МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Застекленная общая палуба с окнами в пол, кресла с откидывающимися спинками, открытая лаунж-зона с местами для отдыха пассажиров и мультимедийная система на борту — Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала концепт новейшего речного трамвайчика.

В распоряжении РИА Новости оказались дизайн-проекты нового пассажирского судна под рабочим названием "Гринда" собственного дизайна ОСК в партнерстве с компанией Misis. Корпорация планирует уже в 2020 году заложить "пилотное" судно на одном из заводов корпорации — "Красной кузнице", сейчас готовит технический проект.

Интерьер судна выполнен в светлых тонах — пол закрытого салона и открытой палубы имеет деревянное покрытие, кресла со светло-серыми и серебристыми акцентами. На застекленной палубе предусмотрены жалюзи.

Разработчики предусмотрели в закрытом салоне вендиновые автоматы с кофе, чаем, снэками и прохладительными напитками. Есть пространство, оборудованное для хранения багажа и зонтов. Также на судне имеется туалетная комната.

На открытой террасе с навесом предусмотрено место для отдыха пассажиров с лавочками, а также площадка для парковки велосипедов. Поскольку судно предусматривает высадку-посадку с носа, есть возможность выхода пассажиров и в эту зону.

"Речная версия судна предусматривает 30 посадочных мест, прорабатываются варианты и создания версии на 10-15 посадочных мест с vip-салоном с кожаными креслами как в бизнес-классе самолета ", — рассказал РИА Новости директор департамента технического развития ОСК Сергей Ляшенко. Он уточнил, что при необходимости количество посадочных мест можно увеличить до 40-50.