ПЕКИН, 2 июн — ПРАЙМ. Сотрудничество является единственно правильным выбором для США и Китая, противостояние лишь может причинить вред обеим сторонам, говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге относительно позиции Китая по торгово-экономическим консультациям.

"От борьбы между США и КНР пострадают обе стороны, сотрудничество — единственно правильный выбор. Китайская сторона готова посредством сотрудничества решить существующие торговые противоречия и разногласия, содействовать достижению взаимовыгодного сотрудничества", — говорится в документе.

Китайская сторона также отметила, что введенные США повышенные пошлины в отношении китайских товаров не помогут решить проблему, Китай был вынужден принять ответные для защиты своих законных интересов.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.