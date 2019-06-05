С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн /ПРАЙМ/. Ульяновская область на Петербургском международном экономическом форуме договорилась с одним из ведущих логистических операторов Китая об организации регулярных контейнерных перевозок, сообщил в рамках ПМЭФ в интервью РИА Новости глава региона Сергей Морозов.

"В рамках Петербургского международного экономического форума нами достигнута договоренность с одним из ведущих логистический операторов Китая об организации регулярных контейнерных поездов по маршруту КНР (провинция Шаньдун) – Ульяновская область в рамках логистической составляющей особой экономической области "Ульяновск" и межправительственного проекта "Один пояс – один путь"… Планируется от семи регулярных контейнерных поездов в месяц", — сказал Морозов.

По его словам, реализация проекта предполагает строительство на территории ОЭЗ "Ульяновск" логистического склада площадью 20 тысяч квадратных метров, контейнерного терминала с железнодорожной веткой, способной принимать не менее двух составов единовременно. Также в рамках договоренности планируется создание консолидационного центра российских товаров в Ульяновской области для экспорта в КНР.

Как рассказал Морозов, объем инвестиций в проект составит более 1 миллиарда рублей, его реализация позволит создать 1,2 тысячи новых рабочих мест для жителей Ульяновской области.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.