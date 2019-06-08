МАГАДАН, 8 июн /ПРАЙМ/, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов и глава Росгеологии Сергей Горьков на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве, предполагающее большие вложения в геологоразведку на Колыме, сообщает в субботу правительство Магаданской области.

"Документ на площадке Петербургского международного экономического форума подписали губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор, председатель правления АО "Росгеология" Сергей Горьков. Соглашение предусматривает расширение взаимодействия сторон в сфере геологоразведочных работ", — говорится в сообщении.

Поясняется, что холдинг "Росгеология", возможно, разработает стратегию развития минерально-сырьевой базы Колымы. Партнеры также рассмотрят возможности расширения взаимодействия в области прогнозирования, поиска, разведки и освоения месторождений полезных ископаемых, комплексного анализа, обработки, интерпретации геолого-геофизической информации и мониторинга состояния недр, подготовки и переподготовки специалистов для геологоразведочной отрасли.

"На полях ПМЭФ-2019 мы договорились в течение ближайшего времени продолжить работу по трем основным направлениям и уже к Восточному экономическому форуму прийти к конкретным решениям, позволяющим дальше двигаться вперед по привлечению инвесторов и инвестиций в Магаданскую область. Вкладывать будем в перспективу, в то, что определит развитие региона на XXI век", – цитирует Носова правительство Колымы.

"Росгеология сегодня очень активно взаимодействует с правительством региона, Магаданская область обладает большим потенциалом для совершения новых открытий. Это очень важный регион с точки зрения восполнения минерально-сырьевой базы страны. Уверен, что в ближайшие годы у нас получится интенсифицировать геологоразведочные работы здесь, в том числе за счет продуктивного взаимодействия с правительством области", — приводит правительство Магаданской области слова Горькова.