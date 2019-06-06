С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Открытие офиса венесуэльской нефтяной компании PDVSA в Москве состоится в июне, сейчас занимаются переводом людей, заявил министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо.

"В этом месяце. Мы уже все сделали в мае, мы сейчас перевозим людей", — сказал министр журналистам в кулуарах ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что Каракас и Москва работают над деталями переезда офиса PDVSA из Лиссабона в Москву.

Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.