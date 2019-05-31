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КОММЕРСАНТ

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— Что искусственно, то не безобразно — Как Владимир Путин подменял естественный интеллект искусственным — 30 мая президент России Владимир Путин в "Школе 21" встретился с искусственным интеллектом и признал, что тот, кто его обуздает первым, станет властелином мира. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, что, судя по тому, как вел себя Владимир Путин в "Школе", тема ему точно не безразлична и что амбиции в этом смысле у него существуют. А главное, спецкор "Ъ" ловит себя на мысли, что присутствовал при решении судьбы действительно грандиозного проекта.

— Госкомпании освоят госцифру — Высокие технологии расписали по проверенным игрокам — Развитие информационных технологий в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", на которое только из госбюджета планируется потратить 282 млрд руб., закрепят за подконтрольными государству структурами — Сбербанком, ОАО РЖД, "Росатомом", "Ростехом" и "Ростелекомом". Две последние компании для этого объединятся в новый консорциум, который займется подготовкой к разворачиванию в РФ сетей связи пятого поколения. Таким образом, отмечают эксперты, госкомпании смогут не отвлекаться на конкуренцию между собой, при этом именно их менеджеры, а не чиновники фактически будут управлять выделенными на цифровизацию ресурсами.

— Госденьги к госденьгам — Банк России беспокоит прирост кредита в нескольких десятках крупных компаний — К списку трех основных уязвимостей финансовой системы России ЦБ добавил четвертую: это нарастающая концентрация кредита в сотне крупнейших российских компаний, потенциально угрожающая устойчивости банковской системы. Судя по всему, это двойная уязвимость: кредитование юрлиц крупными банками также растет, с большой вероятностью речь идет об одном и том же процессе. Концентрирующий такие риски конгломерат "госбанки—крупные заемщики" — проблема, которую Банк России намерен пока решать в режиме консультаций и рабочих групп с банками и заемщиками, не исключая в будущем, впрочем, и системных ограничений на такие кредиты.

— Честное дивидендное — "Газпром" пообещал акционерам половину прибыли по МСФО через три года — "Газпром" может ответить на давнюю критику как своего контролирующего акционера, так и миноритариев, и впервые за десять лет пересмотреть дивидендную политику. Компания потенциально готова платить 30–50% от чистой прибыли по МСФО, но не ранее 2022 года, при этом не собирается фиксировать минимальный абсолютный размер дивидендов. Эксперты считают, что выплаты будут напрямую зависеть от размера инвестиций "Газпрома". Между тем на ближайшие годы инвестпрограмма монополии остается традиционно амбициозной.

— Препарат не местного действия — Bayer заморозила проект по локализации производства — Скандал вокруг дженериков, которые выводятся на рынок до истечения сроков патентной защиты оригинальных препаратов, привел к тому, что иностранные фармкомпании приостанавливают локализацию производства своих лекарств в России. Так, немецкий холдинг Bayer заморозила проект по выпуску в Санкт-Петербурге противоопухолевого препарата "Нексавар", так как на госзакупках приобретается его аналог, производимый "Нативой". Отказ зарубежных компаний от размещения своих площадок невыгоден в том числе государству, призывающему компании локализовывать производства в России.

— Нацпроекты отправляют на экспорт — Дмитрий Медведев приехал в Узбекистан — В узбекском городе Ургенч 30 мая прошло первое заседание совместной комиссии на уровне премьер-министров России и Узбекистана. Нынешняя динамика экономического сотрудничества Москву и Ташкент вполне устраивает — в 2018 году товарооборот вырос на 20%, до $4,4 млрд, а в перспективе его планируется поднять до $10 млрд. Неожиданностью заседания стало намерение России не только торговать с Узбекистаном, но и делиться с ним своими подходами к экономполитике — наработками по внутренним нацпроектам. В качестве пилотного выбран проект по производительности труда.

— Нерезидентов измерят плоской шкалой — Подоходный налог для отсутствующих в стране более полугода может быть снижен — Правительство готовится снизить ставку НДФЛ для налоговых нерезидентов с 30% до стандартных 13%, сообщил 30 мая первый вице-премьер Антон Силуанов. Существенных потерь для бюджетной системы от этого не будет — трудовые мигранты и высококвалифицированные иностранные специалисты подоходный налог по ставке 30% давно не платят. По словам экспертов, ставка для нерезидентов в большей степени дискриминировала не иностранных работников, а российские компании, которые отправляют своих сотрудников на работу и продолжительную учебу за пределы РФ.

— Европейский бизнес подрастил оптимизм — Мониторинг бизнес-климата — В настроениях европейских компаний, работающих в РФ, прибавилось оптимизма. Ежегодный бизнес-барометр, составленный Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ) и компанией GfK, вырос на два пункта, до 140 баллов из 200 возможных (в 2017 году — 141). В опросе приняли участие топ-менеджеры 104 компаний.

— Генерала обвинили без потерпевших — Закончено дело о предполагаемых хищениях бывшего примирителя враждующих сторон в Сирии — Как стало известно "Ъ", Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенанта Сергея Чваркова. По версии следствия, являясь заместителем начальника Военной академии Генштаба по научной работе, он совершил хищение зарплаты у семерых своих подчиненных в размере 4,3 млн руб. Сам генерал отрицает причастность к хищениям, а потерпевшие себя таковыми не считают. При этом у Сергея Чваркова для погашения ущерба и возможного штрафа изъяли все деньги, накопленные за время службы,— их оказалось всего 450 тысяч.

— Дело о контрабанде оказалось прибыльным — Следователи через адвоката пытались продать изъятые драгоценности — Сегодня Пресненский райсуд Москвы рассмотрит ходатайства следствия об арестах трех фигурантов скандального уголовного дела о коррупции в столичном следственном отделе на воздушном и водном транспорте Следственного комитета РФ (СКР). По версии участников расследования, следователь и его начальник в рамках уголовного дела о предполагаемой контрабанде ювелирных изделий из Турции провели выемки ценностей в двух десятках магазинов, которые затем через адвоката-решальщика предлагали возвращать за вознаграждение.

— Адвокатам не удалось освободить коллегу — Обвиняемый в хищении 1 млрд рублей оставлен в СИЗО — Необычайно мощную поддержку защиты получил вице-президент Гильдии российских адвокатов, руководитель адвокатской коллегии "Межрегион" Сергей Юрьев на заседании Мосгорсуда, который рассматривал жалобу на его арест. Представлять интересы коллеги вызвались сразу семеро представителей адвокатской элиты, еще несколько десятков пришли в суд. Следственный комитет России (СКР) обвиняет арестованного в незаконном получении 1 млрд руб. по заведомо невыгодному для Росавиации договору на ее юридическое обслуживание. Защита настаивала, что ничего преступного Сергей Юрьев не совершил. Однако суд счел доводы следствия в пользу ареста адвоката вполне убедительными и апелляционные жалобы отклонил.

— Академики недовольны составом ВАК — "Клуб 1 июля" считает, что комиссия сформирована с нарушениями — Академический "Клуб 1 июля" резко раскритиковал новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), отвечающей за присвоение и лишение ученых степеней в России. Ученые заявили, что рекомендации РАН к кадровому составу комиссии "были в очередной раз демонстративно проигнорированы", а также поддержали позицию "Диссернета" о нелегитимности "третьего срока" ряда членов ВАК. У руководства РАН более сдержанная позиция, однако вице-президент академии Алексей Хохлов также признал, что его "не радует отсутствие в составе ВАК некоторых фамилий, а также присутствие некоторых других фамилий". Тем временем в Минобрнауки продолжают настаивать на легитимности нового состава ВАК.

— Россия и Япония сошлись в абстрактном и разошлись в конкретном — Сергей Лавров и Сергей Шойгу не нашли взаимопонимания с японскими коллегами — Японию и Россию помимо территориальных вопросов разделяют также взгляды на региональную безопасность. Это подтвердили прошедшие 30 мая встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра обороны Сергея Шойгу с их японскими коллегами. Формат диалога "2+2" предполагал, по словам замминистра иностранных дел Игоря Моргулова, "доверительный и партнерский обмен мнениями", но доверия и партнерства в отношениях двух стран все меньше. По итогам переговоров стороны нашли консенсус только по самым общим точкам вроде необходимости борьбы с наркопреступностью. С подробностями из Токио — корреспондент "Ъ" Михаил Коростиков.

— Владимир Зеленский набирает слуг народа — В Верховную раду зазывают всех желающих — Не сумев поменять правила избрания депутатов Верховной рады, президент Украины Владимир Зеленский решил переиграть противников и провести в парламент лояльных непрофессионалов. Теперь шанс попасть в Раду есть практически у любого украинца. Правда, только в том случае, если он пройдет проверку, проводимую специалистами рекрутинговых агентств, сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и его же собственными коллегами.

— Петр Порошенко станет президентом списка — Экс-глава Украины может возглавить партию "Европейская солидарность" — Партия "Европейская солидарность" (ЕС), до недавнего ребрендинга называвшаяся "Блок Петра Порошенко "Солидарность"", на съезде 31 мая изберет лидера и утвердит программу. Один из кандидатов на пост главы политической силы — господин Порошенко. Он же, как говорят источники "Ъ", возглавит партийный список кандидатов в депутаты, который должен быть утвержден и обнародован в ближайшее время.

— Колесам накрутили ценник — Производители ЦКК могут поднять стоимость вдвое — Как выяснил "Ъ", проблема дефицита в РФ железнодорожных колес обостряется. Выксунский металлургический завод, один из двух основных поставщиков, разорвал долгосрочные контракты минимум с двумя предприятиями, не согласившимися с резким ростом цен. Собеседники "Ъ" не исключают, что другой поставщик, Evraz, который пока цены не поднимал, тоже сделает это. По мнению аналитиков, конъюнктура подталкивает к повышению цен. Они ожидают нормализации ситуации лишь к концу 2020 года в связи с расширением мощностей российских игроков, импорта из Казахстана и Китая и падением спроса на вагоны.

— Биометрия лицом не вышла — Минкомсвязь повышает качество собираемых данных — Спешное масштабирование сбора биометрии на всю страну привело к большому количеству отбраковки изображений лица и записей голоса. В результате Минкомсвязь ввела дополнительные требования по проверке качества собираемой биометрии, в том числе с обязательным использованием решений "Ростелекома".

— Будущие пенсионеры одолжили государству — НПФ предпочитают инвестировать в ОФЗ и облигации нефтяных компаний — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) вложили в облигации компаний нефтегазовой отрасли более 750 млрд руб. Больше они потратили только на покупку облигаций федерального займа (ОФЗ). Потенциал расширения вложений в корпоративный сектор сохраняется, например, доля пенсионных средств в публичном долге нефтегазового сектора составляет всего 4,4%. Однако под влиянием регуляторных требований частные фонды вынуждены перекладываться в госбумаги, хотя ранее ЦБ собирался стимулировать их вложения в реальный сектор.

— Холдинги расплатятся через блокчейн — Райффайзенбанк предложил решение крупному бизнесу — Райффайзенбанк разработал платформу для автоматизации расчетов с поставщиками и покупателями на базе блокчейна. Решение рассчитано на крупных производителей и холдинги с большим количеством юрлиц. По сути, система представляет собой технологичную "оболочку" для традиционных платежей, указывают эксперты, что на данном этапе рабочая модель. Но уже ведутся разработки платежных платформ следующего поколения, расчеты в которых совершаются полностью внутри блокчейн-системы.

— "Новапорт" готовит посадку в Узбекистане — Холдинг собирается инвестировать в аэропорты Самарканда, Намангана и Ургенча — "Новапорт" подписал рамочное соглашение о модернизации узбекских аэропортов в Самарканде, Намангане и Ургенче. Холдинг Романа Троценко стал первым из российских игроков, объявившим об интересе к аэропортам страны, реформирующей отрасль после смены власти. Инвестиции могут стать шагом "Новапорта" к участию в аэропорту Ташкента. Вероятность прихода в Узбекистан других российских игроков минимальна: кроме Ташкента, здесь нет отраслевых активов с высокой отдачей, а инвестиции в Среднюю Азию эксперты по-прежнему называют рискованными.

— Элитное жилье надстроило цены — По темпам их роста Москва уступает только Берлину — На московском рынке элитного жилья не осталось относительно доступных объектов, а спрос на них сохраняется, что привело к резкому росту цен в сегменте. По динамике роста цен по итогам первого квартала 2019 года российская столица в списке 45 городов мира оказалась на втором месте после Берлина. Год назад у Москвы была 36-я позиция.

— Holland & Barrett выходит на "Перекресток" — LetterOne Михаила Фридмана может запустить сеть в РФ — Инвестиционная компания LetterOne (L1) совладельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана, купившая в 2017 году британскую сеть магазинов Holland & Barrett, может вывести ее на российский рынок. Компания уже подала в Роспатент заявку на регистрацию марки. Наиболее логичным эксперты считают создание корнеров в "Перекрестке", который также входит в структуру "Альфа-групп". Для открытия собственных магазинов Holland & Barrett может потребоваться адаптация формата.

— Дальний Восток дозвонился до инвестора — Фонд "Роснано" и РВК вложится в сервис облачной телефонии — Созданный по поручению президента Дальневосточный фонд высоких технологий (ДФВТ) договорился о первой инвестиции. Фонд вложит 75 млн руб. в созданный бывшим топ-менеджером Mail.ru Group сервис облачной телефонии Hotlead. На Дальнем Востоке пока немного стартапов, ориентирующихся на федеральный уровень, констатируют участники венчурного рынка.

— "Производители контента должны жить по нашим правилам" — Президент "ЭР-Телекома" Андрей Кузяев о сетевой нейтральности и умных трубах — Государство продолжает наращивать регуляторную нагрузку на операторов связи: вслед за требованием хранить данные абонентов в рамках "закона Яровой" с ноября вступит в силу закон о "суверенном рунете", предполагающий установку на сетях оборудования для фильтрации трафика. Как участники рынка используют это давление в своих целях, "Ъ" рассказал президент и основной владелец второго по величине в России интернет-провайдера "ЭР-Телеком" (бренд "Дом.ru") Андрей Кузяев.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— ЦБ увидел риски кредитной спирали на рынке ипотеки — Жилье дорожает из-за доступности кредита, а рост цен подталкивает кредитование — ЦБ сообщил об угрозе кредитной спирали на рынке ипотеки, когда рост ипотеки выступает фактором роста цен на жилье, а рост цен на недвижимость – фактором роста кредитования.

— Минюст приступил к ликвидации партий, не выполняющих нормативы по участию в выборах — Пока право на существование подтвердили менее трети действующих партий — Верховный суд в июне рассмотрит иск Минюста о ликвидации Народной партии "За женщин России", сообщает сайт суда. По данным человека, близкого к Центризбиркому, партия не выполнила требование об обязательном участии в выборах: в течение семи лет с момента регистрации она должна поучаствовать либо в одной федеральной кампании, либо в ряде региональных (губернаторские выборы в девяти регионах или парламентские в 17), либо в муниципальных кампаниях в 43 регионах.

— Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня — Этот формат привычен для властей, но сейчас люди больше реагируют не на слова, а на дела, говорит эксперт — Традиционная прямая линия с президентом Владимиром Путиным предварительно назначена на 20 июня, сообщили "Ведомостям" два человека, близких к администрации президента, и сотрудник федерального телеканала. По словам одного из собеседников, прямую линию планируют провести в том же формате, что и в 2018 г., но обсуждается идея отказаться от "народных масс, которые бы просили решить конкретные проблемы, например связанные с их двором".

— Израильский парламент самораспустился из-за несговорчивости — Премьер Нетаньяху не смог сформировать новую правящую коалицию — Кнессет (парламент) Израиля в ночь 30 мая принял решение о самороспуске и проведении повторных выборов. Соответствующий закон поддержали 74 депутата, 45 были против. Выборы пройдут 17 сентября, до них премьером останется Биньямин Нетаньяху.

— Запрета на свободное распространение сведений из ЕГРН не будет — Минэкономразвития исправило свой законопроект, оставив ограничения лишь для продавцов этой информации — Запрета на свободное распространение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) не будет: Министерство экономического развития (МЭР) переработало свой законопроект, сообщили в четверг в ведомстве. В документе, размещенном на портале раскрытия информации ("Ведомости" писали о нем в понедельник), предлагалось ввести штрафы за передачу органами госвласти, местного самоуправления, организациями или гражданами "полученных ими сведений ЕГРН третьим лицам, в том числе за плату". В новом варианте говорится о предоставлении "полученных ими документов, содержащих сведения ЕГРН, третьим лицам за плату".

— Налог на доходы российских нерезидентов может быть снижен более чем в два раза — Выиграют и трудовые мигранты, и россияне, живущие за рубежом — Ставка налога на доходы иностранцев, которые платят налоги в России, может быть снижена с 30 до 13%. Об этом в четверг рассказал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов (его слова приводит ТАСС).

— Господство доллара перестает устраивать другие страны — Они ищут способы обойтись без него в международной торговле — Доллар – главная валюта в мировой торговле, и это обеспечивает США огромное влияние. Это не нравится не только противникам Вашингтона, но по мере все более частого использования им санкций – и его союзникам. Выход США из соглашения по ядерной программе Ирана сподвигнул Индию и Европу разработать платежные механизмы для торговли с ним без долларов. Россия и Китай, имеющие непростые отношения с США, тоже хотят заключать сделки в рублях и юанях. Европейские компании и правительство Германии возмущаются тем, что США, пользуясь зависимостью мирового бизнеса от долларовой финансовой системы, хотят ввести санкции против "Северного потока – 2".

— Минфин проведет масштабную рекламную кампанию народных ОФЗ — Новые бумаги будут привлекательнее для населения — комиссия банков за их продажу будет отменена, а номинал снизится с 30 000 до 10 000 рублей — Минфин запустит масштабную рекламную кампанию по продвижению ОФЗ для населения (ОФЗ-н). К ней чиновники хотят привлечь и банки – агенты по продаже бумаг: Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и "Почта банк". 17 мая Минфин представил банкам стратегию рекламной кампании, подготовленную агентством SPN Communications. "Ведомости" ознакомились с документом, его подлинность подтвердили два участника встречи. Представитель Минфина содержание презентации комментировать не стал, но подтвердил планы по информированию населения о народных ОФЗ. Новый выпуск планируется разместить до конца июня.

— "Магнит" запустил доставку из магазинов в Москве, Казани и Краснодаре — Обработкой заказов занимаются его партнеры — Второй по выручке ритейлер в России, "Магнит", сообщил, что начал доставлять продукты из пяти супермаркетов в Краснодаре – в этом городе у него головной офис. Обработкой заказов занимается местный сервис Broniboy, который, судя по сайту, специализируется на доставке еды из кафе и ресторанов.

— Частный инвестор предложил правительству построить гигантский дата-центр — С окружающей его инфраструктурой проект может стоить 130 млрд рублей — В России появился проект технопарка с дата-центром, сопоставимым по величине со всем отечественным рынком. Проект с рабочим названием "Истрадиджитал" предполагает строительство центра на 40 000 серверных стоек в нескольких десятках километров от Москвы по Новорижскому шоссе, рассказал "Ведомостям" человек, знающий о проекте от участников переговоров с его руководителем.

— "Газпром" готовит новую дивидендную политику — Компания намерена отдавать акционерам половину чистой прибыли — До конца года "Газпром" разработает новую дивидендную политику, следует из сообщения госкомпании. Принять ее "Газпром" намерен в 2019 г., а в течение следующих 2–3 лет рассчитывает начать платить акционерам по 50% чистой прибыли по МСФО, цитирует "Интерфакс" начальника финансового департамента "Газпрома" Александра Иванникова. Одновременно с этим он не исключил, что в абсолютном выражении дивиденды могут снизиться, так как прошлый год был рекордным для компании.

— Искусственный интеллект обойдется в 90 млрд рублей — Путин одобрил стратегию развития технологии в России — В четверг президент России Владимир Путин провел первое совещание об искусственном интеллекте, обсуждалась национальная стратегия развития. Президент стратегию одобрил, предстоит внести и утвердить документ, сообщил президент Сбербанка Герман Греф: "Раз президент сказал, что это хороший документ, что он подтверждает все это, значит, он готов его утвердить". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос, действительно ли стратегия была одобрена президентом на совещании.

— Как заработать на инвестиционных счетах по максимуму и избежать убытков — Пока власти обсуждают отмену налоговой льготы для частных инвесторов — Власти заговорили об отмене налоговой льготы для владельцев инвестиционных счетов. Пока этого не произошло, самое время открыть такой счет, чтобы по меньшей мере три года пользоваться льготой и зарабатывать больше, чем по вкладу

— На цветочных горшках из бетона можно неплохо заработать — Если делать их из цветного бетона — 28-летняя москвичка Мария Фейзрахманова восемь лет проработала в банках – начинала ассистентом, а потом доросла до начальника отдела продаж. Работа в офисе ей наскучила, девушка мечтала открыть свой бизнес. Идею подсказал супруг: в интернете он случайно наткнулся на американскую фирму, которая производит цветочные горшки из бетона для кактусов. Муж предложил Фейзрахмановой повторить изделия – мол, бетон несложный материал и у нее получатся горшки не хуже, чем у американцев. В 2016 г. Фейзрахманова уволилась, купила мешок цемента, песка и открыла студию Concrete Color.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Деньги – досрочно — Негосударственную пенсию депутаты предлагают платить раньше — Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать пенсию с момента наступления "старого" пенсионного возраста" — женщины с 55 лет, мужчины — с 60.

— Школа будущего — Владимир Путин нацелил на развитие технологий в сфере искусственного интеллекта — Владимир Путин призвал активнее привлекать российские компании к внедрению достижений искусственного интеллекта в экономику страны. Об этом президент заявил 30 мая на совещании, которое прошло в учрежденной Сбербанком "Школе 21" по подготовке IT-специалистов.

— Доступные деньги — Эльвира Набиуллина анонсировала снижение ставок по кредитам — Ставки по кредитам начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции, заявила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая перед Госдумой с ежегодным отчетом. Однако бездумное наращивание кредитования Банк России поощрять не будет.

— Ответная мера — В Госдуму внесен законопроект о приостановлении действия ДРСМД — Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении Россией обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Госдума рассмотрит документ в приоритетном порядке 18 июня. Совет Федерации в этом случае может одобрить закон 26 июня.

— День советов — Граждане получат бесплатную юридическую помощь — Ассоциация юристов России проведет 31 мая Единый день оказания бесплатной юридической помощи.

— Полет нормальный — Против дебоширов в самолетах будут использовать наручники — Экипажи самолетов смогут нейтрализовать дебоширов в полете. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

— Первый навсегда — Легендарный космонавт Алексей Леонов снова вышел в открытый космос — Человеку, который впервые в истории вышел в открытый космос, исполнилось 85 лет. Президент Владимир Путин наградил легендарного космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.

— Уравнение опишут в законе — Силуанов предложил снизить ставку налога на доходы физлиц для иностранцев — Правительство рассматривает вопрос о том, чтобы снизить ставку налога на доходы физлиц (НДФЛ) для иностранцев (сейчас она составляет 30 процентов) до 13 процентов, уравняв их в этом отношении с российскими гражданами. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации национальных проектов во Владивостоке. Этот вопрос был поднят бизнесменами.

— От зарплаты до зарплаты — По данным опроса, проведенного в апреле "Левада-центром", только треть российских семей имеют сбережения. Доля граждан, не имеющих никаких накоплений, незначительно колеблется в течение последних двадцати лет, но существенно не меняется. В 2002 году не имели накоплений 68 процентов опрошенных, в 2007-м — 66, в 2013-м — 60. При этом, отмечают социологи, среди тех, кто откладывает деньги, большинство (53 процента) составляют респонденты с доходом более 55 тысяч рублей в месяц на семью. Но даже самые низкодоходные семьи (до 20 тысяч рублей в месяц) находят возможность создавать накопления — доля таких сберегателей составила 23 процента.

— Атом для Азии — Москва и Ташкент начинают реализацию крупных совместных проектов — Россия и Узбекистан активизируют сотрудничество и переходят от обсуждения существенных вопросов в плоскость их реализации. Об этом 30 мая договорились премьер-министры Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов.

— ВАК в новом составе — В российских диссоветах появятся Нобелевские лауреаты?— Правительство обновило состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки. Как уже писала "РГ", в новый список вошли 139 членов, 84 — в президиум. Чем займется Комиссия в новом составе и сменится ли ее руководство через три года, "Российской газете" рассказал председатель ВАК, ректор РУДН Владимир Филиппов.

— С третьей попытки — ФНС начнет прием участников амнистии капитала с 3 июня — У тех, кто еще не успел рассказать о своих зарубежных счетах и активах, будет девять месяцев, чтобы сделать это, не опасаясь последствий. Поправки о продлении амнистии капитала до 1 марта 2020 года публикует "Российская газета".

— Молодым не наливать — Минздрав меняет правила продажи спиртных напитков — Минздрав подготовил законопроект, который разрешает продажу алкоголя крепостью выше 16,5 градуса только с 21 года. Сейчас продажа любого алкоголя в России разрешена с 18 лет. Этот документ вынесен на общественное обсуждение, которое завершится 17 июня.

— Премиальное здоровье — Медучреждения начали "сражаться" за правительственную премию в области качества — Медицинские и фармацевтические организации в России стали все чаще претендовать на получение правительственной премии в области качества. Об этом рассказал журналистам глава Роскачества Максим Протасов.

— Автобус проверят на прочность — Росстандарт проведет краш-тесты пассажирского транспорта — Росстандарт в этом году проведет краш-тесты автобусов, микроавтобусов и троллейбусов (категории М2 и М3), проверки методом разрушающего контроля затронут крупнейших производителей и продавцов этой техники на российском рынке.

— Сезон кукушек — Возбуждено дело по факту оставления двух младенцев в хостеле — Следователи подмосковных Люберец после проведения доследственной проверки по факту оставления неизвестной женщиной двух годовалых малышей в хостеле решили возбудить уголовное дело. Расследование будет вестись по двум статьям Уголовного кодекса РФ "оставление в опасности" и "неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

— Ясный путь к "Брегам Тавриды…" — Встречам в Ливадии — 5 лет — Расул Гамзатов писал: "Есть обычай у нас в горах: всадник не вскочит в седло, пока аул не останется позади. В раздумье он пройдет по аулу, держа под уздцы коня. Ибо торопливая речка до моря не добежит".

— Подсудимым создадут условия — Законодатели просят дополнительно проработать инициативу о запрете клеток в залах судебных заседаний — Рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства высказала замечания к законопроекту, запрещающему клетки для подсудимых в судебных залах.

— "Друзей человека" стало меньше — МВД сократило список опасных питомцев — Министерство внутренних дел в разы уменьшило список опасных пород собак — с 71 позиции до 13. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, проект постановления был доработан "с учетом предложений федеральных органов власти и от общественных организаций".

— Дорогу — спирту — Банда, крышевавшая алкобизнес, накрыта в ГИБДД — О масштабной операции по разоблачению, как их раньше называли, "оборотней в погонах" вчера практически одновременно отчитались МВД и Следственный комитет России. По информации полицейских, деятельность преступного сообщества из числа должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике пресекли сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России.

— Перепутали карман — Дело расхитителей дошло до суда — Тушинский районный суд Москвы принял к рассмотрению уголовное дело о хищении 67 миллионов рублей при реконструкции ведомственных санаториев МВД "Искра", "Салют" и "Хоста" в Сочи.

— Дунай чуден и коварен — После столкновения кораблей напротив венгерского парламента погибли семь человек — Семь туристов из Южной Кореи погибли при столкновении их прогулочного катера с крупным пассажирским судном. Небольшой катерок пошел ко дну сразу же. Катастрофа произошла на Дунае прямо напротив здания венгерского парламента в Будапеште. Лишь семерым удалось спастись. Еще 19 человек считаются пропавшими без вести. Возможно, их тела находятся где-то на глубине внутри лодки, подъем которой, несмотря на все старания спасателей, займет несколько дней.

— Дипломатия за ширмой — Россия и Япония провели переговоры в формате "два плюс два" — Министр иностранных дел России прилетел с рабочим визитом в Японию, где в четверг состоялись переговоры в формате "два плюс два" — глав внешнеполитических и оборонных ведомств обеих стран. Сергей Лавров и Сергей Шойгу и их японские коллеги Таро Коно и Такэси Ивая провели традиционные консультации по вопросам безопасности. Как далеки пока еще Москва и Токио от общего знаменателя, на месте наблюдала корреспондент "РГ".

— Капитуляции не ждать — Россию беспокоит перспектива вооруженной конфронтации между США и Ираном — Сергей Алексеевич, вы очередной раз посетили Тегеран для обсуждения перспектив выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после выхода из соглашения США. Как вы оцениваете итоги переговоров со своим иранским коллегой, замминистра иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, к каким договоренностям удалось прийти?

— Вместе к новому миру — Эксперты рассказали, будут ли Россия и Китай дружить против США — Диалог России и Китая развивается на фоне агрессивной политической и экономической линии администрации Дональда Трампа. Антироссийские санкции, торговая война против Поднебесной, вмешательство американцев в дела третьих стран вопреки нормам международного права – все это вызывает раздражение в Москве и Пекине. Насколько весом фактор США для диалога России и Китая? Толкает ли Америка нас друг к другу в объятья или, напротив, создает препятствия? И насколько Москва и Пекин готовы учитывать трудности друг друга и действовать сообща, а не только преследовать собственную выгоду в этом треугольнике?

— Экзамен без риска — Как снизить стресс перед ЕГЭ — Продолжается основная волна ЕГЭ. 31 мая выпускники сдают историю и химию, в ближайший понедельник — обязательный для всех русский язык. Как снизить стресс перед экзаменом? Что делать в случае неудачи? Эксперты "РГ" рассказали, что поможет справиться с волнением во время экзамена.

— Прилетит и сбросит круг — Спасению утопающих помогут беспилотники — Лето и пришедшая жара традиционно добавляет спасателям проблем, связанных с отдыхом на воде. Например, в Хабаровске сотрудники МЧС с начала навигации зафиксировали почти 70 нарушений правил безопасности на реках.

— Бегом от тромба — Флеболог Сергей Чубченко: Как летом избежать обострения варикоза и возможных осложнений — Диалог: "Хотите оторваться сегодня вечером?" — "А вы, собственно говоря, кто?" — "Я — тромб"… Эту байку услышала от Сергея Чубченко, руководителя Московского городского флебологического центра Первой градской больницы. В преддверии лета мы разговариваем с Сергеем Васильевичем, можно сказать, от имени тромба и о самом тромбе.

— Биочип вместо лаборатории — Российская тест-система распознает рак на самой ранней стадии — Созданный в Нижнем Новгороде биочип на ранней стадии распознает рак, экономит бюджетные деньги. Но — может не прижиться из-за бюрократических проволочек.

— Зарядили настроением — Как вылечить Паркинсона — Студенты Дальневосточного федерального университета создали прототип нейростимулятора для центральной нервной системы человека. По задумке, небольшой аппарат будет имплантироваться под кожу, а электроды — в головной или спинной мозг. Разработчики уверяют: прибор может помочь в лечении депрессии, мигрени, хронических болевых синдромов и даже болезни Паркинсона.

— Мама рядом — Родственников пустят в реанимацию — Право родственников пациентов находиться рядом с ними в реанимационном отделении закреплено законом. Президент Владимир Путин подписал соответствующие поправки в Закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". "РГ" публикует документ.

— Что на десерт?— Смартфон поможет беременным с диабетом — Примерно четыре процента беременных женщин в России сталкиваются с сахарным диабетом, который проявляется только во время вынашивания малыша. В зоне риска — женщины с ожирением и генетической предрасположенностью к болезни. Из-за нестандартной нагрузки и гормонального фона их организм может дать сбой.

— Сolumbia против "Борея" — В один и тот же день, за тысячи миль друг от друга, на американской верфи Newport News Shipbuilding в штате Вирджиния и на российском "Севмаше", резали сталь для новых субмарин. За рекламной акцией в городе Ньюпорт-Ньюс следили десятки теле- и фотообъективов и много специально приглашенных гостей. За плановой, непоказной работой в корпусообрабатывающем цехе "Севмаша" и на других предстапельных участках производства — только журналисты "Российской газеты".

— Турецкий развод — Самолеты F-35 и С-400 поставят в разных концах Турции — Американские истребители пятого поколения F-35 разместят вне зоны действия зенитно-ракетных систем С-400 — об этом заявил турецкий посол в США Сердар Кылыч, выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне.

— Для Су-57 подбирают ракеты — Истребитель пятого поколения сможет атаковать корабли — Авиационный комплекс Су-57, который сейчас завершает испытания, может быть вооружен новой противокорабельной ракетой с активной головкой самонаведения. Об этом 30 мая заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

— Оружие напоказ — Летом покажут новейшую боевую технику — Пресс-служба "Рособоронэкспорта" озвучила перечень продукции, которая будет выставлена этим летом на трех крупнейших военно-технических выставках. Это именно то, что пользуется наибольшим спросом на мировом рынке вооружений.

ИЗВЕСТИЯ

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— 13-й друг союза: ЕВРАЗЭС начинает сотрудничество с Бангладеш — Подписание меморандума о сотрудничестве с южноазиатской страной позволит увеличить с ней товарооборот — ЕВРАЗЭС и Бангладеш 31 мая подпишут меморандум о сотрудничестве, сообщили "Известиям" в Евразийской экономической комиссии — регулирующем органе этого интеграционного объединения. Бангладеш станет уже 13-й страной, с которой союз заключает подобное соглашение.

— Искусство интеллекта: президент призвал ускорить развитие "цифры" — На финансирование разработок в этой сфере планируется выделить до 90 млрд рублей — Россия должна обеспечить себе суверенитет в сфере искусственного интеллекта, заявил президент Владимир Путин на совещании, посвященном развитию этой технологии будущего. Независимость в данной отрасли — важнейшее условие состоятельности экономики, качества жизни граждан и обороноспособности государства, подчеркнул он. Для реализации задачи в России будет принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта. Затраты на проект, по оценке вице-премьера Максима Акимова, составят около 90 млрд рублей за шесть лет, а главным полигоном внедрения новейших технологий станет Москва.

— Оставили на паузе: Москва сможет вернуться к ДРСМД в любой момент — Право возобновления действия договора становится прерогативой президента — Россия оставляет за собой право в любой момент вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), несмотря на законопроект о приостановке действия соглашения. Об этом "Известиям" заявили в Госдуме. По словам экспертов, внесенный Владимиром Путиным документ — сигнал для международного сообщества, что Москва готова сохранять статус-кво, однако намерена в полной мере обеспечивать свою безопасность, зеркально отвечая на действия Вашингтона. Между тем в США уже приступили к освоению ранее запрещенных типов вооружений.

— Зона дискомфорта: оппозиция призывает Зеленского пересечь границу АТО — Визит президента Украины в Донбасс может придать импульс мирному урегулированию, считают в Верховной раде — Оппозиция призывает президента Украины нанести визит в Донбасс, а также посетить Крым. Об этом "Известиям" заявили депутаты Верховной рады. По их словам, поездка на неподконтрольные Киеву территории в ДНР и ЛНР даст мощный толчок для мирного урегулирования конфликта. А посещение Крыма позволит Владимиру Зеленскому взять курс на нормализацию отношений с Россией. На полуострове уверены, что рано или поздно руководство Украины посетит российский регион. В ДНР отметили, что готовы обеспечить безопасность украинскому лидеру.

— Кнессет по осени считают: "сделка века" будет отложена до сентября — Американский план по ближневосточному урегулированию представят после израильских выборов, сообщили в "Ликуде" — Презентацию политической части "сделки века" отложат до новых израильских выборов. Об этом "Известиям" заявил член центрального бюро партии "Ликуд" Ариэль Бульштейн. По словам политика, экономические предложения о ближневосточном урегулировании американцы обнародуют, как и планировалось, в конце июня на саммите в Бахрейне. Главная же часть их плана, в которой говорится о будущем устройстве Палестины, пока не будет представлена — чтобы не создавать лишних проблем на сентябрьских парламентских выборах в Израиле.

— Язык до бюджета довел: Россия удваивает траты на "мягкую силу" — На продвижение русского в 2019–2025 годах потратят 7,4 млрд рублей — Россия удвоит траты на распространение и продвижение русского языка. В 2019–2025 годах на эти цели чиновники потратят 7,4 млрд рублей, следует из документов Минпросвещения, с которыми ознакомились "Известия". Предыдущая аналогичная программа обошлась бюджету страны в 3,7 млрд рублей. Правда, по мнению опрошенных "Известиями" экспертов, значительных результатов эта работа пока не дает: число русскоговорящих в мире остается на уровне 300 млн человек.

— Льготы на "бочку": военных пилотов удержат на службе соцгарантиями — Военные летчики получат право лечиться в санаториях Минобороны за четверть цены — Летному составу ВКС вернут право на получение льготных путевок в ведомственные санатории и базы отдыха. В Минобороны считают, что эта мера позволит избежать оттока пилотов из военной авиации. Еще несколько лет назад нехватка летного состава превышала тысячу человек, и преодолеть кадровый кризис удалось лишь недавно. Избежать его повторения, по мнению экспертов, и помогут дополнительные социальные гарантии для военных летчиков.

— "Киев должен признать кризис на юго-востоке внутренним конфликтом" — Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев — о перспективах российско-украинских отношений и возвращении Москвы в ПАСЕ — Инициатива о возобновлении диалога с Россией должна исходить от Украины, поскольку именно Киев прервал большинство существовавших ранее связей. Об этом в интервью "Известиям" заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он оценил перспективы межпарламентского сотрудничества двух стран после досрочных выборов в Верховную раду, будущее русскоязычного населения Украины при новом президенте и попытки Киева воспрепятствовать возвращению РФ в ПАСЕ. Также сенатор пояснил, чем важен стартующий 4–5 июня Ливадийский форум в Крыму.

— Запарили: в регионах запрещают продавать вейпы подросткам — Ограничения уже действуют более чем в 30 субъектах — Региональные власти начали устанавливать запреты на продажи несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. Почти 30 субъектов законодательно закрепили новые ограничения. Это следует из региональных нормативно-правовых актов, которые изучили "Известия". Минимальное наказание для юридических лиц составляет 30 тыс. рублей (Бурятия), максимальное — 200 тыс. рублей (Пензенская область). На федеральном уровне ограничений продаж вейпов пока нет, но они крайне необходимы, считают эксперты.

— Спелые "Гриши": противолодочным кораблям подарят вторую молодость — Выпущенные в прошлом веке МПК получат новые гидроакустические комплексы и вооружение — Минобороны начало программу модернизации и возвращения в состав флота противолодочных кораблей (МПК) проекта 1124М "Альбатрос", которые получили в НАТО кодовое обозначение Grisha. Они предназначались для прикрытия военных портов от субмарин противника и сопровождения подлодок и кораблей во время выхода в открытое море. В составе российского ВМФ до сих пор числятся 20 "Альбатросов", построенных еще в прошлом веке. В ходе модернизации "Гриши" получат обновленные цифровые гидроакустические комплексы и противолодочное оружие, рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ.

— Вояжный вопрос: Росстат будет считать траты туристов — Эти данные позволят адресно развивать курорты и оценивать эффективность инвестиций в отрасль — Росстат начнет рассчитывать новый показатель — траты туристов. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе Минэкономразвития, в ведении которого находится статистическое ведомство. Учитывать будут расходы как россиян за границей, так и иностранцев в РФ. Поможет в этом сбор данных с сотовых операторов и сервисов по бронированию отелей. Также Росстат планирует проводить поквартирный опрос российских семей о покупках при подготовке к поездке и в путешествии.

РБК daily

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— Вечно "зеленый": почему во внешнеторговых расчетах России не удается отказаться от доллара — По итогам 2018 года сократилась доля торговли в рублях и национальных валютах со странами БРИКС.

— Сергей Собянин идет против отношения к власти — Левада-центр изучил политические настроения москвичей — Одобрение москвичами деятельности мэра Сергея Собянина достигло рекордного уровня. К федеральным властям и Мосгордуме в столице стали относиться хуже, показал опрос Левада-центра.

— Ректор Горного остается на пике рейтинга — Руководители российских вузов представили декларации о доходах за 2018 год.

— Рада не пошла навстречу премьеру — Почему украинские депутаты не утвердили отставку Владимира Гройсмана — Отставку премьера Украины поддержали 97 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Таким образом они демонстрируют, что ни одно решение через нынешний состав Рады новый президент провести не сможет.

— Коллективные инвестиции выгоняют со стройплощадки — Госдума планирует ввести ряд ограничений для краудфандинга — Госдума планирует ввести запрет на привлечение инвестиций в недвижимость с помощью краудфандинга (формы коллективного финансирования проектов), следует из последней версии законопроекта о краудфандинговых платформах, готовящегося ко второму чтению. Документ есть у РБК, его подлинность подтвердили три источника, знакомых с содержанием поправок.

— Минздрав перешел на электронные сигареты — Как ведомство Вероники Скворцовой планирует сократить число курильщиков — Минздрав подготовил новую редакцию Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы. Документ, копия которого есть у РБК, сейчас находится на согласовании в профильных ведомствах.

— Александр Мишарин сбросил скорость — "Российские железные дороги" сменили куратора ВСМ — Вместо Александра Мишарина, который с 2012 года курировал создание высокоскоростных магистралей, этим проектом займется главный инженер РЖД Сергей Кобзев. За шесть лет РЖД не построили ни одной ВСМ, будущее проекта под вопросом.

— В нацпроект загружаются старые грузовики — "Соллерс" попросил бюджетные средства на экологическое обновление коммерческого автопарка — Владелец "Соллерса" Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта "Экология" на обновление парка коммерческих автомобилей. У РБК есть копия письма Швецова от 16 мая, его подлинность подтвердил чиновник Минприроды.

— Уязвимость на четверку — ЦБ назвал главные риски для экономики — С осени прошлого года финансовая система России укрепилась, но у нее по-прежнему есть несколько уязвимостей, которые в случае форс-мажора могут себя проявить. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности, который подготовил ЦБ.