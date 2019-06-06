ПЕНЗА, 6 июн /ПРАЙМ/. Пензенская область, Агентство стратегических инициатив и союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" намерены совместно внедрить региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста, сообщила пресс-служба губернатора области.

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Иван Белозерцев, гендиректор АСИ Светлана Чупшева и гендиректор союза WorldSkills Russia Роберт Уразов.

"После заключения сегодняшнего соглашения о сотрудничестве… мы намерены, как и положено, утвердить "дорожную карту" внедрения регионального стандарта", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

"В Пензенской области уже приступили к разработке стратегии кадрового обеспечения, подготовку документа осуществляет местный Институт регионального развития. Также определено, что функции координационного совета будет выполнять совет по экономической и инвестиционной политике", — отметил глава региона.

По его словам, региональным координатором работы по внедрению стандарта станет министерство образования Пензенской области, а координирующую работу по направлению среднесрочного и долгосрочного планирования потребности в кадрах будет выполнять региональное министерство труда, социальной защиты и демографии.

В пресс-службе отметили, что регион вступил в движение "Ворлдскиллс Россия" в 2013 году, на территории области действует региональный координационный центр этого движения, а ежегодно с 2014 года проводятся региональные чемпионаты по стандартам WorldSkills, при этом каждый год увеличивается количество компетенций. С 2018 года из бюджета области на обновление материально-технической базы колледжей по стандартам WorldSkills ежегодно выделяется более 20 миллионов рублей.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.