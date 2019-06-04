МЕХИКО, 4 июн — ПРАЙМ. Американское подразделение PDVSA Citgo Petroleum получило судебный запрос от минюста США в связи с расследованием коррупции с участием венесуэльской компании, сообщило агентство Блумберг.

Citgo Petroleum заявила, что намерена в полной мере сотрудничать со следствием, не уточнив причины запроса. "Ранее в этом году под руководством нового совета директоров Citgo привлекла внешнего консультанта для проведения независимого расследования, считая обязательным предпринять все необходимые действия по его итогам", — цитирует агентство заявление компании.

Citgo проводит около 20 внутренних расследований, в том числе связанных с нарушениями закона США о коррупции за рубежом.

Минюст США проводит расследование коррупционной схемы при заключении PDVSA ряда контрактов. По данным следствия, в схеме участвовали венесуэльские чиновники, менеджеры PDVSA и граждане различных стран, занимающиеся отмыванием средств.

По последним данным, в рамках расследования коррупционной схемы в PDVSA задержаны 21 человек. В том числе сообщалось, что в прошлом году бывший топ-менеджер PDVSA признался в суде в США в своем участии в коррупционной схеме и получении взятки в 5 миллионов долларов в обмен на предоставление приоритетного статуса заимствованиям российского банка и французской компании. Прокуратура заявила тогда, что эти неназванные российский банк и французская компания были миноритарными акционерами в совместных предприятиях с PDVSA.