ВАШИНГТОН, 1 июн /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп исключил Индию из числа стран, получающих преференции США в рамках Единой системы торговых преференций, что дает право на беспошлинный ввоз ряда товаров, говорится в распространенном в субботу Белым домом заявлении.

"Я постановил, что Индия не убедила Соединенные Штаты, что Индия предоставит соразмерный и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров с 5 июня 2019 года", — говорится в документе.

В список входят около 120 стран. В рамках Единой системы торговых преференций, установленной законом о торговле 1974 года, им дается право беспошлинно ввозить более 3,5 тысячи видов продукции, что должно способствовать экономическому развитию этих государств.