Совсем скоро россиянам придется ставить на учет даже игрушечные дроны из детских магазинов — Минтранс разработал законопроект об обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов весом от 250 г до 30 кг. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом "Известиям" сообщили в аппарате правительства.

— Русофилы всех стран — Иностранные участники Международного гуманитарного Ливадийского форума, симпатизирующие России, выступили с идеей объединиться во всемирное движение русофилов. Об этом "Известиям" сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, подчеркнув: инициатива исходит не от Москвы.

— "Ответственность за развал СВПД целиком будет лежать на США" — Вступление Ирана в ШОС будет детально обсуждаться на июньском саммите организации в Бишкеке. Об этом в эксклюзивном интервью "Известиям" заявил посол России в Тегеране Леван Джагарян.

— Исправленному верить – В бундестаге поднимут вопрос о пересмотре статуса Косово из-за сокрытия террористических группировок в регионе. Об этом "Известиям" заявил член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), депутат городской палаты Берлина Гуннар Линдеманн. Он также отметил, что в сентябре немецкие политики намерены лично посетить непризнанную республику, чтобы оценить ситуацию на месте.

— Из пробки вылетишь – В столичном регионе появится аэротакси для доставки пассажиров в города Московской области. Об этом "Известиям" рассказали три источника на рынке. Проект предполагает совмещение автомобильных и вертолетных перевозок. Соответствующее соглашение планируется подписать в рамках авиасалона МАКС-2019 в конце августа, подтвердили "Известиям" в "Яндекс.Такси".

— Возраст по согласию — Россияне, заключившие договор о негосударственном пенсионном обеспечении (НПО) с частными фондами с 2019 года, смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту: женщины с 55 лет, а мужчины — с 60.

— Градус широты — Минздрав разработал новую методику расчета потребления алкоголя россиянами, рассказали "Известиям" в ведомстве. Помимо объемов продаж спиртного чиновники собираются учитывать, сколько граждане выпивают так называемых нелегальных напитков и сколько они пьют, находясь в отпуске за рубежом.

— Бегущий по волнам – В России разработан проект катамарана "Сапсан". Благодаря инновационной форме корпуса он обещает не уступать в скорости некоторым судам на подводных крыльях при отсутствии свойственных им недостатков. Катамаран сможет перевозить 150 пассажиров на расстояние 1000 морских миль (1852 км), достигая в пути максимальной скорости 35 узлов (около 65 км/ч).

— Генератор особого режима – В России создали новый автономный термоэлектрический генератор (ТЭГ), который не требует техобслуживания и способен провести в режиме ожидания более десяти лет. В будущем такой ТЭГ может быть использован в устройствах для подачи сигналов бедствия с точными координатами места происшествия — например, в датчиках предупреждения лесных пожаров.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Прогноз на один тур – ни в одном из регионов, где в сентябре пройдут выборы губернаторов, сегодня соцопросы не показывают необходимости второго тура. И ни в одном из них социологи не прогнозируют явку выше 50%.

— Москвичи между парковками и штрафами – Парковки и дорожные штрафы москвичи считают проблемой номер один, показало исследование Левада-Центра. При этом одобряют москвичи прежде всего благоустройство, уличные праздники и программу реновации.

— Москва и Анкара не могут сблизиться в Идлибе — США обвинили Москву и Дамаск в применении чрезмерной военной силы в сирийском Идлибе. ООН предупреждает о рисках гуманитарной катастрофы в регионе. Это результат несовершенства договоренностей России и Турции, говорят эксперты.

— США сгенерировали причины санкций – Минфин США раскрыл доводы своих экспертов, которые посчитали, что Олег Дерипаска действовал в интересах президента России. Сам бизнесмен утверждает, что эти выводы основаны на клевете и домыслах.

— Система ухода от зарплатного рабства – В системе мгновенных переводов около 40% операций совершается между счетами одного клиента. Цифры говорят о том, что СБП начали использовать для вывода средств с зарплатных карт, считают эксперты.

— Скорое дело "Восточного" — "Финвижн" Артема Аветисяна просит суд досрочно исполнить решение, обязывающее Baring Vostok продать 9,99% акций банка "Восточный". В мае "финвижн" сообщила суду, что необходимые для выкупа 750 млн руб. у нее есть.

— Свой подрядчик ближе к Ямалу – новый подрядчик "Газпрома" получит контракт на обустройство Харасавэйского месторождения на Ямале. Стройка может стоить около $10 млрд, а условия для "Газстройпрома" будут выгоднее, чем по типовым контрактам с другими подрядчиками.

— Региональный пролет – Рост цен на керосин при отсутствии господдержки может привести к невыполнению одного из требований майского указа, предупредили авиакомпании. Владимир Путин поручил довести долю перелетов в обход Москвы до 50% к 2024 году.