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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Совместное заявление редакций "Ведомостей", "Коммерсанта" и РБК о деле Ивана Голунова — 6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный кор­респондент отдела расследований издания "Медуза" Иван Голунов. Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.

— Россельхознадзор встает на защиту ВТО — Минсельхоз написал два законопроекта, затрагивающие ветеринарный контроль сельхозэкспорта России — его предлагается модернизировать для выполнения нацпроекта и обязательств, взятых РФ при присоединении к ВТО. Соглашение о присоединении к организации, а также законодательства отдельных стран-импортеров российских товаров животноводства требуют предоставления Россельхознадзору возможности контролировать все цепочки экспортных поставок на соответствие международным требованиям. Закрепляющий эту норму законопроект должен упростить экспорт продукции АПК РФ — иначе ее безопасность будет контролировать каждая страна-импортер.

— Минсельхоз овладевает "Росагролизингом" — Минсельхоз рассчитывает получить полномочия по осуществлению от лица РФ прав акционера АО "Росагролизинг" вместо Росимущества. По мнению ведомства, это позволит лучше управлять госкомпанией и повысить эффективность госпрограммы развития агропромышленного комплекса (АПК): "Росагролизинг" является ключевым для Минсельхоза инструментом технического переоснащения сельского хозяйства, хотя за последние годы накопил убытки, превышающие половину уставного капитала. В Минэкономики "Ъ" сообщили, что "вынужденно" согласовали передачу госкомпании, заверив, что это единичный случай и подобные инициативы других ведомств поддержаны не будут.

— Распространили в крупном размере — Арест в Москве журналиста-расследователя Ивана Голунова по обвинению в торговле наркотиками очевидно стал главным российским событием конца недели. По уровню общественного обсуждения и международной реакции эта история затмила и Петербургский международный экономический форум, идаже выступления на нем президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Ситуация с журналистом уже привела к уличным протестам: в пятницу несколько сотен человек до глубокой ночи пикетировали здание МВД на Петровке, 38; в субботу пикеты переместились к зданию Никулинского суда, а в воскресенье — обратно на Петровку. Акции поддержки прошли вдругих городах России и за рубежом, возле посольств РФ в США и Великобритании. Подробные сюжеты о преследовании в России известного журналиста вышли в крупнейших мировых СМИ, в поддержку Ивана Голунова высказались ОБСЕ и Совет Европы. Полиция продолжает настаивать, что Иван Голунов причастен к наркоторговле. Сам журналист на суде заявил, что связывает арест с расследованием связей похоронного бизнеса с силовыми структурами, из-за которого ему поступали угрозы.

— Прокуратура предпринимает невероятное — Более ста уголовных дел были возбуждены в прошлом году по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности на основании материалов прокурорских проверок — почти в полтора раза больше, чем годом ранее. При этом уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов отмечает, что в большинстве случаев уголовное преследование виновных вдавлении на бизнес либо прекращается по срокам давности, либо завершается условным наказанием. Сам бизнес-омбудсмен считает, что дальнейшему улучшению ситуации мог бы способствовать возврат прокуратуре ряда процессуальных функций, которых она в свое время была лишена.

— Над Амуром деньги ходят хмуро — Как стало известно "Ъ", участники событий на острове Даманский в марте 1969 года судятся с властями, добиваясь выплат и компенсаций морального ущерба. Проблема возникла из-за того, что ветеранов боевых действий, в том числе награжденных орденами и медалями, еще в 1980-е годы признали участниками Великой Отечественной войны, выдав соответствующие удостоверения, а сейчас отделения пенсионного фонда отказывают им в выплатах ко Дню Победы, ссылаясь на то, что они не соответствуют положениям указа президента, а сами истцы во время Второй мировой войны еще не родились.

— Маст-банк оказался не так ущербен — Как стало известно "Ъ", уголовное дело в отношении троих бывших топ-менеджеров скандально известного Маст-банка, которое на протяжении года рассматривал Преображенский суд столицы, возвращено в прокуратуру для устранения недостатков. Суд так и не смог установить, какой именно ущерб следствие вменяет подсудимым. Дело в том, что в обвинительном заключении фигурируют 5,6 млрд руб. ущерба, а допрошенные в суде эксперты заявили, что он составляет 5,8 млрд руб.

— Заем как у людей — Лояльность граждан к жизни в кредит, как и доля тех, кто стал пользоваться потребительскими займами, несмотря на спад доходов, за год заметно выросла, свидетельствуют данные нового опроса ФОМ для ЦБ. Хотя домохозяйствам все сложнее расплачиваться с долгами — они растут не только перед банками, но и перед друзьями и родственниками должников, опрошенные фондом отмечают, что жизнь в долг в их ближайшем круге становится все популярнее. Это лишь подчеркивает актуальность обсуждения вероятных социальных и экономических последствий нынешней кредитной нагрузки на граждан, прошедшего в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

— Взлетная полоса длиною в суд — Решение суда Киева об аресте пяти самолетов Ан-124–100 "Руслан" российской группы компаний "Волга-Днепр" может иметь значительные последствия для перевозчика. Как выяснил "Ъ", юристы "Антонова" уже направили это решение в 40 государств, в том числе в США и страны ЕС, требуя исполнить его. По мнению опрошенных "Ъ" юристов, такое вполне возможно. "Антонов" хочет арестовать самолеты, чтобы доказать, что в их конструкцию были внесены изменения, не одобренные разработчиком. "Волга-Днепр" в 2018 году отказался от услуг "Антонова" по поддержанию летной годности, из-за чего тот теряет $5–6 млн в год.

— Отложенное лесоустройство — "Ъ" ознакомился с предложениями Минприроды и Минэкономики в рамках реформы Лесного кодекса. Ранее представить предложения для подготовки нового документа поручил премьерминистр Дмитрий Медведев. В первую очередь природоохранное ведомство собирается вернуть на федеральный уровень лесоустройство. Минэкономики предлагает перевести из лесного законодательства в земельное вопросы, касающиеся образования лесных участков, платы за них и определения разрешенного использования. Концепцию нового Лесного кодекса Минприроды планирует разработать к концу 2020 года. Эксперты считают, что создание работоспособного документа может занять до семи лет.

— Молдавление сработало — Во внутримолдавский политический кризис один за другим втягиваются внешние игроки. Первой созданную в местном парламенте коалицию пророссийских социалистов с прозападным блоком ACUM ("Сейчас") официально одобрила Москва. Затем ее появление приветствовал Брюссель. От однозначной поддержки новой власти пока воздерживаются США. Тем временем скатывающийся в изоляцию олигарх лидер Демпартии Владимир Плахотнюк предпринимает попытки сохранить контроль над страной. Наблюдавший за ним в Кишиневе специальный корреспондент "Ъ" не уверен, что господина Плахотнюка ждет успех.

— Казахстан казахвстал как один — Вчера в Казахстане прошли президентские выборы, которые разделят историю страны на до и после. Они стали первыми за 28 лет независимости республики, на которых Нурсултан Назарбаев не имел шансов победить, потому что в них не участвовал. Впрочем, уникальным вчерашний день был и по другим причинам — например, впервые выборы президента сопровождались масштабными акциями протеста. Опрошенные "Ъ" эксперты считают, что шанс на некую либерализацию политической жизни в республике есть, но в условиях расколотой оппозиции инициатором этого должна выступить сама власть.

— Квартиры в проекте — Как и ожидали участники рынка и аналитики, подготовка к переходу на проектное финансирование жилищного строительства привела к падению рынка. В январе—апреле ввод жилья в России сократился на 3% год к году, до 19,6 млн кв. м. На многих ключевых рынках падение оказалось существеннее. В Санкт-Петербурге было сдано на 61% меньше жилой недвижимости, чем годом ранее, а в Подмосковье — на 31%.

— НОВАТЭК ищет свой путь в Азию — НОВАТЭК собирается продавать газ со своего проекта "Арктик СПГ" по долгосрочным контрактам прежде всего конечным потребителям в Азии. По оценкам "Ъ", так может быть реализовано не менее половины из 12 млн тонн СПГ проекта, которые НОВАТЭК будет продавать самостоятельно. Это необычный подход, поскольку в последних мировых СПГ-проектах газ в основном доставался либо крупным трейдерам, либо компаниям-агрегаторам — Shell, Total, BP и Exxon.

— "Домашним деньгам" дают "Второй шанс" — Как стало известно "Ъ", бенефициар "Домашних денег" Евгений Бернштам открыл новую микрофинансовую организацию (МФО). Микрокредитная компания (МКК) "Второй шанс" планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования. Однако эксперты и участники рынка уверены, что шансы на успех проекта невысоки: серьезные вопросы, по их мнению, вызывают и бизнес-модель, и имидж основного бенефициара.

— Утечка на миллион — Данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность. Эксперты считают, что лица из этих баз могут как подвергнуться обычному спаму, так и столкнуться с мошенничеством.

— Пенсионным фондам насчитали ответственность — ЦБ рассказал, как будет определять, сколько пенсионные фонды обязаны вернуть клиентам недополученных доходов. Пока методика разработана в отношении двух финансовых инструментов — простых облигаций и депозитов. Участники рынка боятся, что проверка сделок в рамках фидуциарной ответственности НПФ может привести к злоупотреблениям ЦБ мотивированным суждением. Пока злоупотребления были только на стороне фондов, возражают эксперты.

— Газпромбанк переходит на личности — Планируемый переход Газпромбанка с 19 июня на новый интернет-банк сопровождается жалобами клиентов, по данным которых сервис может стать затратным. Как следует из сообщений на banki.ru, войти в новый интернет-банк можно лишь по платной именной банковской карте, тогда как многие заемщики используют неименную бесплатную карту. В самой кредитной организации наличие проблемы отрицают, объясняя происходящее "технической проблемой". Ситуация похожа на ту, что наблюдалась в апреле вокруг возможного введения Газпромбанком комиссии за переводы в системе быстрых платежей.

— "Россиум" взял курс на "Регион" — Группа компаний (ГК) "Регион" и концерн "Россиум" рассматривают возможность объединения активов, пытаясь оценить синергетический эффект "от углубления партнерства". Стороны уже активно сотрудничают, выступая акционерами в одних и тех же компаниях финансового сектора. Консолидация, в частности, их пенсионных активов, по мнению экспертов, привела бы к появлению одного из крупнейших игроков рынка, сбалансированного по обязательствам.

— НОВАТЭК запасается газовозами — Флот ледовых газовозов для "Арктик СПГ-2" может составить 15–17 судов, он будет построен на верфи "Звезда", заявил глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон. Управлять этими судами будет компания "Морской арктический транспорт", в которую помимо НОВАТЭКа и "Совкомфлота" также вошли китайские COSCO и Фонд Шелкового пути. По мнению экспертов, заявленное количество судов выглядит избыточным. При этом собеседники "Ъ" считают, что "Звезда" объективно неспособна построить 15 газовозов к началу 2026 года, когда СПГ-завод должен выйти на полную мощность.

— ГТЛК подумала и покупает Brunswick — Застопорившаяся было сделка, в ходе которой Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) купит Brunswick Rail, все же движется к закрытию — по данным источников "Ъ", в ФАС подано соответствующее ходатайство. Тот факт, что ГТЛК собирается купить Brunswick за 24–29,8 млрд руб., то есть минимум в 10 раз дороже, чем та была приобретена текущим акционером Ильей Беляевым в начале 2017 года, источники "Ъ" и эксперты объясняют высокой оценкой парка компании, который находится в ее собственности, и синергетическим потенциалом.

— Ford рассчитался с российскими долгами — Ford без отсрочки погасил задолженность СП с "Соллерсом" перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога. Таким образом, Ford наконец может реализовать два завода в Набережных Челнах и Всеволожске, которые закрывает из-за ухода компании из легкового сегмента в РФ. В целом Ford может выручить за активы около 10 млрд руб., а потенциальными покупателями могут выступить Volkswagen и петербургский завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", собирающий также Kia.

— "Одноклассники" разыгрались — Социальная сеть "Одноклассники" по итогам января—мая 2019 года удвоила выплаты разработчикам мобильных игр внутри приложения, зависящие от объема внутриигровых покупок пользователей. Аудитория игр растет в основном за счет уже имеющихся пользователей сети и остается преимущественно женской. Социальные сети активно работают в направлении игр, но пока им трудно соперничать с Google Play и App Store, считают эксперты.

— Абоненты избегают розницы — Рост онлайн-продаж смартфонов в январе—апреле 2019 года в России стал рекордным за три года, достигнув 35–40%. В офлайне темпы гораздо ниже — около 2% в натуральном выражении и 7% в деньгах. Ритейлеры полагают, что такая разница вызвана ростом доступности мобильного интернета и развитием электронных платежей. Эксперты не исключают, что на рынок могло повлиять и изменение модели потребления покупателей, которые стараются избежать навязывания дополнительных услуг при посещении розничных сетей.

— ЦУМ уменьшает размеры — Московский ЦУМ, один из главных продавцов одежды премиум-класса в России, выходит в новый сегмент. Универмаг начнет развивать отдельные магазины для детей в формате дисконта. В 2018 году продажи детской одежды и обуви выросли на 2%, до 449 млрд руб. на фоне общей стагнации всего fashion-рынка в России. Но в этом сегменте уже существует серьезная конкуренция со стороны таких брендов, как H&M Kids и Zara Kids.

— Брокеры не пришлись ко двору — Московское агентство Paul"s Yard, бывшее некогда одним из крупнейших на рынке элитной недвижимости, может прекратить работу. После прихода новых собственников, включая Ольгу Минх, супругу полпреда президента РФ в Госдуме Гарри Минха, Paul's Yard покинула основная команда брокеров. В итоге за полтора года агентство закрыло всего девять сделок, что в разы меньше стандартного для рынка показателя.

— Rambler развернется в кино — Rambler Group начнет развивать в России кинозалы в формате ScreenX южнокорейской компании CJ 4DPlex, билеты в которые будут стоить дороже обычных на 20%. Пока в ScreenX в мире вышли в прокат только девять фильмов, не факт, что этот формат станет отраслевым стандартом, как IMAX, указывают эксперты. Сама IMAX также пока не видит в новом формате конкурента.

— "Яндекс" заверит аудиторию — "Яндекс" согласился снова начать делиться с измерителем Mediascope данными о своей аудитории, которые не предоставлял последние полгода. Интернет-компания обсуждает варианты измерений медийной рекламы, позволяющие соблюсти приватность данных. Без верифицированной аудитории "Яндекса" рекламодателям сложно оценивать эффективность размещения в интернете, признают участники рынка.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Совместное заявление редакций "Ведомостей", "Коммерсанта" и РБК о деле Ивана Голунова — 6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный кор­респондент отдела расследований издания "Медуза" Иван Голунов. Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.

— Домашний арест Голунова доказывает способность системы "сдавать назад" — На решение суда по делу журналиста повлияло общественное мнение, уверены эксперты.

— Чиновники просят не наказывать за экономическое преступное сообщество — Нужно исключить даже формальные возможности для злоупотребления правом для давления на бизнес, провести последовательное очищение силовых структур и судебной системы от недобросовестных лиц, призвал президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Основной темой форума стали силовики, точнее защита от них. 70% бизнесменов считают ведение бизнеса в России небезопасным занятием, отметил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Доверие к государственным институтам он назвал основной проблемой экономического роста. Нужно серьезно заниматься проблемами в работе судебной и правоохранительной систем, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов: "Мы вместе с Кудриным подготовили комплекс предложений". Кудрин позже уточнил, что у него уже готов законопроект.

— Компания Глеба Франка поможет ВЭБу построить лесохимический комбинат за 140 млрд рублей — ВЭБ и компания Rockwell Capital Глеба Франка создадут холдинг для проектов в лесопромышленной отрасли, сообщила госкорпорация в пятницу на Петербургском форуме.

— Евгений Касперский: "Риск-менеджмент в кибербезопасности больше не работает" — Основатель и гендиректор "Лаборатории Касперского" – о создании собственной операционной системы, кибербезопасности и суверенном рунете.

— ВЭБ создаст инфраструктурного гиганта с Аркадием Ротенбергом — Возглавляемая Игорем Шуваловым госкорпорация ВЭБ.РФ объявила, что вместе со "Стройпроектхолдингом" Аркадия Ротенберга создаст компанию, которая займется строительством и финансированием инфраструктурных проектов. Меморандум о взаимопонимании стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

— Авиакомпания "Волга-Днепр" рискует лишиться грузовых самолетов "Руслан" — Подольский районный суд Киева 28 мая по ходатайству главного управления национальной полиции Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр". Об этом рассказал представитель юрфирмы "Ильяшев и партнеры", представляющей производителя "Русланов", украинский концерн "Антонов". "Ведомости" ознакомились с решением суда, представитель "Ильяшев и партнеры" подтвердил его подлинность. Дело с таким номером было рассмотрено 28 мая, говорится на сайте Подольского суда, ходатайство об аресте имущества удовлетворено.

— Tele2 впервые обошла "Мегафон" по среднему чеку абонента — По итогам I квартала 2019 г. "Т2 РТК холдинг" (бренд Tele2) впервые вошел в тройку федеральных сотовых операторов по размеру среднемесячного счета абонента в России (ARPU). Соответствующие расчеты представили аналитики AC&M Consulting и "ТМТ консалтинга".

— Компенсации нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок вырастут — С 1 июля заработает новая формула компенсации потерь нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок, рассказал "Ведомостям" директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Она будет лучше учитывать возможные колебания цен на нефть, защищая от них розничные цены бензина, объясняет он.

— Как Шувалов за год изменил ВЭБ — "Мы все тут товарищи, но вы все делаете неправильно!" – выговаривал как-то Игорь Шувалов на рабочей группе по нацпроекту "Экспорт" первому вице-премьеру Антону Силуанову. Повисла тишина, все недоуменно переглянулись. Силуанов промолчал, обсуждение продолжилось дальше, рассказывает один из присутствовавших на совещании чиновников. У обоих и раньше случались разногласия, но тогда Шувалов мог себе это позволить по статусу: он был первым вице-премьером, а Силуанов – министром.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Осмотр тех — Через год в силу вступят поправки в закон о техосмотре, согласно которым, фотофиксация автомобилей во время прохождения технического осмотра станет обязательной. Подробнее о новых требованиях — в материале "РГ".

— Поспорим о штрафе — Правительство утвердило концепцию КоАП, в котором будут прописаны состязательные процедуры. Это даст гражданам дополнительную возможность защитить свои права.

— Дискуссии белых ночей — Инвесторам нужны реальные стимулы, чтобы участвовать в реализации нацпроектов и рисковать. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин на деловом завтраке Сбербанка в ходе ПМЭФ. Что еще обсуждали на форуме, выясняла корреспондент "РГ".

— Мать попала в заложники — Федеральный окружной суд города Уичито приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения. Такой срок судья дал ей за якобы совершенное похищение собственных детей и требование к отцу-американцу платить алименты.

— Молдавское забродило — Молдавия обрела нового премьера и правительство. Социалистическая партия, получившая на выборах 35 мандатов, договорилась о создании коалиции с проевропейским блоком ACUM.

— Кодекс новой эпохи — В мировой экономике нужны новые договоренности, которые соблюдаются всеми. Об этом заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Президент констатировал попытку формировать два мира — "и пропасть между ними постоянно растет".

— Градус здоровья — Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения РФ и поручил правительству в течение полугода утвердить план мероприятий по ее реализации. К 2025 году продолжительность жизни должна увеличиться до 78 лет.

— Без барьеров — В 2018 году прокуратура отменила почти 30 тысяч нормативных актов, создававших административные барьеры для предпринимателей и инвесторов, и добилась наказания для 35 тысяч чиновников. Об этом на сессии Петербургского международного экономического форума рассказал Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

— Созвездие лучших — Проект "Сириус" в Сочи будет расширен за счет создания инновационного научно-технического центра, первым резидентом которого станет одноименный научно-технический университет. Его концепция была представлена на Петербургском международном экономическом форуме.

— Учиться и вернуться — Нужно, чтобы у врачей, которые решили вернуться на малую родину, была мотивация, чтобы они могли там закрепиться. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи со студентами-медиками в Саратове.

— Право открытых дверей — В больницах будут созданы необходимые условия для того, чтобы пациентов смогли навещать родственники в реанимационных отделениях и палатах интенсивной терапии. Соответствующий закон вступает в силу 9 июня.

— Гонки в графике — Несмотря на отставание от графика, завершающие участки платной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург будут сданы в срок. Таковы результаты проверки, которую провел вице-премьер Максим Акимов в ходе ПМЭФ-2019.

— Воин по крови — Ученые РАН и Военно-медицинской академии намерены создать генетический паспорт военнослужащего. Цель — выявить в генах предрасположенность человека к тем или иным военным специальностям.

— Папа отпустил — Родители, оказавшиеся в разных городах, получили уникальную возможность: согласие на выезд ребенка за границу можно получать буквально за считаные минуты благодаря современным технологиям.

— В центре науки — В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев прибудет в Женеву для участия в Международной конференции труда, а также его ждут в крупнейшем научно-исследовательском учреждении в области физики частиц — Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН).

— Трафик, деньги, два ствола — Проект поправок в антипиратский закон может поступить в Госдуму осенью 2019 года, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Документ закрепит в законе механизм борьбы с пиратскими интернет-сайтами.

— Умная эвакуация — Девять разработок признаны лучшими по итогам прошедшего на ВДНХ Международного салона "Комплексная безопасность 2019". Все они получили медали "Гарантия качества и безопасности", и теперь имеют лучшие перспективы выиграть в тендерах по госзакупкам от МЧС России.

— Защита встала на поток — Защита европейцами проекта газопровода "Северный поток-2" от потенциальных американских санкций крепчает как минимум в информационном поле: в конце мая против экстерриториальных ограничений, которые готовит Вашингтон, высказались правительство ФРГ и руководство австрийской нефтегазовой компании OMV, которая кредитует проект, а 6 июня концерн BASF, чье дочернее предприятие Wintershall также участвует в проекте, призвало коллег "не позволить США решить судьбу" газопровода.

— Пульт назначения — За муниципальными общедоступными каналами закрепили "22-ю кнопку". Соответствующий закон публикует "РГ". Документ был разработан, чтобы поддержать телеканалы, транслирующие местные новости.

— Пассажирам срезали путь — Перелеты из одного региона в другой, минуя Москву, будут обходиться авиакомпаниям дешевле — для них устанавливается нулевая ставка НДС. Долгожданный закон об этом публикует "РГ".

— Конвой в ответе — Министерство юстиции разработало проект дисциплинарного устава уголовно-исполнительной системы. Документ подробно прописывает правила наказания сотрудников тюремного ведомства, а также список поощрений.

— Физика для контрразведчика — Федеральная служба безопасности РФ вводит дополнительные экзамены для поступающих в ряд ведомственных высших учебных заведений.

— Дело на контроле — Уголовное дело корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова передано для расследования в Главное управление МВД по Москве.

— Пассажиры покажут себя лицом — Посадочные талоны в аэропортах могут заменить системы сканирования лица, уже используемые в сфере безопасности. По мнению экспертов отрасли, это позволит создать для пассажиров удобный и современный сервис.

— Средства непрерывности — Минздрав предложил закрепить в Трудовом кодексе гарантии и компенсации медицинским и фармацевтическим работникам, которые регулярно повышают квалификацию. Эксперты "РГ" высказали разные мнения на этот счет.

— Второй после Назарбаева — В Казахстане состоялись внеочередные президентские выборы. Впервые в них не участвовал бессменный лидер страны Нурсултан Назарбаев. По признанию международных наблюдателей, выборный процесс был организован образцово, интерес граждан оказался высоким.

— За гранью разума — Земельный суд нижнесаксонского города Ольденбурга поставил точку в деле, которое потрясло всю Германию. Его фигурантом стал теперь уже бывший медбрат Нильс Хегель, уроженец здешних мест, оказавшийся серийным маньяком, сознательно убивавшим своих пациентов.

— Борис в лидерах — В Британии началась борьба за премьерское кресло. Кандидаты соревнуются во взглядах на выход страны из Европейского союза, намеченный на октябрь. Как жить после "брекзита", судя по всему, никого не интересует.

— Опасный курс — Командование ТОФ заявило протест руководству авианосной ударной группы ВМС США в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море. Крейсер "Chancellorsville" внезапно изменил маршрут и пересек путь большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов".

— Без памяти — В Нижегородской области обломками памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, вымостили дорогу на кладбище в деревне Фундриково. Чиновники решили, что мемориал свое отжил. Подробности истории — в материале "РГ".

— Конь-огонь! — В Туве впервые прошли открытые для прессы учения с участием горного спецназа. Здесь служат не только мотострелки, но и разведчики, и отдельная рота снайперов. Таких подразделений в стране всего два.

— Потеряли сознание — В Новосибирске полиция начала проверку после того, как потерявшего сознание пассажира выволокли из трамвая и оставили на земле. В действиях работников транспорта усматриваются признаки уголовной статьи об оставлении человека в опасности.

— Не уступил дорогу — В воскресенье утром рядом с Олимпийским парком в Адлерском районе Сочи столкнулись два туристических автобуса. По предварительным данным ГУ МВД Кубани, 20-местный микроавтобус Mercedes Sprinter не уступил дорогу большому экскурсионному автобусу Yotang, в результате чего перевернулся.

— Похоронили заживо — В кузбасском городе Ленинске-Кузнецком прокуратура помогла "похороненной" заживо местной жительнице вернуть право на получение пенсии.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Мировые соглашения — Петербургский международный экономический форум в этом году стал самым масштабным за всю историю мероприятия. Он собрал более 19 тыс. участников из 145 стран мира. На площадке были заключены соглашения на рекордную сумму — 3,1 трлн рублей. Несмотря на антироссийские санкции, интерес к мероприятию в Санкт-Петербурге не только не ослабевает, а, напротив, усиливается. ПМЭФ-2019 показал: тема изоляции России ушла в прошлое. У форума есть большой потенциал, чтобы стать одной из главных площадок для выстраивания диалога между разными странами, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— "Выборы — раз в пять лет, а оценивать губернаторов надо ежегодно" — Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко — о новых критериях эффективности глав регионов и итогах ПМЭФ.

— Глаз народа — В России хотят изменить принципы установки дорожных камер. Минтранс разработал методику, предполагающую размещение комплексов фиксации нарушений в местах концентрации ДТП. Как сообщили "Известиям" в ведомстве, документ отправлен на согласование с заинтересованными структурами. Создание новых правил происходит на фоне скандала с частными камерами в регионах: законность их установки проверяет Генпрокуратура. А в Госдуме готовят поправки, ужесточающие условия заключения концессий с коммерческими структурами. Камеры, которые изначально устанавливались для снижения аварийности, превратились в источник доходов бюджетов и бизнесменов, утверждают эксперты.

— Ночь перед торжеством — На президентских выборах, в которых впервые за последние 30 лет не участвовал Нурсултан Назарбаев, лидирует кандидат от правящей партии Касым-Жомарт Токаев. Согласно экзитполам, его поддержали порядка 70% населения. Окончательные результаты ЦИК республики даст, как ожидается, 10 июня. В победе действующего главы государства не сомневался практически никто, в том числе и шесть других кандидатов на пост президента, отметили опрошенные "Известиями" эксперты. Во многом именно по этой причине особой прыти и агитационной активности среди большинства претендентов не наблюдалось. Тем не менее явка на момент закрытия участков, по данным ЦИК, составила 77%.

— "Глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики" — Существующая модель международных экономических отношений переживает серьезный кризис, и для его преодоления потребуются новые договоренности, основанные на понятиях суверенитета и ответственности. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, партнерство России с Китаем не следует противопоставлять сотрудничеству с Западом: страна открыта для работы со всеми, в том числе и с США. По своему масштабу и содержанию речь российского лидера сопоставима с его выступлением 12-летней давности на Мюнхенской конференции по безопасности, отметили опрошенные "Известиями" эксперты. По их мнению, в Санкт-Петербурге Владимир Путин, по сути, констатировал прекращение существования системы однополярного мирового лидерства.

— "Действие соцконтракта не должно ограничиваться месяцем" — В прошлом году государственную поддержку в форме социального контракта получили 309 тыс. бедных семей. Однако эффект это дало лишь в 35% случаев, сообщила в интервью "Известиям" вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова. В ходе беседы она рассказала, сколько миллионов россиян трудятся в теневом секторе экономики, сократилось ли в стране число граждан, живущих за чертой бедности, и почему только 20% малоимущих обращаются за полагающейся им помощью.

— "Парадигму надзора нужно менять" — В правительстве уже готова новая концепция Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Она предполагает изменение подходов к назначению штрафов для бизнеса. Об этом в интервью "Известиям" рассказал руководитель аппарата правительства — вице-премьер Константин Чуйченко. Он подчеркнул: контрольно-надзорные органы должны быть стимулированы не на выявление нарушений, а на их предотвращение. Для этого контролерам поменяют систему ключевых показателей эффективности.

— "Отказ от отключения горячей воды летом нас пока не ждет" — В ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период, но государство будет жестче контролировать процесс в плане информирования населения и сроков проведения работ. Об этом в интервью "Известиям" заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев. Он также рассказал, как отразится на строительном рынке переход на новую систему проектного финансирования застройщиков, нужно ли предоставлять льготы для развития рынка коммерческой аренды, а также каким образом можно не переплачивать за услуги коммунальщиков.

— "Злобный запал немножко выдохся" — Шансы на улучшение отношений между Россией и Украиной с приходом нового президента страны Владимира Зеленского есть. Об этом в интервью "Известиям" на Петербургском международном экономическом форуме заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. При этом он подчеркнул: еще неясно, какую роль в политике будет играть главный спонсор Владимира Зеленского — украинский олигарх Игорь Коломойский. Также Андрей Костин не исключил, что США введут новые санкции против России. Хотя "злобный запал" со стороны Америки выдохся, констатировал он.

— "Россия по праву входит в клуб великих высокотехнологичных держав" — Россия вернулась в мировую меганауку, заявил президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в эксклюзивном интервью, состоявшемся в студии "Известий" на Петербургском международном экономическом форуме. Также в ходе беседы с "Известиями" Михаил Ковальчук коснулся критериев, по которым сформированы научные программы, призванные обеспечить нашей стране развитие в области фундаментальной науки, и рассказал об участии бизнеса в наукоемких отраслях и способах привлечения молодежи к исследовательской деятельности.

— Букет в Молдавии — Действия Демократической партии Молдавии (ДПМ), возглавляемой бизнесменом Владимиром Плахотнюком, направлены на узурпацию власти. Об этом "Известиям" заявил президент страны Игорь Додон, которого Конституционный суд (КС) лишил полномочий главы государства, временно назначив на его место первого вице-председателя ДПМ Павла Филипа. Игорь Додон подчеркнул, что залог крепких позиций коалиционного правительства, сформированного в июне, — его признание международным сообществом, которое уже идет. Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников выразил надежду, что коалиции удастся избавить страну от необходимости проводить внеочередные парламентские выборы.

— Раз в полгода идем в бан — Европейский союз примет техническое решение о продлении на полгода секторальных экономических санкций в отношении России в июне. Об этом "Известиям" сообщили два источника в европейских дипломатических кругах. Как подчеркнул один из собеседников, пролонгация произойдет по аналогии с той, что была проведена в декабре 2018 года. В Москве через пять лет после введения ограничений подобные новости воспринимают спокойно. Как заявил "Известиям" сенатор Алексей Пушков, тема антироссийских мер даже не ставится на обсуждение, чтобы не усугублять раскол между сторонниками санкций и их противниками. К числу противников относятся те страны, которые теряют от санкций больше всего.

— "Мы пытаемся стать связующим звеном между Россией и ЕС" — Греция настаивает на том, что санкционное давление мешает выстраиванию диалога между Россией и Евросоюзом, и хочет стать связующим звеном между ними. С таким заявлением в интервью "Известиям" выступил министр иностранных дел Греции Йоргос Катругалос. Дипломат подчеркнул: Москва и Афины активно работают над двусторонними отношениями, которые сейчас можно оценить как дружеские. Йоргос Катругалос также поделился впечатлениями от недавней поездки в СанктПетербург, прокомментировал обострившиеся противоречия на Балканах и рассказал о перспективах приема новых стран в ряды ЕС.

— Пункт расследования — Результаты служебной проверки по делу журналиста Ивана Голунова, которую назначило руководство ГУ МВД РФ по Москве, могут обнародовать уже на этой неделе. Об этом "Известиям" сообщил глава общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена. Защита репортера издания "Медуза" утверждает: их подзащитного задержали с нарушениями и применили к нему силу. Полиция это отрицает. Журналиста обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. В субботу вечером суд отправил его под домашний арест.

РБК daily

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— Что не так в деле Ивана Голунова — Журналист Иван Голунов обвинен в покушении на сбыт наркотиков и помещен под домашний арест. Он отрицает все обвинения и связывает дело с одним из своих расследований. РБК сформулировал основные вопросы к следствию.

— Совместное заявление редакций "Ведомостей", "Коммерсанта" и РБК — 6 июня по подозрению в покушении на сбыт и производство наркотиков был задержан специальный корреспондент отдела расследований издания "Медуза" Иван Голунов. Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову.

— Массовая поддержка одиночными пикетами — Возмущенные задержанием Ивана Голунова россияне вечером 7 июня вышли на серию одиночных пикетов к зданию ГУ МВД Москвы. Многие из них были задержаны, но отпущены без составления протокола.

— Настало время перейти к надзору за услугами — Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, почему сравнил закон "о суверенном Рунете" с бомбой, об итогах борьбы с пиратством, нежелании Facebook соблюдать законы и перспективах блокировки интернет-магазинов.

— Процесс о потерянном времени — В Молдавии усугубляется политический кризис. Конституционный суд не признал законным формирование в парламенте правящей коалиции, созданной противниками прежней партии власти, и премьер объявил досрочные выборы.

— Минобороны и ФСО сохраняют частоту рядов — Совбез не поддержал конверсию используемых силовиками радиочастот, которые просят мобильные операторы для запуска связи 5G. Без этих частот Россия отстанет в развитии связи даже от Тропической Африки, предупредили в Минсвязи.

— "Сафмар" разбавит газ простейшим спиртом — Группа "Сафмар" совместно с итальянской Maire Tecnimont построит завод по выпуску метанола в Усть-Луге за €1 млрд. Инвесторы вложат около 30%, а остальное привлекут у международных банков.

— Аркадий Ротенберг поступил в институт развития — ВЭБ.РФ и "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга договорились создать крупнейшего игрока на рынке инфраструктурного финансирования и строительства. В сфере его интересов— "Группа компаний 1520" и "ТЭК-Мосэнерго".

— Страна восходящего потребления — Агрессивная экспансия, дешевая одежда для экономных потребителей и минимализм, который увековечивают в музеях,— РБК собрал истории о том, какие стратегии помогли японскому ретейлу покорить местных покупателей и западный мир.