МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) отозвал свое предложение о слиянии с французским автопроизводителем Renault, говорится в сообщении FCA.

"Стало ясно, что во Франции в текущий момент нет политических условий для успешной реализации подобного слияния", — говорится в сообщении. Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии с Renault

Таким образом, компания подтвердила ранее появившиеся в СМИ сообщения об отзыве предложения. Как писали СМИ, французское правительство в среду заявило, что не одобрит предложение FCA без гарантии Nissan сохранения альянса с Renault. Власти попросили отложить голосование по поводу слияния, что побудило Fiat Chrysler отозвать свое предложение.

В конце мая FCA направил необязывающее письмо в совет директоров Groupe Renault с предложением о слиянии бизнесов с долями 50/50. Renault, в свою очередь, сообщал, что совет директоров французской автомобильной группы изучит предложение автоконцерна Fiat Chrysler о возможном слиянии компаний на паритетных началах.

Компания Renault уже состоит в альянсе с японскими Nissan и Mitsubishi, но партнерство стало проблематичным с момента ареста в ноябре прошлого года руководителя альянса Карлоса Гона. Компания основана в 1898 году, в 2018 году продала около 3,9 миллиона автомобилей в 134 странах. Штат компании превышает 180 тысяч человек.