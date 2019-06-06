С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Недвижимость. Порядка 3 миллионов квадратных метров находящегося сегодня на стадии строительств жилья возводят с применением эскроу-счетов, заявил журналистам на ПМЭФ вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"На сегодняшний день где-то 3 миллиона квадратных метров, из 123,5 миллиона квадратных метров находящихся в стройке, строится по проектному финансированию с использованием эскроу-счетов. Где-то уже под 2,6 тысячи договоров кредитных, где-то 65 миллиардов рублей банки выдали, то есть процесс идёт", — сказал он.

С 1 июля российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.

"В целом проделана серьёзная работа в преддверии перехода, но это серьезнейшие, фундаментальные изменения в системе финансирования, поэтому я оцениваю и с некой тревогой в том числе (этот переход — ред). Раньше этого механизма не было и, конечно, нужен опыт. Поэтому нам предстоит большая работа и что-то ещё надо будет регулировать", — добавил Мутко.